Новосибирец продает в интернете пустые банки из-под чипсов: сколько он за них просит

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает коллекцию банок из-под чипсов Pringles. Он оценил ее в 5600 рублей.
Всего коллекция включает в себя 80 разноцветных банок. Большинство из них — из России. Хотя также есть экземпляры из Европы и Америки, говорится в описании.
Приобретать всю коллекцию необязательно, уточняется в объявлении. За один раз можно купить от 10 банок. Но тогда они обойдутся дороже: 150 рублей за штуку вместо 70 рублей. Кроме того, продавец рассматривает обмен упаковок из-под чипсов на редкие банки Pepsi.
Чтобы узнать о коллекции подробнее, НГС написал сообщение автору объявления. Но на момент подготовки публикации он не ответил на него.
В сентябре редакция рассказывала о том, как сибиряк нашел портрет Ленина в мусорке, а теперь продает его за 5 миллионов.