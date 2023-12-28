Вы не поверите, что они с ней делают: 5 удивительных рецептов селедки под шубой

У каждого есть свой фирменный рецепт селедки под шубой, которому он никогда не изменяет. Но если в вас жив дух авантюризма и вы не прочь попробовать в этом году чего-нибудь новенького, мы нашли для вас пять необычных (и местами экспериментальных) рецептов одного из главных новогодних салатов. Только посмотрите, как его другие готовят.
Селедка-чизкейк
Недавно всех снова переполошил рецепт селедки под шубой в виде чизкейка. Вот как он выглядит.
А сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Кулинарный блогер Вика Василенко предлагает рецепт, который удивит всех любителей главного новогоднего блюда необычной подачей. Но несмотря на то, что на столе вместо привычной селедки под шубой окажется розовый чизкейк, на вкус он будет точь-в-точь как старая добрая классика. Для приготовления нам понадобятся:
Для начала отварите, остудите и очистите овощи и яйца. Лук нарежьте мелкими кусочками и замаринуйте в смеси сахара, уксуса и воды — маринад должен покрывать лук полностью. Селедку разделайте, филе без косточек порежьте кубиками.
Для сборки нашего чизкейка понадобятся две формы разного диаметра, отличающиеся на один–два сантиметра: идеально подойдут кольца на 20 и 21 сантиметр.
Сначала ставим формочку меньшего диаметра, смазываем бортики и дно маслом. Натираем картофель и распределяем его по дну, смазываем первый слой майонезом, смешанным с сыром. Затем укладываем слои маринованного лука, селедки, тертых яиц. Снова смазываем майонезно-сырным соусом. Последним слоем идет морковь, натертая на крупной терке. Убираем заготовку в холодильник.
Далее заливаем желатин теплой водой и оставляем его на 10 минут. Прогреваем до 60 градусов и перемешиваем, пока не растворится (просто следуйте инструкции к желатину, она может отличаться). Пока желатин растворяется, очищенную свёклу превращаем в пюре в блендере. Сначала измельчаем только свёклу, затем добавляем 150 грамм пастоподобного сыра, блендерим еще раз. Последний раз взбиваем свёклу вместе с желатином.
Достаем из холодильника нашу заготовку, снимаем внутреннее кольцо, ставим форму побольше. Аккуратно заливаем сырно-свекольной массой бока и верх чизкейка, ровняем лопаткой и убираем в холодильник на 3–4 часа.
Перед тем как снять кольцо, пройдитесь ножом по стенкам, чтобы отделить края. Убираем форму, украшаем наш новогодний тортик чем душе угодно и радуем гостей за столом необычной интерпретацией салата.
Селедка-ролл
Если вы хотите подать селедку под шубой небольшими порциями, то рецепт от кулинарного блогера под ником nichka для вас. Необычная форма роллов повеселит собравшихся за столом и превратит классический салат в необычную и яркую закуску. Чтобы приготовить селедку-ролл, возьмите:
Первым делом подготавливаем овощи и яйца: варим, остужаем, сушим. Селедку нам нужно будет нарезать брусочками — можно как разделать селедку на филе в домашних условиях, так и взять покупное филе спинок рыбы.
1–1,5 свёклы нарезаем на тонкие полоски и выкладываем на пищевую пленку в форме прямоугольника. Остатки свёклы трем на мелкой терке и выкладываем сверху — все последующие ингредиенты мы будем выкладывать, отступив от длинного края прямоугольника. На свёклу выкладываем натертую картошку, смазываем майонезом. Далее идет слой моркови и яйца — не стоит смазывать майонезом все слои, ведь тогда наш ролл потечет.
Сверху на слои выкладываем длинные брусочки селедки и перья зеленого лука. Затем аккуратно сворачиваем наш ролл со стороны с сельдью, помогая пищевой пленкой. Когда у нас получится плотный рулет — заворачиваем его в фольгу и убираем в холодильник на несколько часов.
Теперь нам остается только вытащить ролл из фольги и нарезать острым ножом. Готово — у вас получилась красивая новогодняя закуска!
Селедка под сливочно-овощной шубой на черном хлебе
Еще один необычный способ приготовить селедку под шубой необычно — перемешать все слои в однородную массу и подать на хрустящих хлебных тарталетках, как это сделала кулинарный блогер блогер IrinaCooking. Записываем рецепт новогоднего фингерфуда, покупаем в магазине:
Первым делом отвариваем, остужаем и чистим морковь и свёклу. Вместе со сливочным сыром отправляем овощи в блендер и доводим до консистенции пюре. Перекладываем полученную массу в кондитерский мешок и убираем в холодильник.
В это время готовим тарталетки: нарезаем черный хлеб и отрезаем у каждого кусочка корочки. Смазываем маслом форму для приготовления кексов, укладываем на дно хлеб и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. По готовности выкладываем наши тарталетки и остужаем их.
Селедку режем мелкими кубиками и раскладываем по тарталеткам. Сверху на селедку выкладываем четвертинку кольца красной луковицы. Затем выдавливаем сливочно-овощное пюре из кондитерского мешка. Новогодняя закуска готова!
Яблочная селедка под шубой
В этом рецепте от кулинарного блогера Марины Золотцевой, формфактор селедки под шубой остается классическим, а вот вкус изменяется до неузнаваемости. Вместо картофеля в салат идет яблоко — такое новогоднее блюдо поразит всех пикантным вкусом. Нам понадобится:
В приготовлении блюдо слабо отличается от классической селедки под шубой: овощи нужно приготовить, остудить и очистить, селедку и луковицу — нарезать кубиками. Яблоко очистите от кожицы и сердцевины, после чего натрите на терке.
Все ингредиенты, кроме селедки и луковицы, необходимо натереть на терке. Автор предлагает поменять местами слои и сделать «перевертыш»: сначала идет слой тертой свёклы, затем моркови, яблока, яиц, лука и, наконец-то, рыбы. Не забывайте смазывать слои майонезом.
Добавьте еще майонеза сверху, уберите в холодильник на несколько часов и удивляйте гостей необычным вкусом салата.
Вегетарианская селедка под шубой
Если за вашем столом оказался хотя бы один вегетарианец, то его можно порадовать необычной селедкой под шубой с нори и солеными огурцами от Вики Василенко. Впрочем, даже фанатов рыбы такое блюдо не оставит равнодушными. Для приготовления берем:
Варим, остужаем и чистим свёклу, картошку и морковь. Соленые огурцы режем тонкой соломкой. Первым слоем идет тертый картофель. Смазываем его майонезом и выкладываем порванные руками листы нори следующим слоем. Затем идут огурцы, после них — тертая морковь. Смазываем слой майонезом, выкладываем свёклу. Добавляем немного майонеза, украшаем листочками из нори и даем настояться в холодильнике не менее получаса. Необычная интерпретация привычного салата готова.
Советы от читателей
Мы спросили у наших читателей в соцсетях, какую селедку под шубой делают они. Оказывается, вариаций классического салата целое множество — например, читательница 59.RU Мария Галимуллина заменяет рыбу на грибы.
— Все те же ингредиенты салата, только селедку заменить на соленые грибы «рыжики», — написала Мария.
Читательница 72.RU Елена Попова тоже заменяет селедку в салате, добавляя в блюдо слой копченой скумбрии. В комментариях других регионов также рассказали, что добавляют вместо селедки самую разную рыбу, от лосося до семги.
— Готовлю не с селедкой, а с копченой скумбрией. Во-первых, муж не любит сельдь. Во-вторых, скумбрию легче чистить от костей, — делится лайфхаком читательница NGS42.RU Юлия Лубина.
— В салат добавляю одно без кожуры яблоко твердого сорта. И в место селедки семгу. Очень нежно получается и вкусно, — советует попробовать читательница NN.RU Нелли Бутолина.
Анна Серостинова из Москвы предложила свой вариант легкой закуски на тему селедки под шубой:
— Мы называем это с мамой «шуба лайт». Даже не салат, а закуска выходит. На кружочек свёклы положить кусочек селедки, сверху кружочек варёного яйца. И полить смесью горчицы с подсолнечным маслом. Посыпать зеленым лучком, — предлагает попробовать рецепт читательница MSK1.RU Анна Серостинова.
Читатели 161.RU предложили разнообразить вкус, смазывая слои селедки под шубой не только майонезом — одни предлагают смешать его с домашней сметаной, а другие — советуют добавить в соус горчицу для пикантности.
Но чаще всего комментаторы предлагали не добавлять в селедку под шубой яйца, об этом написали жители по всей России. Учитывая цены на этот продукт, неудивительно — может, так и не вкуснее, но значительно дешевле выходит.