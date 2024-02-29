«Нужно примерно триллион рублей». Путин заявил о планах поднять рождаемость за шесть лет — спросили у демографов, реально ли это

Сегодня Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения. По его словам, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет.
MSK1.RU обсудил с демографами, насколько реалистичны планы президента и помогут ли названные им меры поддержки достичь поставленной цели.
Что сказал президент
Владимир Путин отметил, что сегодня со снижением рождаемости сталкиваются и Россия, и многие другие государства. Проблема растет из-за ряда социальных и культурных изменений, и прежде всего необходима работа «по укреплению семейных ценностей».
— Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Молодые люди строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Очевидно, что не только экономика и качество социальной сферы влияют на рождаемость, но в огромной степени и те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей всех наших религий, — отметил президент.
Президент заявил, что будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития, чтобы Россия достигла устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет.
Чтобы простимулировать рождаемость и увеличить количество многодетных семей, в России запустят новый национальный проект «Семья». Регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя, направят поддержку в размере 75 миллиардов рублей.
Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года, для семей с детьми до шести лет оставят льготную ставку в 6%. В два раза увеличат налоговый вычет на второго ребенка (1400 рублей на первого и 2800 рублей на второго), и до шести тысяч рублей — за третьего ребенка и каждого последующего.
Программу материнского капитала также продлят минимум до 2030-го.
«Подарок на Год семьи»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что запуск нацпроекта «Семья» является принципиально важным решением, так как он объединит все меры поддержки для семей, которые в настоящее время разбросаны по разным ведомствам.
— Порой не то, что семья не знает, где им получить какую поддержку, а одно министерство не знает, что делает другое министерство. У нас дублируются некоторые функции. Начиная с нацпроекта «Семья» и дальше идя по шагам, которые озвучил президент, мы придем к тем цифрам, которые он обозначил, — убеждена депутат.
Достичь роста рождаемости и сокращения числа многодетных семей за чертой бедности помогут не только продление единого пособия и льготной ипотеки, но и законопроект о семейном бизнесе, развитие различных мер занятости, в том числе для женщин в декрете. Над этими инициативами и работает комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
— Мы сейчас работаем над законопроектом о семейном бизнесе. Я думаю, что дальше мы должны сделать шаг к единому определению семьи. Пока у нас в законодательстве его нет. Но его нужно ввести, чтобы впоследствии говорить о семейной политике, — рассказала Буцкая.
Вопросы к нацпроекту «Семья»
Сейчас суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России составляет 1,42, по данным Минэкономразвития (и он рекордно низок: по данным Росстата, для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15. — Прим. ред.). Независимый демограф Алексей Ракша объяснил, что для достижения поставленной президентом цели прирост рождаемости должны наблюдать каждый год. Однако объявленных мер для этого может быть недостаточно.
— Это в основном продление старых, уже существующих мер. Новых мер практически нет, и они все принципиально ничего не изменят. Это в десятки раз меньше, чем необходимо, — считает Ракша.
По мнению демографа, в этом году уровень рождаемости существенно не поменяется. Для его роста необходимы масштабные ресурсоемкие меры: например, увеличение маткапитала на второго и третьего ребенка до двух миллионов рублей, либо безусловный базовый доход на всех детей.
— На первый вариант нужно примерно триллион рублей, а на второй — вообще пять триллионов. Это всё очень-очень большие деньги, но если эти деньги будут выделены, Россия может занять третье место по рождаемости в Европе, — подчеркнул Алексей Ракша.
Несмотря на то, что программу маткапитала продлили до 2030 года, он быстро теряет свою эффективность из-за инфляции, отметил демограф. Кроме того, маткапитал нацелен на стимулирование рождения первого ребенка, однако такая схема не работает.
Ракша напомнил, что сейчас в России растет как бездетность, так и многодетность. В стране сильно выросла рождаемость третьих и четвертых детей, причем не на Кавказе, а в том числе и в среднерусских регионах. Если власти усилят этот тренд, тогда проблем с демографией не будет.
— Очень многие шаги за последние годы были странные: или не туда, или какие-то бесполезные. То есть разговоров много, а результат, собственно говоря, близок к нулевому, — заключил он.
Главный ориентир — многодетность
Владимир Путин также отметил, что многодетная семья должна стать нормой жизни общества. Однако сейчас около 30% таких семей находятся за чертой бедности.
По мнению президента Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марины Семеновой, названные президентом меры не решают эту проблему.
— Пока как таковые меры поддержки для многодетных семей озвучены не были. Президент сказал о том, что необходимо наполнить указ федеральными и региональными выплатами. Я надеюсь, что меры для многодетных будут приняты. Раз многодетная семья — главный ориентир, то как она может быть за чертой бедности, согласитесь? — задалась вопросом в разговоре с MSK1.RU Семенова.
Президент союза организаций по работе с многодетными уточнила, что для стимулирования рождаемости третьих и последующих детей россиянам необходимы дополнительные выплаты и льготы. Татьяна Буцкая уточнила, что власти ведут над этим работу в рамках соответствующего указа президента.
Директор Института демографической безопасности Ирина Медведева подчеркнула, что для роста числа многодетных семей необходимо сделать ее образ более престижным: показывать как можно больше позитивных примеров.
— Рожают в основном люди молодые. Они очень ориентированы на то, что модно и что не модно. Поэтому многодетность необходимо сделать очень модной: рассказывать о счастливых многодетных семьях, а не о трудностях жизни. Потому что большая семья, конечно, сопряжена с трудностями, но это благо, это счастье, — отметила Медведева.
Вместо ипотеки — бесплатные дома в деревне
По мнению Медведевой, перечисленные президентом меры поддержки семей безусловно поспособствуют повышению рождаемости. Особенно важна программа маткапитала.
— В провинции, куда я часто езжу с выступлениями, материнский капитал играет очень большую роль. Для регионов это огромные деньги. Поэтому говорить, что это ничего не дает, значит, не знать реальности, — рассказала она.
Тем не менее, россиянам всё еще нужны дополнительные меры поддержки. Медведева считает, что молодым семьям необходимо давать бесплатное жилье, так как у них часто нет денег выплачивать ипотеку. А решить эту проблему можно вкупе с восстановлением деревень.
— Сельскую местность можно было бы заселить как раз молодыми семьями, предоставив им бесплатные дома. Пускай они не благоустроены, пускай они вложат деньги, но крыша над головой будет бесплатной, — предложила Медведева. — Еще надо обеспечить нормальные потребности молодых семей: детский сад, школу, какой-то клуб, кинотеатр, необходимые магазины и работа.
В прошлом году в России развернулась борьба с демографическим кризисом и снижением рождаемости. Власти предлагали самые разные варианты решения проблемы: разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами. В нескольких регионах страны уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. Мы решили вспомнить самые громкие предложения государства по повышению рождаемости за уходящий год, а заодно проверить, есть ли у их авторов дети.