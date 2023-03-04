Гигантский круассан испекли в модной новосибирской кофейне — смотрим на великана

Необычный десерт приготовили в одном из заведений Новосибирска — огромных размеров круассан испекли по индивидуальному заказу в честь дня рождения владелицы кофейни Breakfast House Галины Печениной.
— Несколько недель назад Галина увидела в одном из заведений Москвы круассан такого формата и вдохновилась, подумала, что было бы круто сделать и у нас такой. Мы с командой решили реализовать идею ко дню ее рождения и таким образом поздравить. Отрабатывали круассан несколько недель, делали несколько вариантов, пока не добились идеальной формы, его длина — чуть больше 30 см, — рассказывает Артём Печенин, владелец кофейни и муж Галины.
Пока круассан существует в тестовом режиме, вводить его в основное меню Печенины не планируют, но не отрицают вероятность лимитированной истории — «Биг круассан» выходного дня.
Кофейня Breakfast House заработала летом прошлого года, Галина и Артём Печенины вложили в ее создание более 10 миллионов рублей. Еще один их проект — кондитерская «Бисквит Хаус» стала победителем Народной премии НГС в номинации «Лучшее кафе-кондитерская».
Обозреватель НГС перепробовал пару десятков круассанов в городе, чтобы найти лучший — проверены пекарни при супермаркетах и модные кондитерские.