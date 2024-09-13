День памяти преподобного Симеона Столпника: что делать 14 сентября, чтобы стать счастливым

14 сентября верующие чтят память Симеона Столпника. Он жил в затворничестве 47 лет и всё время молился. Во время его жизни к нему обращались верующие, и он помогал людям с исцелением.
Что можно делать в этот день
Предки считали, что в этот день надо обязательно веселиться и радоваться — так в дом войдут удача и счастье. Но в меру — иначе быть беде.
Также 14 сентября нужно проводить в кругу близких. Считается, что встречи в этот день могут положить начало добрых и крепких отношений. Также это хорошее время для новых начинаний — они будут успешными.
Ну уж если в делах будет сопутствовать удача, то и жениться или выходить замуж можно. Существует поверье, что браки, заключенные именно 14 сентября, будут крепкими и счастливыми.
Чего нельзя делать
Не советовали предки убираться и выносить мусор. Считалось, что таким образом можно вынести счастье и удачу из дома.
Провести 14 сентября надо без негатива. Любой конфликт может сильно сказаться на здоровье.
Если что-то не доели, то не выбрасывайте. Предки считали, что лучше отдать еду нуждающимся. Это поможет весь год провести в достатке и счастье.
Неожиданная примета. Нельзя убивать мух — иначе их станет еще больше.