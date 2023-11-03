«Мы стали акционерами — покупаем по акциям»: новосибирец сравнил свои расходы на еду в 2013 и 2023 годах

28 650 рублей на двоих

31 октября Игорь опубликовал в одной из социальных сетей пост со сравнениями расходов на продукты.



— В октябре 2013 года наша семья потратила на продукты питания 6621 рубль. На троих. В октябре 2023 года — 28650 рублей на двоих. Даже в долларовом выражении (курс был 32 рубля) затраты выросли в полтора раза. При этом без поправки на три и два человеко-рта, — рассказал он.

Игорь значительную часть жизни проработал управленцем в компаниях, связанных с торговлей электроникой и сложным оборудованием, поэтому ведение учёта повседневных расходов для него вызвано не необходимостью как-то отчаянно экономить. Скорее, это часть привычки к систематизации и сравнению цифровых показателей. Если наладив такой контроль можно добиться заметных улучшений в компании, где ты работаешь за зарплату (пусть и приличную), то почему бы не сделать это и дома тоже.

