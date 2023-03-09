Набор продуктов для борща в Новосибирске подешевел на 30%

Цена борщевого набора в Новосибирске в марте 2023 года составила 115,85 рубля. Такие данные приводит сервис «Индекс борща».
В набор входят картофель, капуста, морковь, лук, свекла, чеснок, курица, сметана и черный хлеб. Авторы исследования сравнивали цены в магазине «Пятерочка». В расчет брали самые дешевые продукты
В феврале цена на борщевой набор составлял чуть больше 116,11 рубля, в декабре прошлого года — почти 122,9 рубля.
При этом в мае 2022 год набор для приготовления борща обошелся бы в 163,03 рубля. За 10 месяцев цена борща упала на 47,18 рублей.
При том стоимость минимального продуктового набора в Новосибирске в прошлом году, наоборот, выросла на 4,3%.