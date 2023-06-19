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«Может привести к отеку мозга»: почему нельзя пить много чистой воды в жару и чем лучше утолить жажду

Как восполнить не только запас жидкости в организме, но и электролитов?

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Лучше чистой воды с восполнением жидкости справляются не только специальные электролитные растворы, но и молоко и кисломолочные напитки, уверена Галина Лебедева

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В жару многим хочется утолить жажду ледяным лимонадом или пивом, но врачи настойчиво просят забыть об этих напитках и перейти на воду. Почему — рассказываем в новом материале рубрики «Медликбез». Новосибирские врачи объяснили, что такое обезвоживание, как его избежать и какие напитки можно пить, чтобы восполнить потерянную жидкость.

Что происходит в жару с организмом

Врач — спортивный диетолог, нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин объясняет, что чувство жажды возникает, когда клетки теряют влагу. Это сигнал о том, что у человека может развиться опасное для жизни обезвоживание. Оно наступает, когда человек пьет недостаточно жидкости или слишком быстро ее теряет. В жару влага испаряется с потом, поэтому риск обезвоживания увеличивается.

— При этом испытывать жажду — это нормально, она появляется при потере организмом 2% воды. Обезвоживание наступает, если организм потерял более 5%. Кроме жажды, заподозрить обезвоживание можно по изменившейся моче: она становится более концентрированной и приобретает темно-желтый оттенок, — объясняет Антон Брыкин.

Как лучше утолить жажду

Врач-терапевт «Инвитро» Галина Лебедева отмечает, что восполнение потери жидкости в организме или гидратация — ежедневная важная задача. Самый простой способ гидратации — употребление чистой воды.

По ее словам, считается, что на одну килокалорию надо принимать 1 мл жидкости, то есть в среднем 6–8 стаканов воды в день. Примерно 40% этого объема — жидкость в продуктах (супы, овощи, фрукты), а остальное — вода. В жару нужно прибавлять ещё примерно 1 л воды (или 100–150 мл каждые 15 минут пребывания на жаре), во время занятий фитнесом — 0,6–1 л.

Есть эксперты, которые рекомендуют пить не менее 2 л воды в день, не считая других жидкостей, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого достаточно выпивать 8 стаканов объемом примерно 240 мл. А летом человеку может потребоваться от 3 до 4 л вместо привычных 2.

— Чтобы утолить жажду, в жару лучше всего пить чистую воду. Однако если она надоела или хочется чего-то повкуснее, есть другие полезные варианты: например, домашний лимонад без сахара, травяные чаи. Эти напитки имеют свой яркий вкус и при этом не содержат лишнего сахара, поэтому помогают избежать обезвоживания, не вредя здоровью, — уточняет Антон Брыкин.

Врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Алексей Савин добавляет, что она должна быть комнатной температуры. Можно добавить ломтик лимона или апельсина.

— Лимон способствует разжижению крови, а при обезвоживании кровь сгущается. Можно добавить немного соли, так как с потоотделением организм теряет много микроэлементов, — замечает терапевт.

Андрей Савин говорит, что также хорошо утоляют жажду ягодные морсы или компоты из клюквы и брусники, а также зеленый чай.

Помимо чистой воды, в жару можно пить столовую минеральную: она позволяет восполнить дефицит минералов и их солей, которые человек активно теряет с потом.

— При физических нагрузках в условиях жары теряется не только влага, но и электролиты (соли). Применение большого объема чистой воды в такой ситуации снижает концентрацию натрия в крови, что может привести к отеку мозга и легких. В истории спорта даже зафиксировано несколько случаев гибели спортсменов из-за избыточной гидратации. Поэтому лучшим напитком при нагрузках в жару будет вода с электролитами: например, столовая минеральная вода или специальные спортивные напитки, — рассказывает Галина Лебедева.

Соки, газировки, квас, кофе, чай, пиво менее эффективны для утоления жажды: сахар может усилить чувство жажды

Соки, газировки, квас, кофе, чай, пиво менее эффективны для утоления жажды: сахар может усилить чувство жажды

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Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова напоминает, что существует три вида минеральной воды: столовая, лечебно-столовая и лечебная.

— Для наших целей рекомендовано использовать столовую минеральную воду, так как в ней содержится минимальное количество солей, которые также необходимы здоровому организму, особенно в жаркую погоду.

Она дополняет, что хорошо утоляют жажду, кроме травяных чаев и морсов, кисломолочные продукты: кефир, ряженка, айран.

— А вот сладких газированных напитков и спиртного, даже слабоалкогольного, следует избегать. Дело в том, что они сами провоцируют обезвоживание за счет увеличения концентрации сахара в крови и учащения позывов к мочеиспусканию. Кроме того, в них содержится много калорий, — отметил Антон Брыкин.

Галина Лебедева солидарна с коллегой и уточняет, что в жару также не рекомендуется пить больше 2–3 чашек кофе в день: кофеин обладает слабым мочегонным эффектом. Чай лучше выбрать без кофеина или травяной.

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