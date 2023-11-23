Новосибирец продает в интернете пустые банки из-под чипсов: сколько он за них просит

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает коллекцию банок из-под чипсов Pringles. Он оценил ее в 5600 рублей.



Всего коллекция включает в себя 80 разноцветных банок. Большинство из них — из России. Хотя также есть экземпляры из Европы и Америки, говорится в описании.

