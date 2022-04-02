Снова скисло: ученые объяснили, почему молоко нельзя хранить в дверце холодильника

У каждого продукта есть свое место в холодильнике, правда, мало кто об этом задумывается. Молоко, яйца, мясо, овощи и фрукты могут храниться дольше, если их положить на «правильные» полки. Немецкие специалисты Федерального центра питания (BzfE) рассказали нашим коллегам из «Доктора Питера», как навести порядок в холодильнике.
Колбаса внизу, сыр наверху
Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи — большая ошибка, считают эксперты. В холодильнике есть разные так называемые «холодные зоны». Самая низкая температура — в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная «средняя зона», туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.
Как правильно хранить молоко
В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты, так как это самое теплое место, говорят эксперты. Люди часто размещают там молоко и творог, тем самым сокращая их срок годности. К хранению молока нужно подходить очень осознанно — не оставляйте его в дверце, если не планируете употребить в течение 1–2 дней.
— Если молоко уже открыто, его можно хранить в дверце непродолжительное время. Но если вы покупаете несколько упаковок и хотите хранить их дольше, вам следует положить их в более прохладное среднее отделение, — рассказывает Габриэле Кауфманн, специалист Федерального центра питания.
При неправильном хранении меняется не только качество молока, но и его вкус. Оно может впитать в себя запахи других продуктов, например, от пахучих сыров или колбас. Поэтому постарайтесь расположить эти продукты как можно дальше друг от друга.
Эксперты напоминают, свежее молоко, произведенное традиционным способом, можно хранить от семи до десяти дней при температуре ниже 8 градусов, а в открытой упаковке — до пяти дней. Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности можно хранить от трех до шести месяцев в закрытой упаковке при комнатной температуре. Вскрытый пакет хранится около семи дней.
Еще интересные статьи про еду:
Ешь и худей: диетолог рассказала, какие продукты помогут разогнать метаболизм.
Эти продукты запрещено мыть перед приготовлением, но об этом почти никто не знает.
Нужны косточка и зубочистка: как вырастить авокадо на подоконнике — практические советы для начинающих.