Дешевое не значит плохое: сомелье — о том, как выбрать хорошее вино, не открывая бутылку

«Наши вина целиком российскими назвать сложно»

— А как в супермаркете не нарваться на порошковое вино?



— Порошковых вин просто не существует. Это слишком сложная технология. Да и зачем заморачиваться с сублимированием, когда гораздо проще взять любой виноград и сделать из него вино — без особых претензий на качество, но живое и натуральное. Не из порошка. Это, кстати, еще один миф винного мира. Его тоже развенчали.

— А что вы скажете о вине в коробках? Как можно оценить его качество?



— Такую тару, как тетрапак, сегодня изучают. Но всё же это вина невысокого качества. Зашкаливающих эмоций от дегустации получить, к сожалению, не удастся. Это самое обычное вино, без претензий. Пластиковые бутылки с вином я даже не рассматриваю. Сегодня можно встретить вина в алюминиевых банках, это относительно новый вид тары, популярен больше у молодежи. Относительное удобство. Но в такой таре встретите довольно простые вина. Если есть желание — можно разок попробовать. Но безусловный фаворит в винном мире — конечно, стеклянная бутылка. И вино нужно подавать в правильных бокалах. Это эстетика и классика.