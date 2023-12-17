«Коплю на машину». Мужчина продает в интернете обертки от шоколада — он просит за них 1,5 миллиона

По словам мужчины, он начал собирать коллекцию в 1995 году. Продать ее решил потому, что ему нужны деньги на новый автомобиль, — отсюда и такая цена на товар.



— На мой взгляд, все обертки интересны. Как минимум тем, что сейчас таких уже нигде не взять. Да и шоколад, по моему мнению, стал не такой, как раньше, — уверен Владимир.