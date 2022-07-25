«Мы сами вечерами мыли пол»: как семья из Новосибирска открыла кондитерскую, в которую выстраиваются очереди
Они вложили в проект более 10 миллионов рублей
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть та, которая известна новосибирцам с прошлого года — «Кофейня и кондитерская года». Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте о победителях третьей премии — Biscuit house. Это проект Гали и Артема Печениных.
«Четыре миллиона для нас тогда были очень большими деньгами»
Артем Печенин работал в строительной компании, а Галя — муниципальной служащей, курировала предоставление жилья детям-сиротам. Девушка занимала декретную ставку, поэтому понимала, что договор с ней скоро расторгнут — как только прежняя сотрудница выйдет из декрета.
— Каждую пятилетку, на мой взгляд, люди увлекаются какой-то новой профессией, связанной с фрилансом. И уже тогда популяризировались домашние кондитеры. Я очень люблю готовить, печь и люблю сладкое. Так всё и сложилось. Я пекла каждый месяц на мини-даты дочки Мии и выкладывала фотографии тортиков в соцсети. Как это бывает у многих, сначала выпечку у меня заказали друзья, потом — друзья друзей. И завертелось, — рассказывает Галя Печенина.
Два года молодая мама пекла дома в таком режиме: если была возможность готовить больше, то она это делала, а если, например, ребенок болел, то вообще не занималась выпечкой. Через восемь месяцев Галя нашла помощницу для таких ситуаций — теперь это ее подруга.
Небольшие заработанные деньги Галя Печенина тратила на подарки к дням рождениям мужа, их годовщинам. Тогда она даже не думала, чтобы по-настоящему монетизировать свое хобби.
— А однажды супруг решил, что мы можем взять на себя такой риск и открыть собственное дело. К такому решению его в том числе подтолкнула личная история — на работе произошла ситуация, которую он не смог прожить для себя и разрешить. Он абсолютно не рисковый человек, но решился на бизнес и уточнил у меня, смогу ли я заниматься кухней, — вспоминает Галя.
На открытие потребовалось 4,3 миллиона рублей. В эту сумму семья Печениных заложила также расходы на покупку сырья для десертов и зарплату сотрудников, включая налоги, в течение трех месяцев. Но супруги понимали, что на этом траты не закончатся.
— Это был голый «БХ» («Бисквит Хаус», Галя любит называть его сокращенно. — Прим. ред.), чтобы была возможность просто печь и выставлять десерты на витрину. Ни денег, ни возможностей, ни планов иметь свой бизнес ни у кого не было, но моя мечта сбылась. Четыре миллиона для нас тогда были очень большими деньгами. Это стоимость квартиры, которая у нас куплена в ипотеку. Мы суммарно вложили в проект уже больше 10 миллионов. Например, поначалу сотрудники переодевались на полу, а сейчас у них есть раздевалка, стеллажи. Всё покупали с заработанных денег, после того как закрыли кредиты, — объясняет Галя.
В кредит семья взяла три миллиона рублей: 1,5 — они сами, 1,5 — родители Гали, а 1,3 — это были общие семейные накопления. Галя с Артемом и ее родители копили на автомобили. Сейчас вложения удалось вернуть — кредиты погашены, а автомобили куплены. На закрытие долгов потребовалось около 11 месяцев.
«Такого успеха мы не ожидали»
Когда Мии было два года, Галя сказала, что хочет отметить трехлетие малышки в своей кондитерской, но в реальность этой затеи никто не поверил. Но случилось так, что день рождения дочери они действительно отметили в Biscuit House.
— Такого успеха мы не ожидали. Я была настолько инфантильна и юна, что даже не думала о том, что у меня могут взять интервью, что в городе существуют ресторанные критики. Гости в день открытия стояли на морозе в очереди, чтобы нас поддержать. А ко мне подошел Стас Соколов из НГС, чтобы поговорить и сфотографировать. Меня словно ошпарило в тот момент: «Журналист? Откуда он здесь?» Если бы я обо всём этом думала, то было бы страшнее: может, я бы и не решилась на открытие. Страхи чаще всего основаны на прошлом опыте, а у меня его не было, — делится Галя Печенина.
Самым трудным периодом, по ее словам, оказался первый месяц:
— Я все дни проводила с дочкой, а тут мне пришлось перестроить привычную жизнь. Я стала проводить в кондитерской весь день, Артем тогда еще работал на прежней работе. Мы сами вечерами мыли пол, санузлы. Не закрыться в первый месяц не финансово, а морально было тяжело. Я ночью плакала дома, потому что скучала по дочке, а Артем говорил, что если я так буду переживать, то проще закрыть «БХ», потому что семья — приоритет. Я услышала его. Спустя месяц мы расширили штат, у меня появились стабильные выходные.
Кондитерская постепенно становилась популярной, почти сразу же от посетителей стали поступать отзывы — как положительные, так и негативные. Редкие отрицательные моменты, признается Галя, ей запоминаются особенно ярко:
— За три года я доросла до того, чтобы разделять себя как личность и как профессионала, когда говорят что-то плохое. Только узкий круг близких людей могут дать совет мне как личности. Я очень горячий человек: поначалу я читала подобные отзывы и рьяно злилась на этих людей. А теперь рассудительно отношусь к негативной обратной связи и ищу в ней конструктив: «А когда это было? Что именно не понравилось? А как вы любите?» — объясняет владелица кондитерской.
Ее радует, что лояльные гости обычно пишут негативные отзывы в личные сообщения и не скрывают своего лица.
— Профессионализм — это способность любую обратную связь воспринимать как запрос. Не как способ уколоть, не как попытку оскорбить. Человек выражает это на том уровне, на каком может. Ты, как профессионал, должен понять, что именно нужно. И потом уже думаешь, можешь ли ты закрыть этот запрос или это не в твоей философии, — рассуждает Галя и приводит пример.
Однажды после отзыва гостя они поняли очевидное — кружки не нужно брать руками сверху, потому что в этом случае пальцы соприкасаются с поверхностью, которую клиент трогает губами.
«У этой ошибки есть большая цена»
Галя Печенина признается, что на самом деле ей интереснее общаться с гостями:
— Мне нравится создавать рецепт, отрабатывать, вводить и пробовать — здесь заканчивается кухня и начинается гость. Мне интересна коммуникация, эстетика, душевность. То есть на 30% я — человек производства и на 70% — сервиса, — говорит владелица кондитерской.
С таким подходом семья доросла до открытия второго «БХ». Галя и Артем давно начали искать помещение и даже нашли одно подходящее, но это произошло за неделю до вторых родов, поэтому с расширением бизнеса пришлось повременить:
— Мы очень переживали и корили себя: команда готова, гости ждут, мы обещали. Но продолжили поиски, которые затянулись на год. И мы нашли другое помещение. У нас появилась возможность его купить, потому что в одном из банков была специальная программа, по которой мы прошли. Мы поняли, что стоимость аренды будет равна стоимости кредита. Помещение в среднем окупает себя 8–12 лет — мне сложно планировать на такой долгосрочный период, но Артем взял стратегическое решение на себя, — говорит Галя Печенина.
В апреле 2021 года Печенины купили помещение, а следующие полгода занимались документами — из-за изменений в законодательстве необходимо было узаконить все перепланировки.
— Очень сложно всё организовать и согласовать, соединить «хочу и надо» с архитектурным бюро и госорганизациями. У этой ошибки есть большая цена за простой помещения — 2 миллиона рублей. Но мы называем это ценой тех знаний, которые мы получили. Они того однозначно стоят. И в момент, когда мы это делали, мы не ошиблись, мы просто не знали, — объясняет Галя.
В октябре пара получила необходимые документы. А открылось новое заведение в тихом центре Новосибирска в мае 2022 года. Его назвали Breakfast House — это проект, который, как видно из названия, специализируется на завтраках.
Ранее мы две сибирячки рискнули и перезапустили бизнес — теперь у них приносящий прибыль детский лофт.
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