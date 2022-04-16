Дефицит позади, что с ценами на продукты — смотрим, как они изменились за месяц в Новосибирске

Пустые полки в супермаркетах исчезли, никто уже не пытается купить разом десять пакетов сахара или бутылок растительного масла. Отчасти это было достигнуто увеличением объемов поставок, но главная причина в том, что цены просто пришли в равновесие с платежеспособным спросом. Мы проверили, как изменились ценники за месяц в ведущих торговых сетях.

Полные полки

В первой половине марта население кинулось скупать сначала гречку, а потом сахар, растительное масло и соль. Это был самовоспроизводящийся процесс — люди делали покупки «на всякий случай», приходили на следующий день в магазин и, увидев опустевшие полки, при первой возможности покупали максимальное количество упаковок еще — просто подвергшись панике.