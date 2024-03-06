«Толпы с первого дня»: на заброшенном заводе в Томске открыли свой гастрокорт — томичей там кормят и новосибирцы

В Томске на прошлой неделе заработало собственное большое гастропространство под названием «Лампочка». Проект привлёк и новосибирских рестораторов, которые уже признаются, что результаты там лучше, чем в аналогичных комплексах сибирской столицы. Обозреватель НГС съездил к соседям посмотреть, что у них получилось и чем томский гастрохолл отличается от новосибирских «Гастрокорта», «Фудхолла» и других подобных проектов.
Что за «Лампочка»
Новое гастропространство появилось в одном из корпусов Томского электролампового завода. Предприятие было основано в 1941 году и было крупнейшим производителем электрических ламп за Уралом. Но в условиях рыночной экономики дела у завода пошли неважно. В 2012 году предприятие было преобразовано в группу «СВЕТ XXI ВЕКА», которое, впрочем, тоже просуществовало недолго.
Основному бенефициару группы Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии средств для уплаты налогов, а сам он объявлен в розыск. В том же году была начата процедура банкротства предприятия, которое в 2022 году окончательно прекратило работу. Здание, где разместилась «Лампочка», пустовало давно, в 2022 году его выставили на торги, покупателем стал местный предприниматель Александр Важенин — владелец отелей Xander и Gogol.
Само по себе название «Лампочка» — давний томский народный топоним. Общепит начал активно осваивать это место (преимущественно улицу Усова, идущую вдоль завода) задолго до появления здесь гастрохолла. Сам гастрохолл собирались открыть ещё осенью 2023 года, но, как нередко бывает в подобных случаях, проект столкнулся с большим количеством технических проблем.
Сейчас «Лампочка» представляет собой половину длинного — 180 м! — корпуса бывшего завода. У здания появилась новая внешняя отделка, внутри же посетителям доступен только один, нижний этаж из трёх имеющихся. Выше, по заявленным ранее планам, должны появиться апартаменты и офисы. Хотя, глядя на результаты первой недели работы, можно предположить, что владелец здания изменит планы.
Что внутри
Вытянутое помещение значительно увеличено за счёт антресолей, которые установлены над корнерами. Мест хватает и на нижнем уровне, хотя при полной посадке посетителям с подносами приходится местами буквально протискиваться через толпу.
Но стоит признать, что зал «Лампочки» и выглядит стильным, и отличается хорошим зонированием. Есть места, позволяющие ощутить себя «в центре событий», можно найти место в укромном уголке, можно сесть за длинным столом вдоль окон, выходящих на улицу.
На сайте «Лампочки» говорится о 25 корнерах, но в реальности здесь называют корнерами любых арендаторов вообще. Довольно большая площадь отдана под детский развлекательный центр, одним из арендаторов стал цветочный салон, большое пространство занимает лаунж-бар с кальянами (у него отдельный зал). Еще пара арендаторов не успели открыть свои точки.
Тем не менее на прошлой неделе еду и напитки можно было получить в 20 заведениях, четыре из которых предлагают кофе, чай и десерты, а ещё два — бары без кухни (крафтового пива и широкого профиля). Ещё один бар был готов поить текилой, но обещанных в названии тако в наличии не оказалось.
Чем кормят
В целом набор кухонь в «Лампочке» может показаться на первый взгляд довольно стандартным: здесь пицца, тут бургеры, тут фо бо, там вафли и шаурма. Существенным отличием томского проекта от любых новосибирских можно считать то, что в «Лампочку» решились встать заметные местные ресторанные проекты, сделавшие для этого свои облегченные, адаптированные под специфику гастрохолла версии.
За стейки и бургеры тут отвечает «Антрекот», обычную пиццу готовит Make Love Pizza, а за пасту и роллы отвечает местный «Коробок» (популярный ресторан, открытый при участии создателя новосибирского «Коробка» Руслана Коробова). Свои точки здесь открыли так же местная сеть кондитерских Torta и сеть шаурмы «Безумно».
В Новосибирске первыми арендаторами в «Гастрокорте» были преимущественно гастроэнтузиасты у которых, возможно, были интересные идеи, но не было особенного ресторанного опыта, профессионалы же пошли в этот формат только в прошлом году. Эта разница в весовых категориях с «Лампочкой» заметна прежде всего в подаче, да и в качестве еды нередко тоже. Практически везде вас ждут нормальные посуда и приборы, а не бумажные или пластиковые, а блюда из некоторых точек в принципе мало чем отличаются внешне от того, что вы могли бы получить в ресторане средней руки.
Лампочка привлекла не только местных, но и новосибирских рестораторов. Свои точки здесь уже открыли «Крабы» (три заведения в Новосибирске) и «Пончиковая» (одна точка с таким названием открыта создателями Biscuit House). На подходе ещё «Дикий лосось» (работает в «Гастрокорте», готовится к открытию в «Фудхолл 6\1») и «Большой Ребровский» (в Новосибирске таких заведений пока нет, но владелец у него тот же, что у «Дикого лосося»).
Атмосфера
В первую неделю в «Лампочке» было тесно и шумно, аккаунт в 2ГИС уже успел пополниться изрядным количеством резко отрицательных отзывов, где томичи сетуют на отсутствие комфорта, долгое ожидание блюд и отсутствие каких-то позиций. Все эти претензии небезосновательны, но точно такие же жалобы можно услышать относительно любого проекта такого формата. Дело, видимо, в том, что явившись на фудкорт, часть публики почему-то надеется обнаружить там ресторан с персональным официантом.
Тем ни менее, люди шли, и в минувшую субботу вечером в «Лампочке» было настоящее столпотворение. Можно было услышать, конечно, и негативные восклицания, но в целом посетители смиренно стояли в очередях, а потом пытались найти место, где можно полученные блюда съесть. Автору например, удалось найти место только за барной стойкой, куда местные с непривычки, видимо, не спешили садиться. Но довольно скоро свободных табуретов не стало и там.
Интересная деталь: порядок в зале поддерживают одетые в безразмерные комбинезоны в стиле Карлсона (героя повести Астрид Линдгрен, а не американского блогера) ребята обычной студенческого возраста, а не сплошь выходцы из Средней Азии, которые в Новосибирске выполняют подобную работу сейчас уже практически везде. При этом сами эти девушки и юноши, разумеется, могут быть разных национальностей, но они не выглядят при этом как часть какого-то другого мира, они свои.
На следующий день к обеду здесь было уже поспокойнее, свободный стол можно было найти без особого труда, но скучающих в ожидании клиентов работников корнеров не было видно нигде — просто новые заказы можно было сделать в большей части точек без очереди. Посетители в массе своей вели себя в целом как уже довольно уверенные пользователи, как будто обед в подобном месте для них давно не в новинку.
Отчасти, наверняка, это действительно так. Помимо многочисленных проектов в Москве и Питере, есть новосибирский «Гастрокорт» и присоединившиеся к нему недавно «Рестохолл» и «Фудхолл», где часть томичей наверняка успели побывать. Ну и в целом Томск всегда производил впечатление довольно продвинутого города по части еды, пусть и не очень большого.
«Лампочка» интересна не только своим внутренним устройством. Для предпринимателей и девелоперов всего региона это теперь наглядный пример того, во что можно превратить не только торговые объекты, но и ставшие ненужными производственные помещения. А у владельцев «Лампочки» теперь есть повод задуматься, стоит ли отдавать два оставшихся этажа под апартаменты и офисы.
Гастропространство с некоторых пор работает и в Барнауле. Где оно появилось и как выглядит можно узнать из материала Стаса Соколова.