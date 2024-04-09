Новосибирца отправили на кладбище из-за долга по алиментам

После того как у должника забрали машину, он сам явился к приставам Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Новосибирца отправили работать на кладбище из-за долгов по алиментам. Он выплатил на содержание дочери 558 тысяч рублей.



Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. Согласно решению суда, 40-летний новосибирец должен был выплачивать своей дочери алименты в размере среднего прожиточного минимума по региону. Он не выполнял свои обязанности. Исполнительное производство поступило в отдел судебных приставов по Дзержинскому району, но мужчина скрывался.



— В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что должник проживает на территории элитного дома в Заельцовском районе. Установлено, что автомобиль гражданина находится на закрытой придомовой территории. Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на транспортное средство. Далее автомобиль изъяли и погрузили на эвакуатор, — объяснили в ГУ ФССП по региону.

В этот же день должник приехал к судебному приставу, где составили протокол о неуплате средств на содержание ребенка (5.35.1 КоАП РФ). Новосибирцу вручили расчет задолженности и копию акта об аресте его автомобиля Volkswagen Touareg.

Суд рассмотрел протокол и назначил мужчине наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов.



— Гражданина направят на городское кладбище убирать территорию. В суде мужчину предупредили, что в случае уклонения от уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности, — сообщили приставы.



На следующий день должник принес квитанцию об оплате долга в 558 тысяч рублей. Сибиряк будет платить алименты на содержание своей 10-летней дочери под контролем судебных приставов.



В марте приставы рассказывали о должнике из Новосибирской области, который погасил крупный долг. Он выплатил деньги, чтобы уехать в Африку.

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