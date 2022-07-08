Откуда взялся борщ и почему ЮНЕСКО объявила его культурным наследием

ЮНЕСКО включила украинский борщ в список мирового культурного наследия. В иные времена эта новость могла бы вызвать немало споров, но сейчас, конечно, не до этого. Тем не менее мне захотелось лишний раз посмотреть на список прочих блюд и гастрономических техник, уже включенных в список. А главное, напомнить, откуда вообще этот борщ взялся.



О том, что украинский борщ включен в список «нематериального культурного наследия», ЮНЕСКО объявила 1 июля. Как сказано в официальном пресс-релизе, это было сделано для его защиты и в связи с «негативным влиянием на традиции Украины». Нужно заметить, что в пресс-релизе в первых строках четко прописано, что речь идет не о борще вообще, а о «национальной версии борща — блюда нескольких стран региона».