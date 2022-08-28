Не плюй в тарелку! Можно ли есть арбуз вместе с семечками

Многие еще из «Ну, погоди!» помнят, что для того чтобы выбрать качественный арбуз, надо его как следует сдавить — если трещит, значит это то, что вы искали. Но треск — не единственное, на что можно ориентироваться.



В Роспотребнадзоре, например, обращают внимание на корку — ее цвет должен быть ярким и контрастным, а светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, — максимально желтым, даже оранжевым. Само собой, на арбузе не должно быть трещин и других повреждений.



— Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит арбуз незрелый, — говорят в Роспотребнадзоре. — Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.



Хороший арбуз должен быть среднего размера. (В принципе, здесь определиться с выбором вам поможет чувство меры.) Слишком большой арбуз, вероятнее всего, окажется недозрелым, но нитратным, а слишком маленький и легкий — переспелым да сухим.