От паэльи до медвежатины: чем кормят и как развлекают на грандиозном гастрономическом празднике на набережной. Фоторепортаж

Ресторан New Mexico вышел с уже опробованными на уличных фестивалях поменьше хитами — мексиканской закуской тако и испанской паэльей (порция того и другого стоила 350 рублей). Нужно заметить, что для приготовления обоих блюд владельцы заведения обзавелись специальным оборудованием. Мясо и лепешки для тако готовятся тут в специальной шляпообразной емкости под названием «суадеро», а для паэльи приобретена огромная сковородка. Минус только в том, что готовить на такой паэльере (так она называется) можно лишь на подобных многолюдных праздниках.