Пока без охраны: на Михайловской набережной появились десятки палаток с едой

Одна из «улиц» фестиваля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На Михайловской набережной в Новосибирске начали разворачивать палатки фестиваля «В Сибири — есть». Еда сегодня есть не везде, но мероприятия деловой программы идут с утра.

Организаторы смогли привлечь хороших спонсоров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Фестиваль организован областными властями, на его проведение выделено более 4,6 млн рублей (их получил в рамках исполнения госконтракта организатор ООО «Бизнес Инкубатор» — данные «Контур.Фокус»). Мероприятие действительно выглядит масштабным: активностями или торговлей занято практически всё пространство набережной от пристани Речного вокзала до Октябрьского моста.

На выставке представлены многочисленные производители продуктов питания Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Улицы» из стандартных красных палаток и павильонов, которые участники привезли сами, появились на дорожках парка сегодня еще в первую половину дня. К пяти вечера значительная часть их уже работала, хотя формально фестиваль открывается для публики только завтра, в субботу.

Зона фестиваля не обнесена ограждениями, рамок безопасности и охраны также сегодня вечером не было. Но и посетителей пришло пока много.

Палатка «Птички by Novikov» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Целый ряд крупных ресторанных компаний Новосибирска, которые принимали участие в прошлогоднем фестивале, на этот раз в списке участников отсутствовали. Но без еды посетители явно не останутся. Уже в первый день людей были готовы кормить точка сети грузинских заведений «Птичка by Novikov», гастроном «Богдановский», целый блок заведений представит на фестивале «Фудхолл 6\11». Не работал в пятницу, но уже был смонтирован большой павильон сети «Добрянка».

Палатка гастронома «Богдановский» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Работали уже в пятницу примерно половина участников «сырного ряда». В субботу и воскресенье посетителей также ждут «Бульвар сибирских напитков» (среди них будет сидр), аллея регионального мяса, сквер чая и другие. Завершится фестиваль в воскресенье выступлением певца Дмитрия Колдуна.

Состав участников «ресторанной улицы» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По случаю проведения фестиваля возле Михайловской набережной временно ограничили движение. Подробности можно узнать в материале Елизаветы Шаталовой.