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Бизнес Еда В Новосибирск идет сеть китайских закусочных из Томска — с кем их можно сравнить

В Новосибирск идет сеть китайских закусочных из Томска — с кем их можно сравнить

Вместе с новыми партнерами предприниматели собираются открыть в городе больше 10 заведений

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«Дыхание вока» предлагает китайскую кухню

Томская сеть «Дыхание вока» готовится к выходу на новосибирский рынок. Адрес одной точки уже известен, но томичи обещают на этом не остановиться.

«Дыхание вока» — сеть демократичных китайских закусочных. В самом Томске супы там сейчас стоят от 175 рублей за порцию, цзяоцзы (китайские пельмени) — 220 рублей, лапша обжаренная с добавками — от 360 рублей. В Томске у сети пять точек, и ещё одна готовится к открытию.

Как стало известно НГС, заведения будут открываться в партнерстве с предпринимателями, которые будут развивать сеть в Новосибирске. Создатель и совладелец сети Татьяна Степанова рассказала, что новосибирское подразделение начнет работать с формата dark kitchen (кухня без зала) на Родниках на улице Кочубея и будет предлагать блюда через доставку.

— В мае откроет двери полноценное заведение на Гастрокорте Центрального рынка. Это отдельное кафе, на углу Гоголя и Каменской, с панорамными окнами, большими порциями и демократичными ценами. Дизайн нового заведения делает новосибирская дизайнер Вера Маслова, это уже не первый наш проект с её участием. Очень рассчитываем, что заведение понравится горожанам, и предполагаем открытие порядка 10–15 наших кафе в ближайшие годы, рассказала Степанова.

В «Дыхании вока» кормят блюдами китайской кухни

Первое заведение «Дыхание вока» открылось в 2015 году в Томске на улице Ленина. Основатели компании Татьяна и Алексей Степановы. Им в равных долях принадлежит ООО «Чи Фань», на которое зарегистрирован торговый знак сети. В 2018 году выручка компании составила около 14 млн рублей, в 2019 году — 7,6 млн рублей. Более поздних данных в базе «Контур.Фокус» нет. Деятельность предприятия ведётся преимущественно через ИП Алексея Степанова.

В Новосибирске по адресу Кочубея, 4\1 зарегистрировано ООО «Вок», где у Степановых по 12,5% долей. Остальные принадлежат Сергею Выборнову, Николаю Кляшеву и Дмитрию Пашенцеву. У Кляшева было несколько компаний, не связанных с общепитом в Красноярске и Кемерово, Выборнов и Пашенцев были в разное время зарегистрированы, как индивидуальные предприниматели.

В Новосибирске ближайшими аналогами «Дыхания вока» можно считать Wong бистро на Ленина и «Кухню Ли» (две точки — одна тоже на Ленина, вторая в ТРЦ «Аура»). Какие-то позиции могут у «Дыхания вока» пересекаться с меню сети «Суши Make» — две точки ее как раз работают в пределах 5–7 минут ходьбы от будущей точки на Кочубея.

Томские заведения в последнее время активно заинтересовались Новосибирском. Ранее на проспекте Карла Маркса заработала точка томской сети «Безумно» (там продают шаурму). Не остаются в долгу и новосибирцы. В открывшемся недавно томском гастропространстве «Лампочка» свои заведения открыли новосибирские рестораторы.

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