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Семья День памяти преподобного Симеона Столпника: что делать 14 сентября, чтобы стать счастливым

День памяти преподобного Симеона Столпника: что делать 14 сентября, чтобы стать счастливым

Делимся заветами предков

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1 комментарий

Что можно и чего нельзя делать 14 сентября

14 сентября верующие чтят память Симеона Столпника. Он жил в затворничестве 47 лет и всё время молился. Во время его жизни к нему обращались верующие, и он помогал людям с исцелением.

Что можно делать в этот день

Предки считали, что в этот день надо обязательно веселиться и радоваться — так в дом войдут удача и счастье. Но в меру — иначе быть беде.

Также 14 сентября нужно проводить в кругу близких. Считается, что встречи в этот день могут положить начало добрых и крепких отношений. Также это хорошее время для новых начинаний — они будут успешными.

Ну уж если в делах будет сопутствовать удача, то и жениться или выходить замуж можно. Существует поверье, что браки, заключенные именно 14 сентября, будут крепкими и счастливыми.

Чего нельзя делать

Не советовали предки убираться и выносить мусор. Считалось, что таким образом можно вынести счастье и удачу из дома.

Провести 14 сентября надо без негатива. Любой конфликт может сильно сказаться на здоровье.

Если что-то не доели, то не выбрасывайте. Предки считали, что лучше отдать еду нуждающимся. Это поможет весь год провести в достатке и счастье.

Неожиданная примета. Нельзя убивать мух — иначе их станет еще больше.

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Комментарии
1
Гость
13 сентября 2024, 19:06
Я могу дать куда более разумные советы. Чтобы быть счастливым . Занимайтесь сексом с красивой невестой или жгучем жеребцом. Катайтесь на классическом авто до моря и ловите рыбу.
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