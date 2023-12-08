На месте старейшего фастфуда левобережья открывается «безумная шаурма» из Томска — вспоминаем, что было здесь прежде

В Новосибирске в помещении, которое долго пустовало, на проспекте Карла Маркса готовится к открытию точка популярной томской сети уличной еды. Когда-то здесь работало первое заведение одного из пионеров нового новосибирского общепита и розничной торговли — группы Allegro.
Сеть «Безумно. Крутая шаурма» основана в Томске, где сейчас работает 12 точек. По данным 2ГИС, больше заведений в этом городе только у сетей «Сибирские блины»(24) и «Ростовская шаурма». В Томске цены в точках «Безумно. Крутая шаурма» начинаются со 159 рублей (вегетарианская), самая дорогая шаурма стоит 329 рублей (Арабская XXL).
Помещение на перекрёстке проспекта Карла Маркса и Космической представляет собой квартиры на первом этаже жилой пятиэтажки с пристроенными к ним помещениями. Последним заведением общепита здесь был бар «Дикая утка» (проработал совсем недолго). А до этого помещение занимало кафе японской кухни «Суши Терра». Несколько лет назад примерно половину площадей занял магазин золотых украшений. Но часть площадки на углу пустовала.
Новосибирцы постарше могут помнить это место по небольшой закусочной Allegro Food с которой в конце 90-х началась история бизнес групы «Аллегро» - одной из первых новосибирских бизнес-групп в сфере общепита и ритейла. У компании кроме заведений общепита была также пара супермаркетов, магазины с оптовой торговлей, боулинг. К концу нулевых бизнес забуксовал.
В 2009 году НГС со ссылкой на КоммерсантЪ рассказывал, что в июне указанного года сеть Allegro Food окончательно свернулась. В период своего максимального развития сеть насчитывала пять заведений в Новосибирске и несколько в других городах, открытых по лицензии. В начале 2009 года группа «Аллегро» управляла также двумя столовыми «Поварешка», двумя столовыми «Ланч-тайм», пельменной «Пельмешка», баром «Beer-лога» и двумя кондитерскими «Гарсонъ».
Allegro Food во многом повторяла концепцию сети «Ростик`с» (жаренная в кляре курятина), но здесь можно было заказать и другие блюда, например, жаренные во фритюре пельмени, которые пользовались какое-то время большой популярностью. К концу 2000-х, впрочем, бизнес стал испытывать сложности и все проекты были постепенно закрыты.
Новое заведение вот-вот откроется и на месте другого популярного в прошлом заведения — кофейни «Шансонье» на Красном проспекте. До конца года здесь должен заработать испанский тапас-бар.