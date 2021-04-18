Без йогурта и кофе: топ продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок

Но есть еще одна сторона. Оказывается, не все продукты можно есть, когда вы чувствуете голод. И речь здесь даже не о лишнем весе, а о серьезных проблемах с желудком. Диетологи (на этот раз российские, не британские) рассказали, от какой еды стоит отказаться, если вы голодны. Некоторые из продуктов кажутся безумно полезными, но нет.



Вода



Привычка пить воду по утрам натощак считается безумно полезной, но на самом деле может привести даже к раку. Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов , но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.



— Стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, — говорит врач-гастроэнтеролог Валентина Смирнова. — Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.