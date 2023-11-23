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Новосибирец продает в интернете пустые банки из-под чипсов: сколько он за них просит

У продавца есть необычные экземпляры

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Мужчина продает в интернете коллекцию банок из-под чипсов Pringles

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает коллекцию банок из-под чипсов Pringles. Он оценил ее в 5600 рублей.

Всего коллекция включает в себя 80 разноцветных банок. Большинство из них — из России. Хотя также есть экземпляры из Европы и Америки, говорится в описании.

В коллекции есть банки из России и других стран

В коллекции есть банки из России и других стран

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Всего покупателям предлагаются 80 банок

Всего покупателям предлагаются 80 банок

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Приобретать всю коллекцию необязательно, уточняется в объявлении. За один раз можно купить от 10 банок. Но тогда они обойдутся дороже: 150 рублей за штуку вместо 70 рублей. Кроме того, продавец рассматривает обмен упаковок из-под чипсов на редкие банки Pepsi.

Чтобы узнать о коллекции подробнее, НГС написал сообщение автору объявления. Но на момент подготовки публикации он не ответил на него.

В сентябре редакция рассказывала о том, как сибиряк нашел портрет Ленина в мусорке, а теперь продает его за 5 миллионов.

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