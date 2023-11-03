«Мы стали акционерами — покупаем по акциям»: новосибирец сравнил свои расходы на еду в 2013 и 2023 годах

Новосибирец Игорь Ёлкин (фамилия изменена) уже давно ведёт учёт расходов, сводя данные в таблицах Exel. Файлы за много лет хранятся в отдельной папке, и он решил сравнить свежие данные с табличкой 2013 года. Результат получился обескураживающим. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с рачительным покупателем и сам сравнил показатели, опираясь на данные статистики.
28 650 рублей на двоих
31 октября Игорь опубликовал в одной из социальных сетей пост со сравнениями расходов на продукты.
— В октябре 2013 года наша семья потратила на продукты питания 6621 рубль. На троих. В октябре 2023 года — 28650 рублей на двоих. Даже в долларовом выражении (курс был 32 рубля) затраты выросли в полтора раза. При этом без поправки на три и два человеко-рта, — рассказал он.
Игорь значительную часть жизни проработал управленцем в компаниях, связанных с торговлей электроникой и сложным оборудованием, поэтому ведение учёта повседневных расходов для него вызвано не необходимостью как-то отчаянно экономить. Скорее, это часть привычки к систематизации и сравнению цифровых показателей. Если наладив такой контроль можно добиться заметных улучшений в компании, где ты работаешь за зарплату (пусть и приличную), то почему бы не сделать это и дома тоже.
— У меня разбито на группы: продукты (это еда без фастфуда, без алкоголя), одежда и обувь, дети (подарки им или просто деньги), книги, алкоголь (в основном, пиво), подарки (на разные праздники — супруга и родня, исключая детей), спорт, хобби (например, пневматика, а раньше — фото), ГСМ (бензин для авто), авто (это разный ЗИП, автомойка, шиномонтаж и прочее, связанное с авто), что-то ещё. Веду сводную таблицу в Excel с середины 2012 года, — рассказывает Игорь.
Продукты, по словам Ёлкина, закупает преимущественно он сам. Покупки эти регулярны, да и меню последние десять лет тоже более или менее постоянное. Структура прочих расходов претерпела изменения (дачу и одну машину продали, дети разъехались), но что касается еды, здесь изменения не велики. Разве что креветки давно уже не покупал, признается Игорь. Ну и говядина бывает в корзине теперь реже, поскольку хорошее мясо стоит «больше 1100 рублей за килограмм». Заметим сразу, что в принципе в Новосибирске сейчас можно, конечно, найти говядину дешевле примерно вполовину, но каждый имеет право иметь свои собственные критерии качества продуктов.
В целом в корзине самые обычные продукты: творог, яйца, молоко, мясо (теперь в основном курятина), овощи и фрукты («без всяких авокадо»), крупы (гречка, рис, овсянка, перловка), рыба (не часто).
Магазины тоже, в целом, не элитные. Раньше часто это была «Золотая роща» (маленькая сеть супермаркетов Академгородка), теперь в основном «Мария Ра», «Быстроном» и «Пятерочка».
— Вообще шутим с супругой: мы стали акционерами — покупаем в основном по акциям, — говорит Ёлкин
Что говорит Росстат
Мы сравнили цены Росстата за сентябрь 2023 года (часть продуктов наверняка была дешевле, чем сегодня: например, овощи) с ценами конца 2013 года. Из 20 базовых продуктов самый маленький рост показала свинина на кости (61%), самый высокий — апельсины (220%). В первой тройке также сливочное масло (172%) и сахар-песок (134%).
Если попытаться сформировать из этих продуктов одинаковые по составу корзины, похожие на те, что могут оказаться у реальных покупателей в супермаркете, то получится, что рост её стоимости может превысить 120%. То есть 6621 рубль из корзины Игоря в 2013 году должен был превратиться по идее примерно в 14,8 тысячи рублей. Что, конечно, тоже очень много, но всё же вдвое меньше суммы, которая получилась у Ёлкина.
В архиве нашлось какое-то количество фотографий 2013 года из торговых залов магазинов и супермаркетов. Даже если брать сравнительно дорогие позиции (фермерская птица, морская охлаждённая рыба, деликатесы), то сравнив с теми же или похожими продуктами в тех же магазинах сегодня, мы получим примерно тот же рост в 100–130%.
В общем, единственный способ достичь такого увеличения стоимости потребительской корзины, как у Игоря, — это почти полностью перейти на дорогое крафтовое пиво. Банка 0,5 литра новосибирской пивоварни GUSI (часто встречается в профиле Ёлкина) стоит сейчас в районе 220 рублей. В 2013 году российское пиво уровня выше среднего стоило порядка 50–60 рублей за тару того же объема. Получается как раз рост в 266%, что уже близко к зафиксированному бдительным новосибирцем уровнем инфляции.
Есть, впрочем, вещи, которые действительно стали дороже в разы. Сильнее всего это коснулось заграничного туризма. Перелёт в какую-то из стран Западной Европы из Новосибирска сегодня обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей — в 2013 году по популярным направлениям можно было купить билеты в пределах 20 тысяч. Цены на путёвки в Таиланд с проживанием и перелётом на двоих на сайте «Пегас Туристик» начинаются с 180 тысяч рублей — в 2013 году можно было легко уложиться в 40 тысяч, имея возможность выбора отеля. С другой стороны, кто сказал, что нужно ехать за границу? Недельный отдых в Белокурихе в хорошем отеле для двоих обойдется гораздо дешевле: 70–80 тысяч рублей.
Узнать, сколько стоят продукты в супермаркетах нашего ближайшего соседа — Казахстана, можно прочитав материал журналиста НГС Ксении Лысенко.