«Мы сами вечерами мыли пол»: как семья из Новосибирска открыла кондитерскую, в которую выстраиваются очереди

Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» есть та, которая известна новосибирцам с прошлого года — «Кофейня и кондитерская года». Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте о победителях третьей премии — Biscuit house. Это проект Гали и Артема Печениных.

«Четыре миллиона для нас тогда были очень большими деньгами»

Артем Печенин работал в строительной компании, а Галя — муниципальной служащей, курировала предоставление жилья детям-сиротам. Девушка занимала декретную ставку, поэтому понимала, что договор с ней скоро расторгнут — как только прежняя сотрудница выйдет из декрета.

