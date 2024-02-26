«Ребята нам доверились, а вы грубите»: новосибирцы и осудили, и пожалели холостяков, которые показали свои холодильники

Читатели НГС раскритиковали холостяцкие холодильники новосибирцев и дали советы, как им нужно правильно питаться. Холостяки и холостячки Новосибирска ранее показали НГС, как выглядят их холодильники внутри, рассказали, что они обычно покупают и в каком режиме принимают пищу.
Пользователь под ником «Ральф» дал советы по приготовлению лапши быстрого приготовления. По его мнению, с помощью ее миксования с разными продуктами можно получить новые блюда.
— Если в «Доширак» добавить сосиски, получится корейский рамен. Если добавить креветки — японский рамен. Если «Доширак» сварить, а потом обжарить с яйцом — вообще вьетнамская кухня, — считает комментатор.
Анонимный читатель отметил, что в современном мире готовка не составляет труда — для этого достаточно иметь запас круп в пакетиках, десяток яиц, бутылку подсолнечного масла, килограмм картошки, немного свеклы и моркови, пару луковиц, немного чеснока и в морозилке пару-тройку килограмм мяса.
— Раз в день сходить в магазин. Купить свежих помидоров и огурцов, хлеба, молочных продуктов. Дешевый сыр из «Ярче» пойдет для горячих бутербродов, — заключил анонимный советчик.
Возмутился холостяцкими холодильниками и пользователь под ником «Живу один». У него, утверждает мужчина, всегда дома есть молоко, хлеб, сыр, колбаса, вода питьевая, минералка, яйца, помидоры, фрукты (бананы, яблоки, апельсины), курица в морозилке, гречка, макароны, чай, кофе, печеньки и вафли.
— Я тоже живу один. И меня бы бесило ужасно, если бы у меня было также, как у персонажей мужского пола из статьи, — высказался читатель.
Пенсионер из Новосибирска пояснил, что готовит раз в 2–3 дня для себя и собаки, но, поясняет сибиряк, он уже на пенсии, и время ему позволяет делать это.
— Продукты закупаю раз в месяц, кроме молочки и хлеба. Полуфабрикаты, колбасы и прочую отраву не покупаю давно. Овощи все с огорода. Но мне проще — я пенсионер и живу в частном доме. Время есть, и некуда больше спешить, — пишет мужчина.
Нашлись те, кто обругал холостяка Баира из статьи за бульонные кубики, а холостяка Игоря читательница заподозрила в неуплате алиментов. Комментатор под ником Директор Завода (Ржака) назвал содержимое некоторых холодильников и образ жизни новосибирских одиноких людей позором.
— Позор какой-то. Даже яичницу сделать не могут. Яиц пару десятков должно быть, минимум. Жарить надо с луком и сыром, либо с колбасой и сыром. Можно с луком и помидоркой. Вариантов море. А не вот это всё — кубики да майонез, — уверен Ржака.
Досталось и сибирячке Полине, которая оборудовала в квартире мини-бар — по мнению комментаторов, «посиделки» нужно устраивать в кафе, а дом предназначен для тишины и покоя. Еще один аноним тоже назвал холостяцкие холодильники сибиряков позором.
— Люди, вы бы не позорились отправлять такие фото... Особенно то, где в дверце холодильника суррогат в тетрапаке. «Винишко», сказала хозяйка. Ну, если «Санта Стефано» для вас шампанское, то, конечно, и суррогат — вино, — пишет читатель.
Нашлись и те, кто заступились за одиноких новосибирцев. Пользовательница Гость Я попросила не хамить людям.
— Они согласились показать свои холодильники. Ну реально, ребята нам доверились, а вы грубите, — пишет женщина.
Кто-то оправдывает отношение к питанию одиноких новосибирцев привычками из детства и расслабленностью из-за того, что человек живет сам по себе.
— Это во многом зависит от воспитания, кто как в семье привык и какие с детства привычки заложили. У меня, например, в холодильнике всегда суп. Я, если обедаю без него, голодным остаюсь. Ну а потом уже да, [холостяки] расслабляются, — пишет читатель.
Ранее НГС писал, что хранится в холодильниках у бюджетников. В этой сфере часто некогда готовить учителям и воспитателям.