Не плюй в тарелку! Можно ли есть арбуз вместе с семечками
9 вопросов об арбузах, на которые вы давно хотели найти ответы
Считается, что в августе на прилавках уж точно появляются лучшие арбузы и с выбором не промахнешься — каждый арбуз спелый,
ловкий, умелый, сочный, сладкий. Словом — сезон. Рассказываем, как в этот сезон не промахнуться с выбором (да, не все арбузы одинаково прекрасны даже сейчас), что полезного есть в арбузе, сколько его можно съесть, и отвечаем на другие популярные вопросы.
1
Как выбрать спелый сладкий арбуз?
Многие еще из «Ну, погоди!» помнят, что для того чтобы выбрать качественный арбуз, надо его как следует сдавить — если трещит, значит это то, что вы искали. Но треск — не единственное, на что можно ориентироваться.
В Роспотребнадзоре, например, обращают внимание на корку — ее цвет должен быть ярким и контрастным, а светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, — максимально желтым, даже оранжевым. Само собой, на арбузе не должно быть трещин и других повреждений.
— Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит арбуз незрелый, — говорят в Роспотребнадзоре. — Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.
Хороший арбуз должен быть среднего размера. (В принципе, здесь определиться с выбором вам поможет чувство меры.) Слишком большой арбуз, вероятнее всего, окажется недозрелым, но нитратным, а слишком маленький и легкий — переспелым да сухим.
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2
Как не отравиться арбузом?
Здесь правила просты и стары как мир. Не покупаем разрезанные арбузы (потому что на них оперативно начинают скапливаться микробы и другая не нужная вам микрофлора), а перед употреблением — тщательно моем теплой водой с мылом. Если не следовать этим простым советам, можно занести внутрь арбуза частички почвы, пыль и микроорганизмы, которые раньше были на кожуре, и подхватить кишечную инфекцию.
Когда разрежете арбуз, обратите внимание на его запах — если он кислый, несите обратно продавцу. Таким арбузом можно отравиться.
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3
Как хранить разрезанный арбуз?
Оптимальная температура для хранения арбузов — плюс
— Разрезанный пополам арбуз следует поместить на тарелку срезом вниз и обмотать пищевой пленкой вместе с блюдом, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также из холодильника следует убрать продукты с сильными запахами, чтобы арбуз не пропитался ненужными ароматами. Если у вас остался нарезанный кусочками арбуз, то нужно удалить корки, положить его в контейнер, плотно закрыть крышку. В таком виде арбуз хранится не дольше
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
При малейшем изменении цвета, запаха и внешнего вида арбуза без сожалений выкидывайте его. Все эти признаки говорят о том, что арбуз начал портиться, и о том, что если вы его съедите, то рискуете серьезно отравиться. И отрезанием подпортившейся части проблему вы не решите — микробы к этому моменту распространились уже по всей мякоти.
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4
Чем полезен и вреден арбуз?
— Арбуз — продукт низкокалорийный, в
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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5
Что будет, если съесть очень много арбуза?
Мочегонные свойства у арбуза основные, но не единственные. Познакомиться с ними поближе вы сможете, если съедите слишком много арбуза. Например, из-за обилия жидкости и клетчатки могут начаться метеоризм, вздутие живота и сильная диарея. Кроме того, арбуз — уверенный источник фруктозы, так что неаккуратный диабетик может наесться и до больших неприятностей из-за повышенного уровня сахара в крови. Ну а диабетик аккуратный уже наверняка проконсультировался с диетологом и узнал свою рекомендуемую порцию.
Алкоголикам, как оказалось, слишком много арбуза тоже нельзя. А всё из-за ликопина. Его в арбузе предостаточно, и в организме регулярно выпивающего человека, достигнув определенной концентрации, он вступает в реакцию с этанолом и провоцирует оксидативный стресс в клетках печени.
Ну и помните, что арбуз на 90% состоит из воды. А что происходит с человеком, когда он пьет слишком много? Гипергидратация. Проще говоря — отравление водой. А это и вымывание минералов, и нарушение водно-солевого обмена, в перспективе — разжижение крови, отеки ног, нарушение работы почек, отек легких и мозга. Но справедливости ради заметим: настолько самоубийственного эффекта здоровому человеку добиться практически невозможно.
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6
Желтый арбуз полезнее красного?
Вовсе нет. По своим свойствам желтые и красные арбузы примерно одинаковые. То, что мы видим на прилавках магазинов, — это гибрид культурного красного и дикого желтого арбуза. Первый растет дольше и получается вкуснее. Второй — безвкусный, зато скороспелый, лучше переносит перепады температур и болезни. Их скрестили, и получилось нечто среднее — желтое, не самое безвкусное и скороспелое.
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7
Можно ли арбуз беременным женщинам?
Здесь всё упирается в количество. Из-за витаминов арбузы полезны для формирования нервной системы будущего малыша. Также они помогают пищеварительному процессу будущей мамы. Но метеоризм из-за переедания арбузом еще никому на пользу не шел.
— Газообразование на поздних сроках способно вызвать не только дискомфорт, но и болевые ощущения, — говорит Галина Барташевич. — Будущим мамам нужно соблюдать осторожность с арбузом еще и потому, что переполнение мочевого пузыря после порции арбуза параллельно с давлением на него растущим плодом — также не самое приятное ощущение. Вместе с тем это и ощутимая нагрузка на почки.
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8
Можно ли арбуз кормящей маме?
Можно. Но следите за реакцией ребенка. Начните с небольших кусочков. Если после этого у ребенка не появилось каких-то тревожных и аллергических реакций — позвольте себе увеличить порцию. Если же заметили покраснения или крапивницу, притормозите. Такая реакция может появиться потому, что вы превысили рекомендуемую порцию, или просто из-за сочетания каких-либо продуктов.
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9
Можно ли есть семечки арбуза?
Не заметить арбузную или дынную семечку и съесть — дело не только частое, но и (в большинстве случаев) полезное. Например, научно доказано, что арбузные семена предупреждают развитие раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, понижают давление и сдерживают старение. Высокое содержание в них аргинина помогает расти мышцам, пектин выводит вредные вещества (даже радиоактивные!), а растительные волокна нормализуют работу ЖКТ, очищая от шлаков и токсинов.
Семечки арбуза считаются противомикробным и противогрибковым средством, улучшают зрение, снижают уровень сахара в крови, а содержащиеся в них магний и витамины положительно отражаются на психическом состоянии. Но в то же время такой продукт может оказаться роковым для людей, организм которых не вырабатывает цитруллин. Поскольку в семенах достаточно этой аминокислоты, в организме больных цитруллинемией вещество превратится в аргинин, который при распаде даст аммиак. Он, конечно, выйдет из организма естественным путем, но раздражение при этом будет еще то.
Дынные семечки тоже разрешают и даже рекомендуют есть просто так. Но очень аккуратно — максимум два грамма в день. Иначе появятся проблемы с селезенкой. А небольшое количество семян активизирует метаболизм, поможет бороться с заболеваниями ЖКТ, устранит воспаления и приведет в норму уровень холестерина. Только не надо воспринимать всё буквально — не вздумайте семечками лечиться.
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