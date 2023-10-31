За молоком в Россию, за кофе — в Казахстан. Сравниваем цены на основные продукты в супермаркетах Новосибирска и Алма-Аты

Взлетевшие цены на продукты — боль сегодняшних дней. Да, инфляция была и ранее, но кажется, что в свете спецоперации, санкций и ухода некоторых марок с рынка она бьет по кошелькам еще сильнее. Ну а сравнение с какой-нибудь заграницей уже не выглядит таким контрастным — и там хватает высоких цен. Проверить это мы решили в городе Казахстана, сравнимом по размеру с Новосибирском — Алма-Ате. Сколько там стоят продукты и что дешевле покупать у соседей — в этом обзоре.
В какие магазины мы заглянули
Понятно, что самые доступные продукты проще всего отыскать на рынке, но мы так заморачиваться не стали и обратились к обычным сетям супермаркетов, которые работают в формате «у дома». Да и вряд ли, если вам нужен хлеб, молоко и яйца на завтрак, вы идете на рынок. Скорее, предпочтете ближайший магазин, даже если в нем придется незначительно переплатить.
В Алма-Ате выделяются две крупных сети продуктовых супермаркетов — магазины Small (46 точек), напоминающие нашу «Ленту», и Magnum (87), который можно сравнить с какой-нибудь «Пятерочкой» или «Магнитом». И там, и там всегда можно прикупить продукты по акции, но мы для чистоты сравнения учитывать скидки не будем.
Все цены, указанные в тексте, мы переводили в рубли по официальному курсу в день его подготовки — он составлял 5,11 тенге. Но вообще в последние недели курс колебался между 4,7 и 5,11 тенге за 1 рубль.
Среднемесячная зарплата в Казахстане, по данным второго квартала 2023 года, составила 365 502 тенге (71,5 тысячи рублей). Минимальный размер заработной платы — 42 500 тенге (8,3 тысячи рублей). По данным Росстата на март 2023 года, среднемесячная заработная плата в России составила 71 334 рубля.
Овощи и фрукты
Принято считать, что уж на юге-то овощи и фрукты точно вкуснее и дешевле. Вот на последнее давайте и посмотрим. Пока полки новосибирских супермаркетов завалены цитрусовыми, в Алма-Ате продолжается сезон яблок. В 549 тенге обойдется килограмм казахстанского «Ред делишес», то есть в 107 рублей. В «Ленте» тоже нашелся «Ред Делишес» (производитель неизвестен), но стоит он дороже — 199,99 рубля. Хотя можно ограничиться отечественным «Слава Победителям», и цена выйдет примерно такой же, что и в Алма-Ате — 109,99 рубля за кило.
К слову о цитрусовых. Казахстанские лимоны, импортированные из Аргентины, — 225 тенге за штуку (44 рубля), «лентовские» — 179,9 за килограмм. Можно еще дойти до «Пятерочки», где лимоны продаются подложками по три штуки, — 149,9 рубля.
Теперь к овощам: российский картофель «Эконом» — 24,99 рубля за кило против 125 тенге (24,46 рубля) в Казахстане. Причем, и там и там есть скидки. Лук — отечественный «Эконом» 28,89 рубля против казахстанского за 75 тенге (14,7 рубля), розовые томаты — 360,39 рубля за кило против местных казахстанских за 1450 тенге (283 рубля). Если делать выбор не в пользу местных, а предпочесть розовые томаты из Ташкента, то выйдет еще дешевле — 1375 тенге за кило (269 рублей).
А вот огурцы дешевле покупать в России. Колючие огурцы можно купить в «Ленте» за 123,59 рубля/кило, а в Magnum они стоят 989 тенге/кило, то есть 193 рубля. Можно ограничиться гладкими, среднеплодными, которые обойдутся даже дешевле: 81,19 рубля/кило в «Ленте» и 551 тенге/кило в Magnum (107 рублей).
Мясо и рыба
В Казахстане безусловный культ мяса, а не рыбы, поэтому с него и начнем. На прилавках в Small можно отыскать говядину самой разной нарезки и обработки: помимо вырезки, голяшек, ребер, антрекотов есть даже фарш разной степени жирности. Мякоть обойдется в 799,99 рубля/килограмм в «Ленте» и в 3590 тенге/килограмм (702 рубля) в Magnum, говядина на кости — 599,89 рубля против 3690 тенге (722 рубля) в Small, фарш в 619,9 рубля/кило в «Ленте» и 3890 тенге/кило (761 рубль) в Small.
Сравним курицу: в России килограмм окорочков будет стоить 247,49 рубля за кило («Лента»), а в Казахстане — 1450 тенге за кило, то есть 283 рубля (Small), куриное филе на подложке — 397,99 рубля за кило в «Ленте» (от Новосибирской птицефабрики «Октябрьской») против 2560 тенге за кило в Small, то есть 500 рублей (тоже местное производство).
С рыбой в Казахстане, прямо скажем, негусто, но что есть, то есть. Килограмм охлажденного лосося в стейках в «Ленте» будет стоить 1789,49 рубля, в Small стейки норвежской семги — 9300 тенге за кило (1819 рублей).
Молочные продукты
Молочка, в целом, тоже в России дешевле. Пакет пастеризованного молока жирностью 2,5% в России будет стоить от 72,9 рубля и выше (в «Ярче» так вообще 59,9 рубля), в Казахстане — 662 тенге (129 рублей). 250 граммов сметаны жирностью 20% в местного «Ирменя» стоит 79,9 рубля, в то время как в Казахстане баночка чуть меньшего объема (200 граммов), но тоже местного производителя обойдется в 525 тенге (102 рубля).
С выбором сыра в Казахстане дела обстоят лучше: можно найти литовскую гауду и датский бри, но мы ограничимся чем-то более привычным. Полутвердый сыр «Сливочный» марки «Брест-Литовск» (Беларусь) в России стоит 199,9 рубля за 200 граммов, точно такой же в Казахстане — 999 тенге (195 рублей).
Хлеб и яйца
Хлеб, как оказалось, в России тоже куда доступнее, чем в Казахстане. Нарезанный пшеничный хлеб местного комбината «Инской» будет стоить 31,98 рубля в «Ярче», а нарезанный с отрубями — 39,99 рубля в «Ленте». В Казахстане нарезанный тостовый хлеб нужно взвешивать (по крайней мере, в Small), за 100 граммов просят 99 тенге (19,3 рубля), а значит 600 граммов такого хлеба обойдутся в 550–600 тенге (107 рублей и выше). Чтобы вышло бюджетнее (да и, прямо скажем, вкуснее) можно прикупить багет ремесленного хлеба, который выпекают тут же — 300 граммов по цене в 390 тенге (76 рублей).
Десяток яиц первой категории «Доброе утро» в «Ленте» можно купить за 102,9 рубля, а яйца местного производителя в такой же мягкой упаковке в казахстанском Small — за 640 тенге (125 рублей).
Крупы и макароны (и даже вездесущий «Доширак»)
Самую дешевую гречку можно найти в «Ярче», где она стоит почти 49,9 рубля за коробку в 400 граммов (в пакетиках). В «Ленте» цены на гречку в пакетиках стартуют с 88,5 рубля («Макфа») за 400 граммов, но в Казахстане она куда дороже — такая же «Макфа» в пакетиках выйдет в 599 тенге (117 рублей).
К слову, гречка и рис на полках супермаркетов у дома в Казахстане представлены в основном российскими производителями. Так что рис здесь тоже не из дешевых: круглозерный пакетированный собственной марки «Лента» в России стоит 83,5 рубля (500 граммов), а краснодарский, но меньшего объема (400 граммов) в Казахстане — 664 тенге (129,9 рубля).
Спагетти «Барилла» (самые тонкие — «Капеллини») в «Ленте» обойдутся в почти 100 рублей, а в «Ярче» — в 95 рублей, в то время как в казахстанском Magnum они будут стоить 799 тенге (156 рублей). Макароны-бантики этой же марки в России стоят 113,5 рубля, в Казахстане — 915 тенге (179 рублей).
Еще мы заглянули на полки лапши быстрого приготовления: «Доширак» в Казахстане ощутимо дороже — 390 тенге (76 рублей) против 62,9 в российском «Ярче». Но и без «Доширака» в Казахстане хватает выбора — полки завалены корейской лапшой.
Напитки
В Казахстане, конечно, не найти легендарной новосибирской «Карачинской» (54,9 рубля за 1,5 литра), да и цен таких не встретишь — литр минеральной воды из Грузии «Набеглави» обойдется в 423 тенге (82,7 рубля).
Зато на полках Small есть российский «Добрый» — 505 тенге (98,8 рубля) за литр апельсинового сока. На родине он почему-то оказался дороже — 147,3 рубля (но в «Ленте» есть скидки). Сок местного производства стоит примерно столько же — литр нектара Piko обойдется в 509 тенге (99,6 рубля).
И да, мы знаем, что это удар ниже пояса, но давайте взглянем цены на «Кока-колу». 1,5 литра «Добрый кола» стоят 139,9 рубля в «Ленте», а без сахара еще дешевле — 109,9 рубля в «Пятерочке». Оригинальная «Кока-кола» такого же объема — 558 тенге (109 рублей).
Чтобы сильно не расстраиваться, в заключение обзора перейдем к чаю и кофе. 200 граммов черного чая Greenfield Golden Ceylon в «Ленте» стоят 329,9 рубля, в Казахстане — 2069 тенге (404,8 рублей). Зато кофе выгоднее покупать у соседей: молотый Jacobs Barista Crema объемом 230 граммов в России стоит заоблачные 723,9 рубля, в то время как в Казахстане — 2755 тенге (539 рублей).
Недавно открылся первый новосибирский дискаунтер новой сети от «Пятерочки» — «Чижик». Мы побывали там.