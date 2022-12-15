Майонез оставьте врагу: рейтинг салатных заправок от самой вредной к самой полезной

Раз без майонеза нам всё равно не обойтись, с него и начнем наш салатно-праздничный рейтинг. Увы, но за майонезом твердо закрепилось звание самой вредной заправки.



— Майонез — катализатор старения, — говорит врач — эндокринолог-андролог Зухра Павлова. — Он очень охотно вступает с продуктами в реакцию гликирования, частный случай так называемой реакции Майяра, которую называют «самой вкусной химической реакцией». А это синтез конечных продуктов гликирования (КПГ), одних из самых важных факторов старения.



Зухра Павлова, врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



КПГ способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа, повышают риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.



Да, можно припомнить, что реакция Майяра происходит при высоких температурах, а майонез — соус холодный, но ошибки здесь, к сожалению, нет.



— Гликирование — частный случай реакции Майяра, которая происходит при куда как более низких температурах, — объясняет Зухра Павлова. — Например, в нашем организме в обычном состоянии максимум 38 градусов (внутри, в отдельных частях), но процесс гликирования происходит. Для особо неверующих — в лабораториях даже делают анализ крови на гликированный гемоглобин, по которому оценивают степень компенсации сахарного диабета второго типа. Это как раз продукт этой самой реакции.



Тому гликированию, что происходит в нашем теле, успешно противостоит глиоксалазная система. В день она может справиться примерно с 15 тысячами единиц КПГ.



— Но если количество приходящих жиров и углеводов с пищей превышает допустимые нормы, то и процесс гликирования идет сильнее. С образованием тех самых КПГ внутри организма. Это, увы, естественный процесс. Вот почему майонез или, еще лучше, салат оливье, с переизбытком углеводов и жиров (там есть и белки-яйца, колбаса или даже мясо) — это просто праздник какой-то для системы, производящей вредные КПГ. Это всё равно что плескать бензин в топку, — подытоживает Зухра Павлова.



К тому же во многих майонезах есть сахар, а в оливье — колбаса, сдобренная нитритами и нитратами — ценными для избыточной реакции гликирования ресурсами.



Прежде чем использовать майонез для жарки или запекания, вообще стоит тысячу раз подумать. В этом случае реакция Майяра развернется во всю силу, и к вам в желудок приедет полный набор уже готовых КПГ.



Можно потратить на готовку немного больше времени и сделать майонез самостоятельно. Домашний вариант соуса, говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич, будет хоть немного полезнее.



— Свежий и самый настоящий майонез можно приготовить из банальных куриных желтков или перепелиных яиц, — говорит Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах и вливается тонкой струйкой оливковое масло. Особенность такого майонеза: сделал — съел. Его не готовят на месяц вперед.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

