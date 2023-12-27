Спорим, вы не знали, сколько мандаринов можно съесть? Рассказываем, чем вредно переедание

Чем полезны мандарины

Мякоть мандарина на 87% состоит из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла, витамины (группы B, P, K, D), антиоксиданты. Особенно богаты мандарины аскорбиновой кислотой. В мандариновом соке содержатся минералы, кальций, магний и калий.

— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Поэтому цитрусовые едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный. Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.

