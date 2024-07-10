НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

с-з.

 748мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

С берега Оби выселяют пескобазы

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соц.сети
Судят бывшего полицейского
Освобождают берег Оби
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Развлечения Краски, файер-шоу и техно всю ночь: как прошел последний новосибирский фестиваль Playa — видео с самыми яркими моментами

Краски, файер-шоу и техно всю ночь: как прошел последний новосибирский фестиваль Playa — видео с самыми яркими моментами

НГС побывал на масштабном мероприятии

682
4 комментария
Фестиваль проходил на Обском море 12 лет

История новосибирского фестиваля электронной музыки Playa началась с локальной вечеринки в честь дня рождения в 2003 году. В итоге именинница стала постоянным организатором и идеологом мероприятия, а тусовки разрослись до 2000 человек и проходили несколько дней подряд.

Участники жили в палатках на острове Шумского кордона в Обском море у побережья села Боровое. Если на первых вечеринках собирались 200–300 человек, то с ростом популярности фестиваля, количество участников увеличилось кратно. Программа стала включать разные форматы, на площадке организовали несколько танцполов с музыкой на любой вкус, а аудитория стала разношерстной — и по возрасту, и по интересам.

Организаторы решили уйти от масштабных мероприятий и собираться меньшим составом

Постоянные гости фестиваля отмечают миролюбивую атмосферу и взаимоуважение между участниками. Здесь проводили мастер-классы и интерактивы, устраивали световые и файер-шоу, катались на сапах, купались и просто отдыхали. Для многих фестиваль стал обязательной программой летнего сезона.

По словам организаторов, решение проdести финальный фестиваль и завершить масштабный проект, связанно со сложностью в организации и большой ответственностью. Теперь идеологи Playa будут собираться более камерно и без ставшего привычным размаха.

Подробнее о том, как Playa проводили на пенсию, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Фестивали в Новосибирске Playa Обское море Отдых
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zemb
10 июля 2024, 14:57
санитаров приглашали???
Гость
10 июля 2024, 14:40
Нормально
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление