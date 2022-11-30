Как выбрать хурму, которая не вяжет? Объясняем в семи картинках

Чем ближе зима, тем скуднее становится фруктовое разнообразие на российских прилавках. В то же время появляется большое количество хурмы. Ее сезон продолжается до первых дней января. Но как определить, что купленная хурма действительно окажется вкусной и ароматной? И можно ли гарантировать, что она не будет вязать? У нас есть ответы на каждый вопрос.
От чего зависит вязкость хурмы?
Можно предположить, что вязкость хурмы зависит от зрелости, но это не совсем так. Здесь играют роль сразу несколько факторов. Один из главных — сорт хурмы. Каждый из сортов содержит разное количество танина — того самого вещества, которое отвечает за вязкость фрукта.
Чем отличаются разные сорта хурмы?
Если вы не связаны с агропромышленностью и не выращиваете хурму самостоятельно, на глаз отличить разные сорта друг от друга может быть проблематично. Но вы можете положиться на нас. Держите эти картинки под рукой, когда отправитесь в магазин за покупками, чтобы узнать хурму «в лицо».
«Королек шоколадный»
Из-за своего внешнего вида «королек шоколадный» может показаться переспелым и даже испорченным, но коричневый цвет для него — норма. Он появляется из-за большого количества пектиновых веществ в этой сладкой и ароматной хурме.
Шоколадным этот сорт называется не только из-за цвета, но и из-за вкуса — если хурма созрела, вы почувствуете шоколадные нотки. А вот недозревший «шоколадный королек» может немного горчить. Самые вкусные плоды будут внешне самыми некрасивыми и очень мягкими.
«Королек медовый ранний»
В отличие от «шоколадного», «королек медовый ранний» не может похвастаться темной мякотью — наоборот, мякоть у него светлого цвета. Этот сорт считается ранним, но он тоже очень сладкий и вкусный. Если дозрел. Дозревшую хурму можно определить опять же по вкусу — в нем улавливаются медовые нотки.
«Шоколадница»
Несмотря на некоторые сходства с «корольком шоколадным», спутать «шоколадницу» с ним сложно. Это небольшая (около 100 граммов) округлая или продолговато-округлая хурма с плотной, но сочной и очень сладкой темно-коричневой мякотью.
«Шарон»
«Шарон» — это гибрид восточной хурмы и яблока. А по вкусу эта хурма горячего желтого цвета напоминает одновременно яблоко, айву и абрикос. Кстати, танина, который отвечает за вязкость фрукта, в «шароне» минимум, поэтому вкус у него нежнее, чем у многих других сортов. А еще в такой хурме нет косточек.
Хурма «инжирная»
Мякоть «инжирной» хурмы довольно плотная, умеренно сладкая и не приторная, с приятным имбирным ароматом. Но по мере созревания она постепенно становится мягкой и отчасти вязкой. Окраска тоже меняется — сначала она ярко-оранжевая, а со временем становится темной, бывает даже с коричневым окрасом.
Спелая «инжирная »хурма совсем не вяжет, а вот недозревшие ягоды могут быть немного терпкими. Правда, со временем эта особенность полностью утрачивается. Потому что разрушаются обуславливающие вяжущий привкус танины.
«Бычье сердце»
Это хурма сердцевидной, округлой и зауженной книзу формы считается крупноплодной. Хотя вес плодов может быть самым разным — от 200 до 500 граммов. Кожура у «бычьего сердца» тонкая, ярко-оранжевая, однотонная, с глянцевым блеском. Мякоть сладкая, сочная и волокнистая, светло-коричневого цвета.
Один из главных недостатков «бычьего сердца» заключается в том, что эта хурма совершенно нетранспортабельна. Она просто не переносит механических повреждений. Поэтому чаще всего ее можно встретить недалеко от регионов выращивания — в Подмосковье, Средней и Центральной полосе России и на Северном Кавказе. В Сибири и на Урале такая хурма обычно не успевает созреть до морозов.
Как выбрать хурму?
Чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, стоит придерживаться таких правил:
- Присмотритесь к круглым или приплюснутым фруктам. Самыми сладкими считаются представители семейства корольковых (например, сорт «хиакуме»). Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания.
- Оцените цвет. Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. Если перед вами хурма светло-оранжевого окраса, то, скорее всего, она невызревшая. Если видите на кожице хурмы тонкие сухие полосочки, расположенные кругообразно, — это примета зрелости плода. При этом поверхность хурмы должна быть блестящей и гладкой. Трещины — признак гниения.
- Потрогайте хурму. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках — переспевшие, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при надавливании вы чувствуете, как слегка сдавливаете хурму.
- Посмотрите на листья. Найти вызревшие плоды помогут околоплодные листочки хурмы. Они должны быть высохшими. Если приподнять листочки, то вы увидите под ними коричневый оттенок.
Если вы выбрали хурму по всем правилам, а она всё равно вяжет, можно отправить ее в холодильник (а то и в морозилку на день-полтора) — дозревать. Она станет мягче, слаще, а вязкость пропадет.
— Хранить хурму лучше при температуре около 0 °С и при высокой влажности воздуха — так она сохранит свои свойства до двух-трех месяцев, — говорит диетолог Инна Зорина. — Очень важно бережное обращение. Спелые плоды очень мягкие и их легко повредить. Ягоды с трещинами или пятнами лучше не хранить, а съедать сразу.
Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Соответственно, если положить в пакет с хурмой подобный спелый фрукт, процесс созревания ускорится.