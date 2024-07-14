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Еда Ресторанная улица и Бульвар напитков: репортаж с фестиваля еды, который занял набережную, — на него выделили 4,6 млн

Ресторанная улица и Бульвар напитков: репортаж с фестиваля еды, который занял набережную, — на него выделили 4,6 млн

В Новосибирске вдоль Оби развернули десятки палаток с продуктами, напитками и ремесленными изделиями

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13 комментариев
Фестиваль проходит на Михайловской набережной

В Новосибирске проходит фестиваль «В Сибири — есть», который на три дня оккупировал часть Михайловской набережной. О том, что там происходило в первые два дня и стоит ли идти туда сегодня, в воскресенье, читайте в репортаже обозревателя НГС.

Фестиваль «В Сибири — есть» проходит уже третий раз, с каждым годом становясь всё масштабнее. Палатки и тематические зоны фестиваля в этом году растянулись по Михайловской набережной более чем на 600 метров. Этому размаху в немалой степени поспособствовали и выделенные областным бюджетом 4,67 миллиона рублей, и привлечение серьезных спонсоров. В прошлом году, по утверждениям организаторов, фестиваль посетило больше 300 тысяч человек.

Основные события фестиваля проходят на сцене

Участники фестиваля разбиты по тематическим зонам, организованным в аллеях парка: Ресторанная улица, Гастрономическая ярмарка, Бульвар сибирских напитков, Сквер чая и прочее. Уже на входе посетителей встречает план фестиваля, так что сориентироваться в этом обилии локаций будет несложно. Главное — понять, куда, собственно, вы хотите пойти.

Палатка сети «Птичка»

В отличие от прошлых фестивалей крупных зон больших ресторанных компаний на этот раз почти нет. Даже группа «Бочкари» ограничилась палаткой своего нового проекта «Птичка by Novikov» на Ресторанной улице. Кормят здесь преимущественно пловом и шашлыком.

Посетить «Фудхолл 6/1» во время фестиваля можно, приезжая на площадь Маркса

Самым большим коллективным участником можно считать «Фудхолл 6/1» из ТЦ KLP (бывший «Калейдоскоп»), который вывел на фестиваль сразу с десяток своих концепций (от среднеазиатской кухни и вафель до бабл-ти).

В аллеях бывает довольно тесно

Публики в первой половине субботы оказалось немного, но при значительном скоплении потенциальных едоков на узких аллеях стало бы не развернуться. Это было хорошо заметно у популярных точек, где даже небольшая очередь создавала заторы.

Посетители прятались в тени

Жаркая погода тоже не способствовала притоку народа. Зато заведения, которые смогли занять стратегически верные места с тенью деревьев поблизости, сразу получали существенный приток клиентов.

«Гриль-мобиль», который сразу может готовить целый набор блюд

В фестивале принял участие такой безымянный и относительно мобильный комплекс, где можно сразу готовить и шашлыки, и барбекю, и шурпу с двумя видами плова.

В сырных лавках дают попробовать продукт перед покупкой

На «Гастрономической ярмарке» можно попробовать и тут же купить сыры десятка новосибирских сыроварен. В палатке семейного предприятия Labie, например, кроме упакованного продукта предлагают еще и простые закуски на основе сыра, которые можно съесть на месте.

Микрозелень компании Harvest

Здесь же стенд с большим количеством микрозелени от компании Harvest. В контейнерах зелень можно будет доращивать дома. Представитель компании говорит, что такими контейнерами уже активно пользуются рестораторы. В заведениях микрозелень позволяет украсить и сделать интересней блюда.

На «Гастрономической ярмарке» можно встретить товары из супермаркетов

Не все участники в разделе «Гастрономическая ярмарка» вызывают интерес с точки зрения гастрономии. По словам организаторов, участие в ярмарке бесплатное и зарегистрироваться мог кто угодно. Чем не преминули воспользоваться некоторые производители продуктов питания, которые можно встретить в любом супермаркете. Но, по крайней мере, их аниматоры оживляли атмосферу на набережной.

Бульвар сибирских напитков состоит из двух участников

Самой странной зоной фестиваля оказался Бульвар сибирских напитков. Он состоит из большого шатра кафе New Mexico (здесь готовят паэлью и такос) и небольшой точки с сидром от Incider. Правда, у обоих участников здесь имеются слабоалкогольные напитки, которых в других зонах, по идее, быть не должно. Расположена эта зона под метромостом.

Палатки на Ремесленной улице

В погоне за массовостью организаторы немного перестарались с привлечением продавцов всякой всячины, не имеющей отношения к еде (украшения, аксессуары, сувениры, одежда). С учетом длинной галереи палаток вдоль здания «Гастромаркета» таких участников на фестивале чуть ли не треть, что несколько размывает основную концепцию — показать разнообразие современной кулинарии, присутствующей в городе. Но эта зона торговли расположена на периферии, и, если вас не интересует такая продукция, вы можете ее игнорировать.

Фестиваль продлится до конца воскресенья (14 июля), его финалом должно стать выступление белорусского певца Дмитрия Колдуна.

Это лето в Новосибирске богато на фестивали. Одновременно с «В Сибири — есть», например, в Академгородке проходит «Мексиканская вечеринка». Есть мероприятия, которые забрались еще дальше. НГС в прошлые выходные побывал на фестивале электронной музыки Playa, который проходил на острове в Обском море.

«Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками«21:43

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Фестиваль еды Михайловская набережная В сибири есть
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Комментарии
17
Grape Reflection 🍇
14 июля 2024, 11:11
Это стоит посетить, тем более что там наливают. А туалет предусмотрен?
Директор Завода (Ржака)
14 июля 2024, 11:17
Крюгер Хаус и покупные пельмени ? Немного новосибирцу надо. Главное чтоб на утро много туалетной бумаги дома было.
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