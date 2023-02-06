«Секс-шопы закрываются — вот и результат»: как читатели НГС отреагировали на рост цен на огурцы. Подборка возмущений

Читатели НГС начали предлагать свои варианты, с чем связан рост цены.



— Недавно была статья о закрытии секс-шопов, вот и результат, — написал пользователь под ником Gehan.



— Во всём виновата жадность: сначала растут цены на энергоносители, следом растут цены на продукты. Снежный ком, — отметил Так-то.



— А в прошлые годы вы не замечали, что огурцы, помидоры, прочая зелень, дорожает в это время года, — написала Зося Синицкая.



— В прошлом году сахар был золотым, в этом — огурцы. Что будет в следующем? — отметил Гость.

