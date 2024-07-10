Краски, файер-шоу и техно всю ночь: как прошел последний новосибирский фестиваль Playa — видео с самыми яркими моментами

Фестиваль проходил на Обском море 12 лет Источник: Марина Красавина











История новосибирского фестиваля электронной музыки Playa началась с локальной вечеринки в честь дня рождения в 2003 году. В итоге именинница стала постоянным организатором и идеологом мероприятия, а тусовки разрослись до 2000 человек и проходили несколько дней подряд.



Участники жили в палатках на острове Шумского кордона в Обском море у побережья села Боровое. Если на первых вечеринках собирались 200–300 человек, то с ростом популярности фестиваля, количество участников увеличилось кратно. Программа стала включать разные форматы, на площадке организовали несколько танцполов с музыкой на любой вкус, а аудитория стала разношерстной — и по возрасту, и по интересам.

Организаторы решили уйти от масштабных мероприятий и собираться меньшим составом Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев, Виктор Бобровников / NGS.RU

Постоянные гости фестиваля отмечают миролюбивую атмосферу и взаимоуважение между участниками. Здесь проводили мастер-классы и интерактивы, устраивали световые и файер-шоу, катались на сапах, купались и просто отдыхали. Для многих фестиваль стал обязательной программой летнего сезона.



По словам организаторов, решение проdести финальный фестиваль и завершить масштабный проект, связанно со сложностью в организации и большой ответственностью. Теперь идеологи Playa будут собираться более камерно и без ставшего привычным размаха.



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