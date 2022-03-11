«Играл роль и политический фактор»: минимальный набор продуктов в НСО подорожал за февраль на 2,2%

Стоимость минимального продуктового набора в Новосибирской области по итогам февраля составила почти 5,6 тысячи рублей на человека. По сравнению с декабрем 2021 года она выросла на 4,3%, с январем — на 2,2%.

Стоимость набора определяется на основе цен на продукты питания и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания, а для расчетов используют средние цены по региону и единые нормы потребления.

Больше всего денег новосибирцам пришлось потратить на хлеб, крупы и макаронные изделия — доля этих продуктов в структуре стоимости составляет 27,4%. На втором месте молочные продукты (20,1%), затем плоды и овощи (19,4%), мясо и мясопродукты (16,6%), жиры (5,15%), рыба (4%), чай, соль и специи (3%), яйца, сахар и кондитерские изделия (2,2%).