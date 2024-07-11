Движение двух трамваев на левом берегу ограничат практически на месяц — какая есть альтернатива у пассажиров

На левом берегу Новосибирска с 15 июля по 10 августа проведут ремонт трамвайных путей на улице Мира. Из-за этого движение трамваев по этой улице будет закрыто.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, на время ремонтных работ изменят схему движения трамваев № 10 и 15. Общественный транспорт будет курсировать по следующему маршруту:
маршрут № 10 «Бугринская роща» — «Хлебозавод»: депо, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Вертковская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов, Невельского, Широкая, Демьяновская, Троллейная, Вертковская, Сибиряков-Гвардейцев, депо;
маршрут № 15 «Бугринская роща» — «Юго-Западный ж/м»: площадь Карла Маркса, улица Блюхера, улица Котовского, Ватутина, Широкая, площадь Труда, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, улица Волховская, улица Связистов.
Для удобства пассажиров на левом берегу временно запустят троллейбусный маршрут № 15к «Магазин "Кристалл"» — «Северо-Чемской ж/м». Он будет курсировать по схеме: улица Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Оловозаводская (улица Аникина в обратном направлении), улица Тюменская, Комсомольская.
Ранее в Новосибирске изменили маршрут автобуса № 5. Корректировки связаны с перекрытием улицы Пархоменко из-за ремонта.