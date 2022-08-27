От паэльи до медвежатины: чем кормят и как развлекают на грандиозном гастрономическом празднике на набережной. Фоторепортаж
Обозреватель NGS.RU Стас Соколов посмотрел на фестиваль «В Сибири — есть!»
На Михайловской набережной проходит масштабный гастрономический фестиваль. Точки с едой самого разного рода заполнили несколько аллей Михайловской набережной. Обозреватель NGS.RU прошелся по рядам, чтобы рассказать, чем можно поживиться на празднике и сколько это будет стоить. Сразу скажем, что есть вещи не просто интересные, а уникальные.
Фестиваль организован Федерацией рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО) и Минпромторгом Новосибирского областного правительства, а сам он прошел на шикарной площадке — части парка Михайловской набережной. Кроме собственно еды здесь были запланированы мероприятия для профессиональной аудитории и гастрономическое шоу.
С шоу, впрочем, вышла некоторая странность. Действие, происходящее на сцене, было, безусловно, захватывающим для участников и их знакомых. Но желающих наблюдать за тем, как посторонние люди где-то далеко на сцене готовят еду, оказалось немного. В результате чего в центре фестиваля образовалась зияющая пустота: львиная доля публики распределилась по точкам участников по обеим сторонам.
Организаторам удалось привлечь к участию большое количество заведений. Только собственно общепита было больше сорока заведений, причем часть из них построили настоящие летние кафе. Самая живописная точка, пожалуй, у расположенной чуть в стороне «Добрянки». Здесь посетителей ждали в изобилии пирожки, расстегаи, калитки (вид традиционной выпечки), фаршированные блинчики, жареное мясо и многое другое.
Здесь жарил блины и общался с публикой сам Максим Сырников — известный исследователь и практик русской кухни, а по совместительству бренд-шеф всей концепции. Далеко не все посетители павильона знали, кто это такой, но с уважением снимали его рассказы для сторис.
Президент ФРиО Владимир Бурковский немного воспользовался служебным положением и поставил шатер своего ресторана на самом видном месте. Впрочем, попробовать там действительно было что. Публика в основном ограничивалась колбасками из марала с мини-багетом (200 рублей), но любителей экзотики ждала запеченная медвежатина и нога косули.
Ресторан New Mexico вышел с уже опробованными на уличных фестивалях поменьше хитами — мексиканской закуской тако и испанской паэльей (порция того и другого стоила 350 рублей). Нужно заметить, что для приготовления обоих блюд владельцы заведения обзавелись специальным оборудованием. Мясо и лепешки для тако готовятся тут в специальной шляпообразной емкости под названием «суадеро», а для паэльи приобретена огромная сковородка. Минус только в том, что готовить на такой паэльере (так она называется) можно лишь на подобных многолюдных праздниках.
Компания Дениса Иванова собрала под один шатер сразу несколько концепций: кофейню «Чашка кофе», гриль-бары Beerman, паназиатское кафе Aziatish и
Компанию заведениям Иванова тут составила DNK Group (Хамовники, Morricone и
Ресторан GUSI, помимо еды (здесь сделали упор на питу с начинками — от 250 рублей), завлекал публику своей новинкой — крафтовыми лимонадами в банках под непереводимым иностранным названием Yagodka.
Наряду с признанными корифеями ресторанного рынка, свой продукт решился представить амбициозный новичок — сеть «Вкусно — и точка» (бывший «Макдональдс»). Для детей здесь разыгрывались театрализованные представления, в которых одетые в специальные костюмы аниматоры разыгрывали разные технологические процессы.
Кроме больших шатров, на фестивале хватает маленьких точек, где работают буквально один-два человека. Посадочные места там, правда, имеются далеко не всегда, но зато есть из чего выбрать. Здесь армянский ресторанчик жарит шашлыки, там пекут гонконгские вафли, чуть дальше накладывают в миски корейский пибимпаб.
Даже если заведению нечего предложить экзотического, оно может попытаться обратить на себя внимание при помощи яркого названия. Согласитесь, что увидев краем глаза слово Pizzato, вы инстинктивно повернете голову. Ну, просто ради того, чтобы понять, что именно здесь так... готовят.
Компанию точкам общепита на фестивале составили продавцы самой разной готовой еды. Здесь, например, развернулся целый сырный ряд. Обычно на подобных мероприятиях подобная точка бывает одна (максимум пара, причем вторая ограничивается несколькими позициями). А тут сразу много палаток предлагают по паре десятков наименований.
Есть и прославленные уже победители разных конкурсов — новосибирская сыроварня LaBrie. Кроме сыров как таковых, здесь предлагают публике настоящий раклет — швейцарское блюдо, родившееся как способ как-то употребить в пищу огромные запасы твердых сыров. За 400 рублей можно почувствовать себя немного швейцарцем тоже.
Из диковинных продуктов стоит заметить павильон с редкими видами томатов и картофеля. Не все даже сразу понимают, что это собственно перед ними такое. Из фиолетовой картошки даже делают пюре, но его быстро съедают. Оно и понятно, сырой картошку есть готовы не все, даже если она фиолетовая. Для собственного приготовления сырой картофель необычных цветов доступен от 300 рублей за килограмм
Гастрофестиваль в целом удался, взяв если не умением, то уж точно числом. Однако, стоит заметить, что организаторам стоило бы, наверное, чуть больше уделить места развлечению публики, которая просто пришла на набережную в этот день.
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