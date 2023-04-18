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В новосибирских магазинах появились огурцы по 109 рублей за штуку — что в них необычного

Выращивают дорогие овощи в окрестностях Новосибирска

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Фигурные огурцы на полке в супермаркете SPAR — цена указана за штуку

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В новосибирских магазинах появились необычные огурцы. Они продаются только поштучно, цена за килограмм доходит до 687 рублей.

Огурцы компании «Горкунов» выращиваются в тепличном комбинате «Обской» (в районе Толмачево) и имеют в разрезе форму звездочки или сердечка. Это достигается помещением формирующегося плода в специальный контейнер.

Фигурные огурцы рядом с обычными

Фигурные огурцы рядом с обычными

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От обычных огурцов фигурные отличаются только чуть более высокой плотностью, но это объясняется не формой, а тем, что они меньше размером и собирают их раньше. Основное предназначение таких огурцов — декоративное, они просто необычно выглядят в салате или гарнире.

В Новосибирске такие огурцы замечены в супермаркетах SPAR, где стоят 109 рублей за штуку, и в гипермаркетах METRO Cash&Carry (100 рублей за штуку). С учетом того, что один огурец весит примерно 160 граммов, получается, что цена за килограмм варьируется с 625 до 687 рублей. Обычные огурцы в том же супермаркете SPAR стоят сейчас 170 рублей за килограмм.

В начале марта эксперты назвали 12 продуктов, которые, по их мнению, должны скоро подорожать. Можете проверить, сбылись ли их прогнозы.

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