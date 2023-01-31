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В Новосибирске сократилось число секс-шопов — так происходит во многих городах-миллионниках

Значительнее всего их количество снизилось в Перми, Санкт-Петербурге и Казани

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За год количество интим-маркетов сократилось на 6,1% в городе

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В Новосибирске зафиксировали снижение количества магазинов эротических товаров. Как сообщили НГС в пресс-службе 2ГИС, за год их количество сократилось на 6,1%.

Так, в январе этого года в городе зарегистрировано 46 интим-маркетов, при этом в 2022 году — 49 магазинов. Сокращение количества интим-маркетов наблюдается в большинстве городов-миллионников в России.

Как сообщили в пресс-службе компании, в исследовании специалисты учитывали только офлайн-магазины. Магазинов по продаже эротических товаров в городах-миллионниках стало меньше на 6,4%.

— В 10 из 16 миллионников количество интим-маркетов сократилось — значительнее всего в Перми, Санкт-Петербурге и Казани, — сообщили в компании. — Среди причин — закрытие одиночных магазинов и сокращение точек в сетевых (Петербург), уход с рынка сетевых игроков (Пермь).

Между тем в 2ГИС уточнили, что для городов-миллионников нередки случаи, когда магазины закрывают офлайн-точки и продолжают работать в онлайн-формате.

Отмечается, что в январе 2022 года в городах-миллионниках насчитывалось 897 магазинов эротических товаров, но уже к началу 2023 года количество точек сократилось до 840. Рост числа интим-магазинов зафиксирован в Воронеже, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Весной 2022 года в Новосибирске мужчина украл игрушку с витрины секс-шопа.Он спрятал ее за пазуху и уехал на велосипеде.

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2ГИСИнтим-магазинСекс-шопы
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