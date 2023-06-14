Стаканчик лета и эндорфин на палочке: почему мы так любим мороженое в жару и чем его лучше заменить

— Также в жару не хочется есть супы или вторые блюда, а мороженое содержит большое количество калорий и быстро утоляет голод. Но организму требуется больше сил и энергии для его переработки, — отмечает Алексей Савин.



Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова также считает, что мороженое дает обманчивое ощущение охлаждения и утоления жажды:



— Безусловно, мороженое — очень вкусный десерт, и употреблять в жаркую погоду его можно, но точно не для утоления жажды.

