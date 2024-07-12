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Еда Пока без охраны: на Михайловской набережной появились десятки палаток с едой

Пока без охраны: на Михайловской набережной появились десятки палаток с едой

Место готовят для фестиваля «В Сибири — есть» — он начнется в субботу и будет проходить два дня

1 336
14 комментариев
Одна из «улиц» фестиваля

На Михайловской набережной в Новосибирске начали разворачивать палатки фестиваля «В Сибири — есть». Еда сегодня есть не везде, но мероприятия деловой программы идут с утра.

Организаторы смогли привлечь хороших спонсоров

Фестиваль организован областными властями, на его проведение выделено более 4,6 млн рублей (их получил в рамках исполнения госконтракта организатор ООО «Бизнес Инкубатор» — данные «Контур.Фокус»). Мероприятие действительно выглядит масштабным: активностями или торговлей занято практически всё пространство набережной от пристани Речного вокзала до Октябрьского моста.

На выставке представлены многочисленные производители продуктов питания

«Улицы» из стандартных красных палаток и павильонов, которые участники привезли сами, появились на дорожках парка сегодня еще в первую половину дня. К пяти вечера значительная часть их уже работала, хотя формально фестиваль открывается для публики только завтра, в субботу.

Зона фестиваля не обнесена ограждениями, рамок безопасности и охраны также сегодня вечером не было. Но и посетителей пришло пока много.

Палатка «Птички by Novikov»

Целый ряд крупных ресторанных компаний Новосибирска, которые принимали участие в прошлогоднем фестивале, на этот раз в списке участников отсутствовали. Но без еды посетители явно не останутся. Уже в первый день людей были готовы кормить точка сети грузинских заведений «Птичка by Novikov», гастроном «Богдановский», целый блок заведений представит на фестивале «Фудхолл 6\11». Не работал в пятницу, но уже был смонтирован большой павильон сети «Добрянка».

Палатка гастронома «Богдановский»

Работали уже в пятницу примерно половина участников «сырного ряда». В субботу и воскресенье посетителей также ждут «Бульвар сибирских напитков» (среди них будет сидр), аллея регионального мяса, сквер чая и другие. Завершится фестиваль в воскресенье выступлением певца Дмитрия Колдуна.

Состав участников «ресторанной улицы»

По случаю проведения фестиваля возле Михайловской набережной временно ограничили движение. Подробности можно узнать в материале Елизаветы Шаталовой.

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Фестиваль еды В сибири есть Михайловская набережная
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Комментарии
14
224274911
12 июля 2024, 19:19
Инфекционная больница к фестивалю еды на жарище готова?
Yumare
12 июля 2024, 19:13
На выходные обещают сильную жару, опасаюсь за сохранность продуктов. Как бы народ не потравился.
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