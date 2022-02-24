Просто добавь воды: из чего на самом деле делается популярная колбаса

Часто встречающейся добавкой в колбасе является пирофосфат натрия (E450). Это белый порошок без вкуса и со специфическим запахом. Его добавляют, чтобы улучшить консистенцию продукта (он связывает влагу и упрощает получение эмульсии). Вещество это разрешено в России в небольших дозах и не может нанести вреда, если есть колбасу с ним нечасто. Но постоянное употребление может вызвать ухудшение усвоения фосфора, железа и кальция.

Превратить практически любую субстанцию в нечто съедобное можно добавлением усилителей вкуса. Глутамат натрия (E621) — это белый порошок без вкуса и запаха, который таким образом воздействует на вкусовые рецепторы человека, что мозг получает сигнал: это продукт, богатый протеином, а значит, имеющий более высокую пищевую ценность. Это вещество выделили впервые в конце 19-го века, когда пытались создать «концентрат мяса». В Японии порошку дали романтическое название «корень вкуса» (aji no moto) — это тот самый пятый вкус «умами», который так ценят в этой стране. Его ощущения можно добиться сочетанием и правильной обработкой продуктов. А можно просто — насыпав порошка в фарш.

В умеренных дозах сам по себе глутамат натрия не опасен. Однако его использование позволяет скормить человеку практически что угодно. Например, попробуйте есть без глутамата «доширак» — лапша покажется абсолютно безвкусной. Кроме того, добавка вызывает аппетит и человек просто больше ест, даже после того, как насытился.

Картофельный крахмал — органическое вещество, которое играет роль загустителя, стабилизатора и структурирующего агента. Наличие его в составе — безошибочное свидетельство того, что вам пытаются продать под видом колбасы воду.

Как к этому относиться

Общественное мнение (склонное, как известно, к упрощениям) любит возлагать ответственность за сомнительную колбасу исключительно на ее производителей. При этом как-то забывается, что все эти «докторские» и «молочные» из мяса кур покупают каждый день миллионы людей.

— Колбаса перестала быть деликатесом. Сейчас это просто готовая еда, которую можно купить, бросить в холодильник и в любой момент отрезать кусок для бутерброда. Заводы делают то, что покупатели готовы купить, вот и всё. У большинства крупных производителей наряду с «колбасой из воды» есть вполне качественные продукты. Просто они стоят гораздо дороже, — говорит Вадим Прусаков.



Андрей Куспиц тоже считает, что решение в конечном итоге принимает потребитель. И на рынке всегда будет и очень качественный деликатесный продукт, и «корм для людей». Одно не исключает другого. По мнению эксперта, проблема в том, что потребитель часто просто не понимает разницы и не готов платить за эту самую вожделенную «колбасу из мяса».

— В силу сложной истории нашей прекрасной страны весь ремесленный сегмент у нас был уничтожен. Сейчас он начинает возрождаться. И публика начинает понимать, что лучший хлеб делает небольшой булочник, а на всякий день есть упакованная в пластик булочка из супермаркета. Так же и с колбасой. В крупных городах сейчас появились ремесленные производители, которые делают просто прекрасные колбасы. Но массовый потребитель просто не знаком с таким. Это вполне нормально. Я участвовал в нескольких телепередачах со слепыми дегустациями, и самые настоящие продукты неизменно проигрывали массовым. Без усилителя вкуса первые кажутся странными, а лишенный красителей облик тоже вызывает сомнения, — говорит Куспиц.

Вадим Прусаков считает, что в дешевой колбасе нет ничего плохого, если потребителя устраивает вкус. Просто нужно отдавать себе отчет, за что вы платите деньги. И либо не жаловаться, либо отдавать предпочтение вызывающим больше доверия продуктам.