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Тема дняБорщевой набор подешевел
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Набор продуктов для борща в Новосибирске подешевел на 30%

Кастрюля борща на курице обойдется новосибирцу в 115 рублей

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Исследователи брали в расчет самые дешевые продукты

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Цена борщевого набора в Новосибирске в марте 2023 года составила 115,85 рубля. Такие данные приводит сервис «Индекс борща».

В набор входят картофель, капуста, морковь, лук, свекла, чеснок, курица, сметана и черный хлеб. Авторы исследования сравнивали цены в магазине «Пятерочка». В расчет брали самые дешевые продукты

В феврале цена на борщевой набор составлял чуть больше 116,11 рубля, в декабре прошлого года — почти 122,9 рубля.

При этом в мае 2022 год набор для приготовления борща обошелся бы в 163,03 рубля. За 10 месяцев цена борща упала на 47,18 рублей.

При том стоимость минимального продуктового набора в Новосибирске в прошлом году, наоборот, выросла на 4,3%.

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