Дефицит позади, что с ценами на продукты — смотрим, как они изменились за месяц в Новосибирске
Мы проверили, сколько стоит обычная еда в «Пятерочке», «Марии-Ра» и «Ленте»
Пустые полки в супермаркетах исчезли, никто уже не пытается купить разом десять пакетов сахара или бутылок растительного масла. Отчасти это было достигнуто увеличением объемов поставок, но главная причина в том, что цены просто пришли в равновесие с платежеспособным спросом. Мы проверили, как изменились ценники за месяц в ведущих торговых сетях.
Полные полки
В первой половине марта население кинулось скупать сначала гречку, а потом сахар, растительное масло и соль. Это был самовоспроизводящийся процесс — люди делали покупки «на всякий случай», приходили на следующий день в магазин и, увидев опустевшие полки, при первой возможности покупали максимальное количество упаковок еще — просто подвергшись панике.
Пополнить запасы быстро торговле и поставщикам было сложно. Во-первых, потому что резкий рост спроса на эти продукты весной был абсолютно не типичен. Торговцы знают, что нужно заказать больше яиц к Пасхе, а к 8 Марта заказать цветы. Но рост продаж сахара традиционно был осенью, в период заготовок, а вовсе не в апреле. Свою роль сыграли и власти, которые требовали от ретейлеров сдерживать цены на социально значимые товары, вследствие чего торговые сети просто не решались поначалу резко поднять наценку, чтобы прекратить ажиотаж.
Сейчас проблема эта решена. Обозреватель НГС обошел больше десятка сетевых магазинов разных компаний и нигде не увидел пустых полок. В магазины вернулись и сахар, и гречка, и соль. Разве что самого дешевого растительного масла могло не быть в конкретной торговой точке, но и там имелось как минимум три-четыре альтернативы подороже.
Как изменились цены
Сильнее всего из дефицитных товаров подорожал сахар. Максимальное изменение цены в рамках одного магазина могло достигать 70% менее чем за месяц, а средний рост, по данным Росстата, по сравнению с февралем превысил 53%. Однако стоило ажиотажу утихнуть, как цены поползли вниз. Так в «Марии-Ра» в конце марта пачка сахара стоила без малого 90 рублей, а теперь обычной ценой стало 84–85 рублей. В одной и той же «Пятерочке» (на улице Горького) в середине марта мы зафиксировали цену на уровне 69,99 рубля, а 14 марта там же самый дешевый сахар стоил уже 88,19 рубля. Рост 31% — это, конечно, тоже очень много, но уже меньше, чем показатель Росстата. Снижения цены на этот продукт можно ожидать и дальше. После того как часть потенциальных покупателей обеспечила себя запасами как минимум на год, продажи должны упасть и ретейлерам придется стимулировать их как минимум скидками.
Нет проблем и с гречкой. Разве что в одном из супермаркетов «Ленты» мэр Анатолий Локоть не смог найти дешевой крупы (в других такое тоже бывает). Но, возможно, это просто часть позиционирования торговой сети, которая не хочет размениваться на недостаточно обеспеченную публику. В других сетях пакет (800 грамм) самой дешевой гречки стоит сегодня, как правило, от 80 рублей. Прямое сравнение не всегда будет полностью корректным, потому что эта самая дешевая гречка может быть разных поставщиков. Но, например, в «Пятерочке» пакет стоит сейчас 92,49 рубля, а еще месяц назад ее там можно было купить за 79,99 (рост 15,8%). У крупы брендов с более высоким позиционированием скачок больше. Так, в «Марии-Ра» цена на гречку под одноименной маркой (это среднеценовой собственный бренд сети) выросла с 76,5 рубля (это, правда, была цена по акции тогда) до 124,9 рубля. Справедливости ради нужно отметить, что в магазинах этой сети есть гречка и дешевле 90 рублей за килограмм. И понять, какая из них лучше на вкус, может быть затруднительно.
Растительное масло, продажи которого тоже были ограничены, подорожало в среднем процентов на пятнадцать. В «Пятерочке», скажем, бутылка бренда «Красная цена» стоит уже 109,99 рубля, хотя месяц назад она продавалась по 99,9 рубля. В «Ленте» тот же продукт по минимальной цене (размер бутылки там, правда, больше — 1 литр) стоит уже 119,9 рубля (раньше было 98,98 рубля — рост 21,2%). У «Марии-Ра» рост цены для одноименного бренда еще больше — 34% (теперь бутылка там стоит 146,9 рубля).
С молочными продуктами ситуация неоднозначна. Сильнее всего здесь подорожали брендированные сыры. Так, в «Пятерочке» брынза собственной марки «Свежий ряд» теперь стоит 179,9 рубля, хотя месяц назад обычной ценой было 154,9 рубля (а в конце февраля и вовсе 134,8 рубля). То есть за месяц рост составил 16,2%, а за два — все 33%. При этом цены на молоко и сметану, например, практически не изменились (либо эти изменения заметны только у отдельных брендов).
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Цены на овощи ведут себя по-разному. Совершенно беспрецедентный рывок сделала капуста (почти 300%) — НГС уже писал о причинах это явления. Подорожали морковь и свекла (порядка 10%). А вот картофель, похоже, уже прошел пик и начал дешеветь, потому что в город пошли массовые поставки этого корнеплода нового урожая. И ретейлерам теперь не продать старую картошку иначе, чем снижая цены. Так, самый дешевый весовой картофель в «Пятерочке» стоил почти 50 рублей, а сейчас его можно купить уже за 34,5 рубля. Потихоньку пошли вниз цены на томаты, которые уже везут из Средней Азии. На уличных лотках их уже можно купить местами по 150 рублей за килограмм, что заставляет переписывать ценники и торговым сетям.
Начали откатываться назад цены на часть импортных продуктов. Так, на пике роста курса доллара почти все алкогольные дистрибьюторы или вовсе остановили поставки, или подняли цены на четверть (а местами и на 50%). Но сейчас массовые позиции в целом вернулись к февральским ценникам, хотя часть ретейлеров и пытается выдать это возвращение за акции. Скажем, игристое вино Jaume Serra в «Пятерочке» стоит те же самые 599 рублей за бутылку, которые оно стоило в феврале. А в «Добрянке» точно такая же цена подается как 30% скидка.
Как изменились средние цены на продукты в марте по подсчетам Росстата, можно прочитать в материале Елизаветы Шаталовой.