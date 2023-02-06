«Секс-шопы закрываются — вот и результат»: как читатели НГС отреагировали на рост цен на огурцы. Подборка возмущений

В новосибирских магазинах взлетели цены на свежие огурцы. В отдельных торговых сетях стоимость достигает почти 300 рублей, минимальная планка составляет почти 200. Журналист НГС прошелся по городским магазинам и составил обзор цен. После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии с возмущениями. Мы собрали самые интересные отзывы.
Читатели НГС начали предлагать свои варианты, с чем связан рост цены.
— Недавно была статья о закрытии секс-шопов, вот и результат, — написал пользователь под ником Gehan.
— Во всём виновата жадность: сначала растут цены на энергоносители, следом растут цены на продукты. Снежный ком, — отметил Так-то.
— А в прошлые годы вы не замечали, что огурцы, помидоры, прочая зелень, дорожает в это время года, — написала Зося Синицкая.
— В прошлом году сахар был золотым, в этом — огурцы. Что будет в следующем? — отметил Гость.
— В шоке от нашего ценообразования... «местные» овощи стоят дороже привозных из соседних регионов и мяса. Это что за огурцы по 700 рублей? Их выращивают девственницы, поливая на восходе росой, — написал Махно.
— В этот раз тепличники договорились с предпринимателями создать ажиотаж. Та же самая ситуация, как с лимонами в ковид — 429 за кг — поделился пользователь asp54.
— Кто-то рассказывал, что большую часть рассады просто выкинули, тем самым создав весь этот подъем цен. И я могу в это поверить, иначе с чего такое дикое повышение цены? Всё это сделано специально, — написал NDA.
А некоторые читатели отметили рост цен и на другие продукты.
— Кому нужны ваши огурцы? Вы на мясо цены посмотрите, ничего не удивляет? — отметил Гость.
— А про лук репчатый, который неделю назад покупала по 18 с копейками рублей, а вчера в «Ярче» обнаружила его по цене 44,90 за кило. Это как так? — написал читатель под ником mirror.
— А ничего, что хлеб подорожал в 2–3 раза? Круглый черный стоил 30 рублей, а сейчас 90, — отметил Сергей.
Ранее обозреватель НГС сравнил январские ценники на продукты в одних и тех же магазинах с разницей в год. Результат оказался неутешительным.