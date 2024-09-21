Никакого теста! Показываем простейший рецепт яблочного пирога к чаю — видео

Дачники вовсю собирают урожай домашних яблок. Компот, варенье, джем — что только не сделаешь с этим фруктом. Но одно из самых любимых лакомств, конечно же, яблочный пирог. Вот только с тестом не все умеют и любят готовить. Поэтому показываем вам простой рецепт насыпного пирога с яблоками и клюквой.