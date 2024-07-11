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Дороги и транспорт Движение двух трамваев на левом берегу ограничат практически на месяц — какая есть альтернатива у пассажиров

Движение двух трамваев на левом берегу ограничат практически на месяц — какая есть альтернатива у пассажиров

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей

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3 комментария
Общественный транспорт будет курсировать по новому маршруту

На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Из-за этого движение трамваев по этой улице будет закрыто.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на время ремонтных работ изменят схему движения трамваев № 10 и 15. Общественный транспорт будет курсировать по следующему маршруту:

  • маршрут № 10 «Бугринская роща» — «Хлебозавод»: депо, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Вертковская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, Троллейная, Вертковская, Сибиряков-Гвардейцев, депо;

  • маршрут № 15 «Бугринская роща» — «Юго-Западный ж/м»: площадь Карла Маркса, улица Блюхера, улица Котовского, Ватутина, Широкая, площадь Труда, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, улица Волховская, улица Связистов.

Для удобства пассажиров на левом берегу временно запустят троллейбусный маршрут № 15к «Магазин "Кристалл"» — «Северо-Чемской ж/м». Он будет курсировать по схеме: улица Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская (улица Аникина в обратном направлении), улица Тюменская, Комсомольская.

Ранее в Новосибирске изменили маршрут автобуса № 5. Корректировки связаны с перекрытием улицы Пархоменко из-за ремонта.

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Комментарии
4
Liger
11 июля 2024, 20:24
Фото новосибирского трамвая не нашлось?
Гость
11 июля 2024, 20:23
Хорошие пути на фотографии. Зачем маршрут замазали?
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