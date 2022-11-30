Как выбрать хурму, которая не вяжет? Объясняем в семи картинках

«Королек шоколадный»

Из-за своего внешнего вида «королек шоколадный» может показаться переспелым и даже испорченным, но коричневый цвет для него — норма. Он появляется из-за большого количества пектиновых веществ в этой сладкой и ароматной хурме.



Шоколадным этот сорт называется не только из-за цвета, но и из-за вкуса — если хурма созрела, вы почувствуете шоколадные нотки. А вот недозревший «шоколадный королек» может немного горчить. Самые вкусные плоды будут внешне самыми некрасивыми и очень мягкими.

