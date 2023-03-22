Вход по звонку: как выглядит единственный новосибирский ресторан, попавший в сотню лучших в России

Каждый эксперт может предложить свои варианты лучших, по его мнению, заведений, оценив их от десяти до одного балла, после чего эти оценки суммируются, что позволяет достичь хотя бы относительной объективности. При этом мнение экспертов может, конечно, не соответствовать предпочтениям широкой публики. Попадание в список отражает оценку прежде всего уровня и оригинальности кухни, атмосферы, а не популярность и финансовые успехи заведения.

Каково место Новосибирска

Порядка 70% всех ресторанов из первой сотни Wheretoeat за этот год расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Однако за пределами двух столиц заведения распределились очень неоднородно. Лидерами по количеству номинаций стали Сочи и Красноярск (по пять заведений). По три проекта было отмечено в Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, два в Краснодаре и Владивостоке.