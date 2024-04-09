НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +2

1 м/c,

ю-в.

 742мм 96%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,58
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Когда в Новосибирске прежде отключали отопление

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Семья Новосибирца отправили на кладбище из-за долга по алиментам

Новосибирца отправили на кладбище из-за долга по алиментам

Он жил в элитном жилом комплексе

2 195
41 комментарий
После того как у должника забрали машину, он сам явился к приставам

Новосибирца отправили работать на кладбище из-за долгов по алиментам. Он выплатил на содержание дочери 558 тысяч рублей.

Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. Согласно решению суда, 40-летний новосибирец должен был выплачивать своей дочери алименты в размере среднего прожиточного минимума по региону. Он не выполнял свои обязанности. Исполнительное производство поступило в отдел судебных приставов по Дзержинскому району, но мужчина скрывался.

— В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что должник проживает на территории элитного дома в Заельцовском районе. Установлено, что автомобиль гражданина находится на закрытой придомовой территории. Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на транспортное средство. Далее автомобиль изъяли и погрузили на эвакуатор, — объяснили в ГУ ФССП по региону.

В этот же день должник приехал к судебному приставу, где составили протокол о неуплате средств на содержание ребенка (5.35.1 КоАП РФ). Новосибирцу вручили расчет задолженности и копию акта об аресте его автомобиля Volkswagen Touareg.

Суд рассмотрел протокол и назначил мужчине наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов.

— Гражданина направят на городское кладбище убирать территорию. В суде мужчину предупредили, что в случае уклонения от уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности, — сообщили приставы.

На следующий день должник принес квитанцию об оплате долга в 558 тысяч рублей. Сибиряк будет платить алименты на содержание своей 10-летней дочери под контролем судебных приставов.

В марте приставы рассказывали о должнике из Новосибирской области, который погасил крупный долг. Он выплатил деньги, чтобы уехать в Африку.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Приставы Долг по алиментам ГУФССП по Новосибирской области Кладбище
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Леонид,  28

Гаянэ,  46

Люля,  52

Галина,  29

Вадим,  27

Геннадий,  28

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление