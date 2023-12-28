Вы не поверите, что они с ней делают: 5 удивительных рецептов селедки под шубой

Перед тем как снять кольцо, пройдитесь ножом по стенкам, чтобы отделить края. Убираем форму, украшаем наш новогодний тортик чем душе угодно и радуем гостей за столом необычной интерпретацией салата.



Селедка-ролл

Если вы хотите подать селедку под шубой небольшими порциями, то рецепт от кулинарного блогера под ником nichka для вас. Необычная форма роллов повеселит собравшихся за столом и превратит классический салат в необычную и яркую закуску. Чтобы приготовить селедку-ролл, возьмите: