«Толпы с первого дня»: на заброшенном заводе в Томске открыли свой гастрокорт — томичей там кормят и новосибирцы

В целом набор кухонь в «Лампочке» может показаться на первый взгляд довольно стандартным: здесь пицца, тут бургеры, тут фо бо, там вафли и шаурма. Существенным отличием томского проекта от любых новосибирских можно считать то, что в «Лампочку» решились встать заметные местные ресторанные проекты, сделавшие для этого свои облегченные, адаптированные под специфику гастрохолла версии.

За стейки и бургеры тут отвечает «Антрекот», обычную пиццу готовит Make Love Pizza, а за пасту и роллы отвечает местный «Коробок» (популярный ресторан, открытый при участии создателя новосибирского «Коробка» Руслана Коробова). Свои точки здесь открыли так же местная сеть кондитерских Torta и сеть шаурмы «Безумно».