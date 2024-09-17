Косарь за белые грибы: чем в середине сентября торгуют новосибирские бабушки — смотрим цены и товар

Площадь Калинина — одно из самых популярных мест уличной торговли в Новосибирске Источник: Ксения Владимирская / NGS.RU











На площади Калинина новосибирские дачники продают свой урожай. Корреспондент НГС прошлась по торговым точкам и посмотрела, что можно приобрести в середине сентября. Смотрим, во сколько обойдутся овощи и ягоды с огорода.

Картофель у нескольких продавцов стоит одинаково: 300 рублей за два килограмма и 400 рублей за три килограмма.

Картофель во всех лавках стоит примерно одинаково Источник: Ксения Владимирская / NGS.RU











На продажу выставляются и огурцы. Шесть штук обойдётся в 100 рублей.

— Огурчики хорошие, молоденькие, сладкие, — убеждает купить свой товар один из продавцов.

Огурцы можно купить за 100 рублей Источник: Ксения Владимирская / NGS.RU











Грибов на прилавках заметно меньше. Белые можно приобрести только в одном месте. Небольшое ведёрко — 700 рулей, большое — 1000 рублей. Здесь же продаются лисички. Литр рыжих грибов выйдет в 200 рублей, ведро более 2 литров — 400 рублей. Продавец отметил, что все грибы собраны в Тальменском районе Алтайского края.

Лисички обойдутся минимум в 200 рублей Источник: Ксения Владимирская / NGS.RU











Есть и местные лисички — из Мошковского района. На них цены такие: 200 рублей — маленькое ведро, 400 рублей — большое.

Сбор ягоды — кропотливая работа Источник: Ксения Владимирская / NGS.RU











На продажу также выставлены ягоды. Небольшой лоточек клубники и малины стоит 200 рублей. Литр клюквы или облепихи обойдется в 300 рублей.