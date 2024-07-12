НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

с-в.

 745мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

ТЕМА ДНЯ

Глава Октябрьского района покидает пост

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Возле Михайловской набережной на три дня ограничили движение, это связано с большим фестивалем

Возле Михайловской набережной на три дня ограничили движение, это связано с большим фестивалем

Проехать нельзя будет по двум участкам

1 822
9 комментариев
На набережной три дня будет проходит фестиваль

В Новосибирске возле Михайловской набережной временно ограничили движение. Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытия связаны с проведением фестиваля-форума «В Сибири — есть!» (0+) в выходные.

Из-за него с 10 утра 12 июля и до 23:00 14 июля будет перекрыт технический проезд на участке от площади инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2. Также нельзя проехать по техническому проезду на участке от дома № 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной.

Перекрытие коснется технических проездов

В местах проведения фестиваля ограничат въезд транспортных средств, стоянку и парковку.

На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Из-за этого движение трамваев по этой улице будет закрыто.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Ограничение Михайловская набережная Фестиваль Мэрия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
12 июля 2024, 14:06
Опять вся тьма тараканья с левого притащится.
Гость
12 июля 2024, 14:01
надоели уже
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление