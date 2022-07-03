Пять полезных продуктов, которые оказались «тихими убийцами»

Цитрусовые соки славятся своей пользой для здоровья, а про витамин С в их составе не слышал только глухой, но исследование, опубликованное в Журнале клинической онкологии, показало, что у людей, налегающих на цитрусовый сок и фрукты, повышается риск развития меланомы. Повышается этот риск из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, может увеличить повреждение ДНК от УФ-излучения. Однако специалисты отмечают, что псоралены в цитрусовых сами по себе меланому не вызывают. Здесь нужна комбинация псораленов и значительного воздействия ультрафиолета. То есть, грубо говоря, попивая грейпфрутовый сок лежа в солярии, вы навредите себе куда больше.



И все-таки больше всего вопросов к цитрусовым — по части аллергий.



— Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.



Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

