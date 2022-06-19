Дешевое не значит плохое: сомелье — о том, как выбрать хорошее вино, не открывая бутылку
Ольга Суркова рассказала о тонкостях винной культуры
Какие вина продают в супермаркетах? Как пробка может повлиять на вкус дорогого вина? Можно ли хранить вино в холодильнике? Ответы на эти вопросы мы узнали, поговорив с сомелье из Самары Ольгой Сурковой.
«Выбирайте вина с защищенным географическим наименованием»
— Ольга, расскажите, пожалуйста, где лучше покупать вино: в супермаркете или специализированном магазине?
— Это зависит от разных факторов, в частности от того, что ожидаете от вина. Порой плюсом покупки в магазине является цена. Так как супермаркеты закупают вино в больших объемах, виноторговые компании зачастую предоставляют им хорошие скидки. Поэтому, если вы примерно знаете свои предпочтения, не предъявляете завышенных требований к вину на вечер, то почему бы и нет. А если вы пока не очень ориентируетесь в винном мире или хотите подобрать достойный образец или подарок, то покупку однозначно лучше совершить в винотеке.
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Некоторые покупатели с опаской смотрят в сторону винотек, поскольку считают, что там продаются исключительно дорогие образцы. Это миф. Цены и ассортимент винотек и супермаркетов порой сравнимы и пересекаются. Но в специализированном бутике с вами будет работать специалист, который поможет подобрать подходящий напиток. Чтобы ваши ожидания оправдались, как можно более четко высказывайте пожелания. Что вы хотите получить от вина: в аромате, вкусе, сочетании с гастрономией, желаемый бюджет. Если в подарок, то кому: женщине или мужчине. Чем больше уточнений, тем больше шанс сделать лучший выбор.
— Как понять, что вино хорошее, прямо в магазине?
— Вино — это в первую очередь эмоции. Радость от дегустации, исследовательского интереса. Поэтому рекомендую пробовать и экспериментировать, чтобы найти «хорошее», именно ваше вино. Но относительно качества есть несколько базовых рекомендаций. Если хотите попробовать вино той или иной страны, но не знаете, образец из какого сорта винограда выбрать — обратите внимание на вина из флагманских сортов винограда. Флагманский — это тот сорт винограда, вино из которого в этой стране чаще получается лучше других.
Для Чили — это «карменер», Новая Зеландия — «совиньон блан» и «пино нуар», ЮАР — «шенен блан», Австралия — «шираз», Аргентина — «мальбек». К винам с защищенным географическим наименованием предъявляется больше требований, чем к столовому вину. Значит и качество их выше. На этикетках таких вин вы найдете маркировки:
- Италия — IGT, DOC, DOCG;
- Испания — DO, RESERVA;
- Франция — IGP, AOP, AOC.
Но всегда пробуйте, запоминайте сорта винограда, которые понравились. Гарантии, что более дорогое вино от именитого производителя вам непременно понравится, нет. Всё индивидуально.
Показатель процента алкоголя: это должно быть точное число — 12%, 14%, 11,5%. Например, довольно редко можно встретить диапазон 9,5–12%, и это не будет свидетельствовать о высоком качестве.
Еще один миф винного мира: чем старше вино — тем оно лучше. Это не всегда так. Если мы говорим о легких белых, розовых винах — то лучше выбирать вина в более молодом возрасте. Тогда они будут на пике своей формы. Это относится и к винам в прозрачных бутылках. Бутылка как бы сама говорит: я не защищена, долго хранить мое вино нельзя.
Белые вина в категории до 2000–3000 рублей чаще лучше выбирать не старше 2–3 лет. Красные — не старше 3–5 лет. В массмаркете сложнее найти вина, которые становятся лучше с годами. Это всё же про вина с более серьезным ценником в специализированном бутике.
«Наши вина целиком российскими назвать сложно»
— А как в супермаркете не нарваться на порошковое вино?
— Порошковых вин просто не существует. Это слишком сложная технология. Да и зачем заморачиваться с сублимированием, когда гораздо проще взять любой виноград и сделать из него вино — без особых претензий на качество, но живое и натуральное. Не из порошка. Это, кстати, еще один миф винного мира. Его тоже развенчали.
— А что вы скажете о вине в коробках? Как можно оценить его качество?
— Такую тару, как тетрапак, сегодня изучают. Но всё же это вина невысокого качества. Зашкаливающих эмоций от дегустации получить, к сожалению, не удастся. Это самое обычное вино, без претензий. Пластиковые бутылки с вином я даже не рассматриваю. Сегодня можно встретить вина в алюминиевых банках, это относительно новый вид тары, популярен больше у молодежи. Относительное удобство. Но в такой таре встретите довольно простые вина. Если есть желание — можно разок попробовать. Но безусловный фаворит в винном мире — конечно, стеклянная бутылка. И вино нужно подавать в правильных бокалах. Это эстетика и классика.
— Я как покупатель заметила, что у стеклянных бутылок — огромное разнообразие форм. Влияет ли это как-то на качество напитка?
— Только производитель решает, в какую бутылку разлить свое вино. Стеклянные бутылки сегодня отличаются многообразием форм. Толщина стекла, нестандартная бутылка (очень широкая, графин, ручная работа) — маркетинговый ход, который имеет мало отношения к качеству содержимого. Бутылки могут быть «с плечиками» и без. Также на дне бутылки может быть специальная выемка — пунт. Но если ее нет, это не значит, что вино плохое.
Наличие пунта — во многом дань традициям, определенное удобство. Углубление удобно при подаче вина, чтобы большой палец можно было поместить в пунт и придерживать бутылку. Раньше пунт играл важное значение при транспортировке: горлышко одной бутылки вставляли в пунт другой, прокладывали между слоями солому, это помогало предотвратить бой стекла во время движения по брусчатке или проселочной дороге телеги, транспорта былых времен. Сегодня проблема качества дорожного покрытия, конечно, по-прежнему актуальна. Но вино перевозится иным способом. Поэтому наличие пунта — не обязательное условие. Прекрасные и дорогостоящие вина могут быть разлиты в бутылки с плоским дном.
— Как формируется цена на вино?
— Стоимость вина, как и любого продукта, складывается из нескольких пунктов. Это сырье (виноград), логистические расходы, пробка, акцизы, бренд, маркетинг. При этом считать, что чем дороже вино, тем оно лучше и вам непременно понравится, некорректно. Да, скорее всего качество дорогого вина выше и лучше. Но, как уже упоминала, совсем не факт, что такое вино понравится именно вам. Здесь всё индивидуально. Среди португальских, австрийских вин часто можно найти очень интересные образцы в категории «цена-качество».
— Если сравнивать вина по географическому расположению, то какое будет лучше? Наше, отечественное, или зарубежное?
— Сравнить, конечно, можно, но однозначно ответить на этот вопрос — вряд ли. В любой стране можно найти как очень интересные, так и самые посредственные образцы. Что касается виноделия России, то оно сейчас в расцвете. Всё больше потребителей проявляют интерес к российским винам. И, надо сказать, уровень и качество наших вин благодаря использованию самых современных технологий, становлению культуры, энтузиазму и опыту виноделов растет, что не может не радовать.
Однако назвать наши вина целиком и полностью отечественными пока сложно. Сегодня в России виноделие невозможно без контакта с другими странами. Многое оборудование у нас импортное, приглашенные технологи, энологи, бумага для этикеток, пробки и даже часто саженцы и удобрения пока не российского производства. Из-за этого стоимость хороших российских вин часто сопоставима с образцами из других стран, несмотря на меньшее количество издержек. Но знакомиться, безусловно, стоит и интересно! В нашей стране сегодня развивается винный туризм. И даже продвинутые путешественники, которые поначалу относились к отечественным винодельям предвзято, побывав на них, меняют свои взгляды.
«Производство шампанского — это ручная работа»
— А какие вообще бывают вина?
— Для начала напомню, что вино — это алкогольный напиток, полученный путем частичного или полного сбраживания виноградного сока (за счет содержания сахара и дрожжей). То есть сливовый, малиновый алкогольный напиток вином назвать терминологически неверно. Вино — только из винограда. Классификаций вин великое множество. Одна из основных — по цвету вина. Оно бывает красным, белым, розовым и оранжевым. По содержанию углекислого газа вина могут быть тихими (без пузырьков) и игристыми, как, например, французское шампанское и итальянское просекко.
К российским винам также применим термин ординарности. Ординарные вина — это простые понятные вина, без особых претензий. Как столовые для Старого и Нового света. Более качественные и серьезные — коллекционные и марочные вина. Но это не очень распространенная классификация.
— Чем они отличаются?
— Интересно, что сок любого винограда светлый. И практически из всех сортов винограда (в том числе красных) можно произвести белое вино. Так, если из красного сорта винограда «пино нуар» отжать сок и осуществить ферментацию, то можно получить белое вино из красного винограда. Однако у винограда есть еще кожица и семечки, именно они дают вину красный цвет и танины. Если из того же сорта «пино нуар» отжать сок и оставить в контакте с кожицей, то получим уже красное вино.
Розовые вина получают также из красных сортов винограда, но контакт с кожицей непродолжительный, порой всего пара часов, далее кожицу удаляют. Чем дольше сок красного винограда будет контактировать с кожицей, тем более насыщенным получится цвет вина. Соответственно, из белых сортов винограда получают белые вина. Отжали сок, убрали кожицу, косточки, гребни — ферментируем. Ну и оранжевые вина, которые сегодня являются определенным мейнстримом, производят также из белых сортов винограда, но сок контактирует с кожицей. Так называемое белое вино по технологии красного. У них насыщенный янтарный цвет. Когда говорим об оранжевые винах, многие вспоминают Грузию. Собственно, эта страна — родина таких вин.
— А как производят игристые вина?
— Чтобы произвести игристое вино, сначала нужно изготовить тихое. Далее нужно «добавить игристых пузырей». Для этого необходима вторичная ферментация. Делается это путем добавления в уже готовое тихое вино «тиражного ликера» (смесь вина, специальной дрожжевой культуры и сахара). Продуктом работы дрожжей при «поедании» сахара является углекислый газ, который и дарит вину праздничное настроение в виде игры пузырьков.
Различают два основных способа: традиционный и резервуарный (или Шарма-Мартинотти). При первом способе вторичная ферментация происходит прямо в бутылке. Через несколько дней тихое вино с ликером в закупоренных бутылках снова начинает бродить. Именно в это время вино превращается в игристое. Вино выдерживается в бутылке определенный срок (у каждой категории вин он свой). Ближе к концу срока выдержки производят ремюаж: переворачивание бутылок «вниз головой», чтобы осадок (отработанные дрожжи) скопился в горлышке. Далее этот осадок нужно удалить. И это финальная процедура, которая называется дегоржаж. Горлышки бутылок, где скопился осадок, помещают в замораживающий раствор. Осадок, сконцентрированный в горлышке, под воздействием температуры, превращается в твердое тело. Затем бутылки переворачивают, откупоривают, льдинка удаляется (выстреливает), немного вина при этом выливается, а вместо него добавляется экспедиционный ликер (вино, сахар, диоксид серы).
Таким способом производится шампанское (игристое из провинции Шампань во Франции), испанская кава, итальянская франчакорта. Это дорогостоящий и длительный по времени производства процесс. Для многих вин это и определяет цену. Сегодня минимальная стоимость шампанского начинается где-то от 3500 рублей.
Вторым способом, резервуарным, производят любимое многими итальянское просекко, некоторые немецкие и австрийские зекты. Для этих вин вторичная ферментация, насыщение углекислым газом, производятся в больших резервуарах (танках), отсюда и название способа. Через некоторое время уже готовое игристое вино разливается по бутылкам. Эта технология требует меньше времени и трудозатрат. Отсюда часто и стоимость пониже. И эти вина привлекательны не только из-за приемлемой финансовой нагрузки на кошелек. Они имеют свое очарование, легкость, флоральность, свежесть. Они идеальны для летнего вечера!
«На виноградниках закапывают коровьи рога»
— Во многих винах есть диоксид серы. Не вредно ли это?
— Мнение, что диоксид серы в вине опасен — это еще один миф винного мира. Это естественный консервант, который есть практически в любом вине. То его количество, что присутствует в вине, не опасно для человека и строго регулируется. Если у человека аллергия на диоксид серы, он знает об этом с детства, так как это соединение присутствует в сухофруктах, детском питании и консервах. Есть вина без диоксида серы. На бутылках с таким вином вы найдете надпись «без добавления сульфитов». Процент таких вин крайне не велик. Отчасти это дань моде на натуральность. Чаще всего подобные экземпляры встречаются среди органических и биодинамических вин. Однако его отсутствие не является однозначным плюсом. Вино без диоксида серы становится нестабильным, а значит, ручаться за его вкусовые характеристики нельзя. Это интересно, но та самая нестабильность — это риск для винодела и потребителя.
— А что это за вина: биодинамические и органические?
— Органические вина — такой же растущий тренд, как и органические продукты в целом. Это те вина, при производстве которых не используется химия, пестициды и гербициды. Это очень хорошая история. Всё больше и больше виноделен сегодня обращают взор в сторону органического виноделия.
Виноград для биодинамических вин выращивают с соблюдением определенных ритуалов, данных астрологического календаря, использованием строго оговорённого арсенала препаратов. Очень специфических. Навоз, «астрализованный» в коровьем роге, например. Кто-то считает, что тут немного маркетинга, немного эзотерики, энергии космоса и природы. С точки зрения уже упомянутого исследовательского интереса стоит попробовать, чтобы составить свое мнение.
«Вино с пробкой из дерева может быть заражено»
— Как нужно хранить купленное вино?
— Лучше всего в погребе или в винном шкафу (холодильнике). Но, конечно, не у всех любителей вина есть такая возможность. В таком случае вино можно хранить просто в темном шкафу, где нет сильных перепадов температур и солнечных лучей. Кто-то хранит запасы вина в домашнем холодильнике, но это не лучшая идея, так как в бытовом холодильнике есть вибрации, которые губительны для вина, посторонние запахи. Если говорить про открытую бутылку, то лучше вовсе не хранить. Если всё же не выпили сразу — не больше одного-двух дней. Начнется процесс окисления, вино будет терять свою форму.
— Бывает такое, что в праздник решил себя порадовать дорогим напитком, открываешь, а вкус ну совершенно не соответствует стоимости и заявленным параметрам, как такое вообще может быть?
— Тут снова момент индивидуальных предпочтений: нравится, не нравится. Расскажу один случай, который мне запомнился из практики. Мы устраиваем дегустационные вечера, и у нас есть постоянный гость. Он давний ценитель с богатым дегустационным опытом, много на каких винодельнях бывал, лично знаком со многими производителями очень достойных вин. Наверное, мало чем уже можно его удивить. Так вот на одном из вечеров он был в полном недоумении, когда увидел, что некоторые гости, отправляли в урну для слива вино, которое он просто обожает. Это был невероятно достойный, титулованный образец с высочайшими оценками известных винных критиков.
И вот некоторым гостям он совершенно не зашел. Такое бывает. И еще про разочарование от дегустации вина с серьезным ценником. Доводилось ли вам открыть вино и внезапно вместо тонкого аромата почувствовать запах мокрого картона или старой влажной тряпки, сырого подвала? А может быть, вино просто не пахло ничем и лишь слегка отдавало затхлостью?
Это «пробка», или «пробковая болезнь», — одна из самых известных болезней вина. Этот дефект вина вызван химическим соединением
Важно: опасным для человека это вино не будет, но удовольствия от его дегустации вы не получите никакого. Если вам подали такое вино в ресторане — его обязаны заменить. Для потребителей в большинстве стран мира натуральная корковая пробка (она изготавливается из коры пробкового дуба) — показатель высокого качества и статуса вина. Но именно бутылки с такой пробкой подвержены этому дефекту. Как быть? Полагаться на удачу, всё-таки это довольно редко случается. И не бояться бутылок с винтовой пробкой! У некоторых любителей до сих пор предубеждение против винта. Смело покупайте! Пробок сегодня существует огромное разнообразие.
— С хранением разобрались. А как лучше всего употреблять вино? Можно ли разбавлять его водой?
— Я не советую этого делать. Вино в том виде, в каком его задумал винодел, не предполагает дополнений в виде воды, льда. Какого качества и количества вода, лед? Можно получить совсем иной профиль на выходе. Благо это нечасто, но случается, что в ресторане не все вина подаются охлажденными до нужной температуры. В морозилку — для ускорения процесса — категорически не рекомендую, такое экстремальное охлаждение — шок для вина. Ждать охлаждения в винном шкафу не хочется. В таком случае попросите ведро с водой и льдом и погрузите бутылку в это ведро. Но, пожалуйста, не добавляйте кубики льда в бокал.