Возле Михайловской набережной на три дня ограничили движение, это связано с большим фестивалем

На набережной три дня будет проходит фестиваль Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске возле Михайловской набережной временно ограничили движение. Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытия связаны с проведением фестиваля-форума «В Сибири — есть!» (0+) в выходные.

Из-за него с 10 утра 12 июля и до 23:00 14 июля будет перекрыт технический проезд на участке от площади инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2. Также нельзя проехать по техническому проезду на участке от дома № 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной.

Перекрытие коснется технических проездов Источник: Яндекс.Карта

В местах проведения фестиваля ограничат въезд транспортных средств, стоянку и парковку.



На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Из-за этого движение трамваев по этой улице будет закрыто.