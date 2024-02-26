«Ребята нам доверились, а вы грубите»: новосибирцы и осудили, и пожалели холостяков, которые показали свои холодильники

— Раз в день сходить в магазин. Купить свежих помидоров и огурцов, хлеба, молочных продуктов. Дешевый сыр из «Ярче» пойдет для горячих бутербродов, — заключил анонимный советчик.



Возмутился холостяцкими холодильниками и пользователь под ником «Живу один». У него, утверждает мужчина, всегда дома есть молоко, хлеб, сыр, колбаса, вода питьевая, минералка, яйца, помидоры, фрукты (бананы, яблоки, апельсины), курица в морозилке, гречка, макароны, чай, кофе, печеньки и вафли.



— Я тоже живу один. И меня бы бесило ужасно, если бы у меня было также, как у персонажей мужского пола из статьи, — высказался читатель.

