«Играл роль и политический фактор»: минимальный набор продуктов в НСО подорожал за февраль на 2,2%

Стоимость минимального продуктового набора в Новосибирской области по итогам февраля составила почти 5,6 тысячи рублей на человека. По сравнению с декабрем 2021 года она выросла на 4,3%, с январем — на 2,2%.
Стоимость набора определяется на основе цен на продукты питания и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания, а для расчетов используют средние цены по региону и единые нормы потребления.
Больше всего денег новосибирцам пришлось потратить на хлеб, крупы и макаронные изделия — доля этих продуктов в структуре стоимости составляет 27,4%. На втором месте молочные продукты (20,1%), затем плоды и овощи (19,4%), мясо и мясопродукты (16,6%), жиры (5,15%), рыба (4%), чай, соль и специи (3%), яйца, сахар и кондитерские изделия (2,2%).
Из сибирских регионов дороже всего продуктовый набор в Хакасии — 6241,20 рубля, дешевле всего — в Омской области (5028,83 рубля).
Как объяснил НГС доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин, рост цен может быть обусловлен тремя причинами.
— Тут и какое-то сезонное повышение сыграло роль, потому что в продуктовый набор входят овощи. Второй момент: возможно, в феврале играл роль и политический фактор, и третье — общий рост цен на мировых рынках. Я не знаю, в какой мере он сказался, но во всём мире продуктовая инфляция явная, — объяснил ученый.
При этом влияние введенных в отношении России санкций пока не отражается на продуктовых ценах — последствий стоит ждать к апрелю, считает Владимир Клисторин.
— На чем-то отразится быстрее, но основной всплеск цен мы увидим, скорее всего, в апреле. Потому что ранее заключенные контракты должны выполнить, а новые пойдут по новым ценам. Думаю, где-то через 1,5–2 месяца мы увидим реальный эффект. Разумеется, если не произойдет ничего другого, — заключает экономист.
Недавно Новосибирскстат подсчитал, как за год изменилась стоимость порции масленичных блинов — она выросла на 13%.