Неправильно вы яйца варили: объясняем, как надо, в одной картинке

В последнее время только и разговоров, что о том, как круто взлетели в цене яйца. А раз они стали практически деликатесным продуктом, хочется сварить их идеально. И чтобы белок не снимался вместе со скорлупой — теперь это не только некрасиво, но и невыгодно. К счастью, у нас было кому задать вопрос о том, сколько времени варятся яйца.

