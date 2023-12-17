«Коплю на машину». Мужчина продает в интернете обертки от шоколада — он просит за них 1,5 миллиона

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию оберток от шоколада. Он просит за нее 1,5 миллиона рублей.
На фото, представленных в объявлении, видно, что в альбоме собраны десятки разноцветных оберток. Продавец коллекции Владимир рассказал НГС, что большинство из них — от шоколада, купленного в России. Но есть и экземпляры, привезенные из других стран.
По словам мужчины, он начал собирать коллекцию в 1995 году. Продать ее решил потому, что ему нужны деньги на новый автомобиль, — отсюда и такая цена на товар.
— На мой взгляд, все обертки интересны. Как минимум тем, что сейчас таких уже нигде не взять. Да и шоколад, по моему мнению, стал не такой, как раньше, — уверен Владимир.
Правда, признается продавец, потенциальные покупатели фактически не интересуются объявлением. Пока по нему никто не звонил и не писал, подытожил он.
Новосибирец продает в интернете пустые банки из-под чипсов. Он просит за них 5,6 тысяч рублей. Посмотреть фото коллекции можно здесь.