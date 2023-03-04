Гигантский круассан испекли в модной новосибирской кофейне — смотрим на великана

— Несколько недель назад Галина увидела в одном из заведений Москвы круассан такого формата и вдохновилась, подумала, что было бы круто сделать и у нас такой. Мы с командой решили реализовать идею ко дню ее рождения и таким образом поздравить. Отрабатывали круассан несколько недель, делали несколько вариантов, пока не добились идеальной формы, его длина — чуть больше 30 см, — рассказывает Артём Печенин, владелец кофейни и муж Галины.