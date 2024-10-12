Что приготовить из черноплодной рябины: эти 7 рецептов вы запросто повторите на кухне

Возможно, кому-то покажется, что черноплодная рябина не предназначена для еды, но у нас есть как минимум 7 опровержений этому Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У черноплодной рябины есть много полезных свойств — она и давление снижает, и сосуды укрепляет, и иммунитет повышает, и на пищеварительную систему влияет позитивно. Но у нее есть один большой недостаток — специфический терпкий кисло-сладкий вкус, как будто ягода уже или прокисла, или забродила. Поэтому многие незаслуженно обделяют черноплодку вниманием. Хотя из нее можно приготовить самые разные блюда — варенье, сладкую выпечку, смузи, настойки, пряный соус, напоминающий аджику. И это далеко не всё. Делимся с вами избранными рецептами из черноплодной рябины.

Варенье из черноплодки без варки

Обычно мы не слишком задумываемся над тем, что приготовить из ягод, потому что на ум сразу же приходит варенье. И черноплодка на это тоже годится. Варенье из черноплодной рябины получается очень интересным по вкусу — без приторности и похожее на черничное, хотя слегка вяжет.

При этом варенье из черноплодной рябины без варки сохраняет максимум полезных свойств ягоды. Чтобы его приготовить, берите черноплодку и сахар в пропорции один к одному: килограмм рябины и килограмм сахара.

Способ приготовления:

Ягоды разомните картофелемялкой, ложкой или ступкой до состояния пюре и протрите через сито. Или измельчите блендером и пропустите через 2 слоя марли. Также можно просто пропустить их через соковыжималку. Тогда и жмых отделять не надо. Но можно и вовсе использовать просто пюре. В сок или пюре добавьте сахар и тщательно перемешайте до его растворения. Разлейте по стерилизованным баночкам. Если это пюре — присыпьте слоем сахара. И закупорьте крышками.

Помните, что любые закатки без термообработки необходимо хранить в холодильнике или другом достаточно прохладном месте. Не портится эта заготовка до весны. А чтобы продлить срок годности, можно заморозить.

Сок из черноплодной рябины

Такая заготовка на зиму может значительно разнообразить ваш зимний ассортимент. Для его приготовления вам понадобятся:

рябина — 8 стаканов;

листья вишни — 200 шт.;

сахар — 1 кг;

сок одного лимона.

Способ приготовления:

Ягоды промойте и переберите, пересыпьте в кастрюлю, добавьте 3 литра воды и вишневые листья. Доведите до кипения и на небольшом огне варите 5–10 минут. Профильтруйте отвар через дуршлаг (ягоды отжимать необязательно). Сок в кастрюле опять поставьте на плиту на малый огонь и добавьте сахар и сок лимона. Минут через 5–10 разлейте сок, не выключая огонь, по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Перед употреблением концентрат надо развести водой, пропорция — минимум 1 к 5.

Много пить такого сока за один раз нельзя — из-за ярко выраженных лекарственных, в том числе мочегонных и крепящих свойств ягоды. К тому же она способствует снижению давления, поэтому гипотоникам черноплодную рябину надо употреблять максимально осторожно.

Творожный пирог из черноплодной рябины

Творог и ягоды — одно из классических сочетаний. И если тот же творожный пирог с малиной вряд ли кого удивит, то выпечка с черноплодной рябиной никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

рябина — 200 г;

творог — 200 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель;

крахмал — 1 ст. л.;

сливочное или растительное масло — для смазывания формы;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления:

Промойте ягоды и переберите их. Заморозьте. Это необходимо, чтобы они сохранили форму. Соедините творог с сахаром и разомните вилкой, добавьте яйца и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и всыпьте к творожной массе. Хорошо вымешайте. К замороженным ягодам добавьте 1 ст. л. крахмала и перемешайте. Добавьте в тесто ягоды. Перемешайте, чтобы рябина равномерно распределилась по тесту. Форму для выпекания смажьте маслом, выложите в нее тесто и разровняйте. Отправьте пирог в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30 минут. Достаньте пирог из духовки и дайте ему «отдохнуть» под полотенцем 30–40 минут. Накройте форму с пирогом плоской тарелкой и переверните. Присыпьте сахарной пудрой пирог. Чтобы распределить равномерно, используйте маленькое сито.

Такой пирог лучше всего подавать к чаю. Тогда его вкус раскроется на все сто.

Ликер из черноплодной рябины

Считается, что приготовить домашний ликер очень сложно, но на самом деле это далеко не так. И ликер из черноплодной рябины — лишнее тому доказательство.

Ингредиенты:

рябина — 0,5 кг;

водка — 0,5 л;

вишневые листья — 100 шт.;

сахар — 0,5 кг;

лимонная кислота — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Промойте ягоды и переберите их. Пересыпьте рябину в кастрюлю, туда же добавьте вишневые листья и 0,8 л воды. Доведите до кипения и на небольшом огне варите 5–10 минут. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте этот компот настаиваться на ночь. Профильтруйте отвар через дуршлаг (ягоды отжимать необязательно). Отвар перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. На минимальном огне, постоянно помешивая, дождитесь полного растворения сахара. Кипятить не нужно. Дождитесь, пока сироп немного остынет, и добавьте алкоголь. Перелейте ликер в банку или бутылку, закупорьте крышкой и поставьте настаиваться минимум на 2 недели в темном теплом месте.

Если одного ликера вам покажется недостаточно, то у нас есть еще 4 рецепта вина и настойки из черноплодной рябины, которые вы легко повторите дома. Правда, важно помнить, что увлекаться алкоголем, пусть он даже будет сделан из самой полезной ягоды, всё же не стоит. Изредка и в «терапевтических» дозах — вполне достаточно. Иначе можно столкнуться с очень неприятными последствиями чрезмерного употребления алкоголя.

Смузи из черноплодной рябины

Смузи из ягод — интересная и более полезная альтернатива различным сокам. Многие даже выбирают его в качестве основы диеты, чтобы привести фигуру в норму. Но смузи из черноплодной рябины — что-то новенькое. И это стоит попробовать.

Ингредиенты:

рябина — 50 г;

банан — 1 шт.;

йогурт без наполнителя — 100 мл;

сахар — по желанию.

Способ приготовления:

Промойте ягоды и переберите их. Ссыпьте рябину в миску, добавьте нарезанный банан и йогурт. Пробейте блендером до получения однородной консистенции.

Есть такой смузи надо аккуратно. Черноплодная рябина не только красит руки и одежду, но и придает синеватый оттенок губам.

Пастила из черноплодной рябины

Это модное и полезное лакомство в последнее время начало активно отвоевывать позиции в среде поклонников правильного питания, заменяя собой цукаты. И в его приготовлении нет ничего сложного.

Ингредиенты:

рябина черноплодная — 250 г;

рябина красная — 250 г;

сахар/мёд — 250 г.

Способ приготовления:

Промойте ягоды и переберите их. Измельчите рябину и мёд в блендере, чтобы получилось однородное пюре. Если надо, чтобы пастила хранилась дольше (до полугода в холодильнике), пюре проваривают 30 минут на медленном огне, постоянно помешивая. Распределите получившееся пюре по пергаментной бумаге, расстеленной на подносе электросушилки. Толщина слоя — около 2–5 мм. Если электросушилки нет, сушат в духовке. Тогда пергамент надо слегка смазать подсолнечным маслом. Сушат при 50 °C. Когда пюре досохнет (это 6–12 часов для электросушилки и примерно 3–6 — для духовки), снимите пласты пастилы с пергамента и нарежьте удобными кусочками. Их часто посыпают сахарной пудрой, кокосовой стружкой. Можно просто скатать пластины пастилы трубочкой.

Проверить, что пастила готова, можно, проткнув один из пластов спичкой в нескольких местах. Если она сухая, значит, пластинка досохла.

Сочетание красной и черной рябины неслучайно. У красной так исчезает горечь, а черная становится не такой терпкой. Эту пастилу можно есть и с чаем, и просто так — в качестве полезного и вкусного перекуса.

«Аджика» из черноплодной рябины

Такой соус действительно можно назвать аджикой — вкус очень похожий. И он, как и настоящая аджика, отлично дополняет мясные блюда.

Ингредиенты:

рябина — 1 кг;

чеснок — 1–3 головки, по вкусу;

корица — ½ ч. л.;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

душистый перец — 5–6 горошин;

гвоздика — ½ ч. л.;

перец чили молотый — ½ ч. л.;

сахар — 100–130 г;

соль — 1–2 ст. л. по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте ягоды и переберите их. Прокрутите рябину и чеснок через мясорубку с самой мелкой насадкой. Или используйте соковыжималку. Также можно использовать блендер, а потом отжать сок через 2 слоя марли. В измельченную рябину с чесноком добавьте специи и сахар. Его количество определяют по вкусу: хочется послаще — 130 г, пикантнее — 100 г. Тщательно всё перемешайте и перелейте соус в толстостенную кастрюлю. Соус доведите до кипения, периодически помешивая. Как только закипит, сделайте минимальный огонь и варите 10 минут, помешивая. По истечении времени разлейте по стерилизованным баночкам и закройте крышками. Перевернутые банки укутайте в одеяло до полного остывания и храните в темном месте.

Черноплодная рябина — та ягода, которая вполне способна разнообразить привычные блюда и добавить им новый, неожиданный, но приятный вкус. Поэтому, если до этого вы не задумывались о том, чтобы ее использовать в кулинарии, а просто отдавали соседям — очень зря. Стоит хотя бы раз пересмотреть это решение и попробовать что-то приготовить с черноплодкой.