Неправильно вы яйца варили: объясняем, как надо, в одной картинке

В последнее время только и разговоров, что о том, как круто взлетели в цене яйца. А раз они стали практически деликатесным продуктом, хочется сварить их идеально. И чтобы белок не снимался вместе со скорлупой — теперь это не только некрасиво, но и невыгодно. К счастью, у нас было кому задать вопрос о том, сколько времени варятся яйца.
Сколько времени нужно варить яйца
Как оказалось, от правильного приготовления яиц зависит не только их внешний вид, но и польза. Всё потому, что в составе белка содержится сера. В сочетании с водородом она образует сероводород. Он токсичен, по мере нагревания проникает в продукт, а еще приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.
Тем временем желток содержит железо. Взаимодействуя с сероводородом, оно образует сульфиды. Они, например, способны сужать кровеносные сосуды, из-за чего у человека может появиться головная боль. Если вы видели у сваренного яйца серовато-зеленый оттенок, знайте — так сульфиды и дают о себе знать. И чем дольше варится яйцо, тем их больше. Поэтому-то и не стоит варить яйца слишком долго.
По словам врачей, самые удобоваримые варианты приготовления яиц — всмятку и омлет.
— Пережаренная яичница даст нам дополнительный объем калорий, которые нам не нужны, и коагулированный белок, а яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут, когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть, — утверждает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды. Яйца «в мешочек» (когда белок уже не жидкий, а желток еще не твердый) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке.
Нужно ли мыть яйца перед готовкой
Если вас не устраивает чистота яиц (например, к ним прилипли перья или есть еще какие куриные отпечатки), то в холодильник их лучше всё же отправить немытыми. В противном случае вы только сократите срок их годности. А вот перед приготовлением, по словам врачей, яйца мыть всё же нужно.
— Я, как человек с развитым воображением и четким представлением, откуда яйца берутся, тщательно мою их и перед варкой, и вообще сразу, как беру в руки для готовки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Это имеет смысл — сальмонеллы и прочая гадость может гнездиться на скорлупе, а внутрь она не всегда может проникнуть.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Врачи обращают внимание на то, что привычка мыть яйца особенно должна появиться у тех, кто опасается сальмонелл. Потому что на скорлупе могут находиться возбудители инфекции.
— Если скорлупа не повреждена, тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо, — говорит Галина Барташевич.
Впрочем, врачи добавляют, что исключение могут составлять яйца с небольшими трещинами — варить их все-таки можно, но только вкрутую. Тепловая обработка избавит продукты от бактерий.
Если вы сварили яйца про запас, то помните, что у них тоже есть свой срок хранения. Сваренные вкрутую яйца могут храниться в холодильнике до двух недель, всмятку — пару дней.