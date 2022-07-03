Пять полезных продуктов, которые оказались «тихими убийцами»
Все только и говорят, какие они прекрасные, а что с другой стороны?
Диетологи часто припоминают заповедь Парацельса, которая в популярном изложении звучит как «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Мы взяли эту фразу на вооружение и решили проверить, есть ли тот самый «яд» в продуктах, которые кажутся нам, безусловно, полезными. И вы знаете, нашли.
1
Цитрусовый сок
Цитрусовые соки славятся своей пользой для здоровья, а про витамин С в их составе не слышал только глухой, но исследование, опубликованное в Журнале клинической онкологии, показало, что у людей, налегающих на цитрусовый сок и фрукты, повышается риск развития меланомы. Повышается этот риск из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, может увеличить повреждение ДНК от УФ-излучения. Однако специалисты отмечают, что псоралены в цитрусовых сами по себе меланому не вызывают. Здесь нужна комбинация псораленов и значительного воздействия ультрафиолета. То есть, грубо говоря, попивая грейпфрутовый сок лежа в солярии, вы навредите себе куда больше.
И все-таки больше всего вопросов к цитрусовым — по части аллергий.
— Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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2
Брокколи
Какой бы полезной ни казалась брокколи, к сожалению, она влияет на работу щитовидной железы, потому что, как и все крестоцветные овощи, по своей природе является гойтрогеном — веществом, которое подавляет нормальную работу щитовидной железы и приводит к зобу.
Кроме того, исследователи выяснили, что брокколи содержит тиоцианаты. Это соединение очень опасно, потому что приводит к гипертиреозу, из-за которого увеличивается вес, выпадают волосы и появляется быстрая утомляемость. Всего этого можно добиться, если серьезно превысить норму потребления. Но где грань, которую лучше не перешагивать? В одном из исследований описан случай развития крайней степени микседемы (которая сама по себе является крайней формой гипотиреоза) у
Также есть исследование, которое подтверждает, что аккуратнее с брокколи нужно быть людям, которые принимают разжижающие кровь лекарства. Все дело в том, что в брокколи содержится витамин К, который может повлиять на эффективность препаратов.
Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
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3
Свекла
— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.
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4
Темный шоколад
За восхитительным вкусом какао в темном шоколаде скрывается вредный для почек кадмий. Да, по сравнению с другими вредными тяжелыми металлами (например, с мышьяком) он не такой ужасный, но воздействие кадмия в течение длительного времени, даже в небольших количествах, может быть опасным, так как он накапливается в организме. А нашему организму, как выяснили исследователи, нужно от десяти до тридцати лет, чтобы переварить кадмий. Воздействие избыточного количества кадмия через пищу оказывает значительное влияние на здоровье почек, нарушая реабсорбцию в фильтрующем элементе почек.
Кроме того, чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.
Грозит иммунитету и большое количество (пусть даже качественного) шоколада. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. Мужчинам-сладкоежкам стоит помнить, что из-за поедания плиток и батончиков в большом количестве начинают разрастаться ткани желез и нарушаются половые функции. Кроме того, повышается уровень глюкозы в крови — прямая дорога к ожирению.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например, хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.
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5
Зеленый чай
В зеленом чае содержатся катехины (в одной кружке — от 100 до 200 мг), которые являются мощными антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и способствуют похудению, укрепляют сердце и даже препятствуют образованию раковых клеток.
Но можно выделить три группы людей, которым не рекомендуется часто пить чай. Во-первых, это пациенты, страдающие желудочными проблемами.
— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчнокаменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Также отказаться от крепкого зеленого чая специалисты советуют больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с тем же теофиллином и кофеином, которые возбуждают ЦНС. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.
Третья группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть. Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.
Максимальная рекомендуемая порция зеленого чая в день — до четырех чашек.
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