Снова скисло: ученые объяснили, почему молоко нельзя хранить в дверце холодильника

У каждого продукта есть свое место в холодильнике, правда, мало кто об этом задумывается. Молоко, яйца, мясо, овощи и фрукты могут храниться дольше, если их положить на «правильные» полки. Немецкие специалисты Федерального центра питания (BzfE) рассказали нашим коллегам из «Доктора Питера», как навести порядок в холодильнике.

Колбаса внизу, сыр наверху

Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи — большая ошибка, считают эксперты. В холодильнике есть разные так называемые «холодные зоны». Самая низкая температура — в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная «средняя зона», туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.