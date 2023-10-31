За молоком в Россию, за кофе — в Казахстан. Сравниваем цены на основные продукты в супермаркетах Новосибирска и Алма-Аты

В какие магазины мы заглянули

Понятно, что самые доступные продукты проще всего отыскать на рынке, но мы так заморачиваться не стали и обратились к обычным сетям супермаркетов, которые работают в формате «у дома». Да и вряд ли, если вам нужен хлеб, молоко и яйца на завтрак, вы идете на рынок. Скорее, предпочтете ближайший магазин, даже если в нем придется незначительно переплатить.



В Алма-Ате выделяются две крупных сети продуктовых супермаркетов — магазины Small (46 точек), напоминающие нашу «Ленту», и Magnum (87), который можно сравнить с какой-нибудь «Пятерочкой» или «Магнитом». И там, и там всегда можно прикупить продукты по акции, но мы для чистоты сравнения учитывать скидки не будем.