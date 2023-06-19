«Может привести к отеку мозга»: почему нельзя пить много чистой воды в жару и чем лучше утолить жажду

Есть эксперты, которые рекомендуют пить не менее 2 л воды в день, не считая других жидкостей, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого достаточно выпивать 8 стаканов объемом примерно 240 мл . А летом человеку может потребоваться от 3 до 4 л вместо привычных 2.

— Чтобы утолить жажду, в жару лучше всего пить чистую воду. Однако если она надоела или хочется чего-то повкуснее, есть другие полезные варианты: например, домашний лимонад без сахара, травяные чаи. Эти напитки имеют свой яркий вкус и при этом не содержат лишнего сахара, поэтому помогают избежать обезвоживания, не вредя здоровью, — уточняет Антон Брыкин.

