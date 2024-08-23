«Тут всё своё, бабкино»: сколько на рынке просят за грибы и домашнюю картошку — цены могут вас удивить

Картошка помыта и упакована в мешочки Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











В августе традиционно начинается самый пик сбора лесных грибов, многие в это время уже выкапывают картошку. Принято считать, что на рынках у бабушек продукция вкуснее и качественнее, чем в бездушных супермаркетах. Корреспондент НГС отправился на Центральный рынок и узнал, сколько дачники и грибники просят за свой труд.

Картошка по 200 рублей за килограмм

Один из самых ходовых товаров на рынках — это картофель. О «бабушкиной» картошке слагаются чуть ли не легенды. Многие считают, что она на порядок вкуснее и качественнее, чем магазинная. Видимо поэтому торговцы просят за неё, ни много ни мало, 200 рублей за килограмм. Важно отметить, что она уже мытая и упакована в кулёк. Возможно, высокая цена связана именно с этим. Корреспондент НГС обошел сразу несколько точек на рынке — цена везде одинаковая. Пожилые продавщицы даже объяснили почему.

— Мы же все на рынке, так или иначе, общаемся между собой. Смотрим, кто какие цены ставит и примерно подстраиваемся под это. Потому что если кто-то, условно, поставит цену выше — даже в 250 рублей, то, скорее всего, ничего не продаст. Люди же ходят, прицениваются, и покупают, где дешевле. Если у всех одинаковая цена — мы примерно в равных условиях, — объяснила редакции НГС одна из женщин.

Всё, что удастся вырастить на даче, бабушки везут на рынок Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











«Вы на бабкином рынке, тут абсолютно всё своё»

Всегда интересно узнать происхождение овощей и корнеплодов с рынков. Есть опасения, что предприимчивые торговцы покупают продукцию в супермаркетах, а затем выдают её за свою, завышая цену. Но бабушки уверяют — они таким не занимаются — у них всё своё.

— Молодой человек, вы находитесь на бабкином рынке. Тут всё своё — бабкино. Сами садим, сами ухаживаем, сами продаём, — объяснила корреспонденту НГС продавщица Валентина.

Несмотря на будний день людей на рынке было много Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Не все на рынке оказались такими же разговорчивыми, как Валентина. Многие местные торговцы отказались общаться с журналистом и требовали не фотографировать их лотки с овощами и грибами.

А сколько стоят грибочки?

Грибы на рынке разные. Цены на них, соответственно, тоже. Так, например, боровик стоит 600 рублей за ведро весом 800 граммов. За 1,3 килограмма боровиков придётся выложить 800 рублей.

Боровики женщина с мужем собирали сами Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











В наличии на рынке также есть так называемые сухие грузди. Цены на них, кстати, довольно демократичные — 300 рублей за двухлитровое ведро, 500 рублей — за 4 литра.

Сухие грузди еще называют подгруздками Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Ну и куда же без всеми любимых лисичек. Среди грибов их здесь больше всего — цены у продавцов отличаются, но незначительно. Корреспонденту НГС назвали следующие суммы: 900 граммов — 350 рублей, 400 граммов — 200 рублей. На других точках либо так же, либо дороже рублей на 30-50, либо на столько же дешевле.

Грибочки выглядят очень презентабельно Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











— Посмотрите, какие красивые. Их можно и пожарить, и с картошкой, и с супом. Удались они в этом году – яркие, вкусные, — поделилась одна из продавцов.