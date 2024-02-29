«Нужно примерно триллион рублей». Путин заявил о планах поднять рождаемость за шесть лет — спросили у демографов, реально ли это

— Мы сейчас работаем над законопроектом о семейном бизнесе. Я думаю, что дальше мы должны сделать шаг к единому определению семьи. Пока у нас в законодательстве его нет. Но его нужно ввести, чтобы впоследствии говорить о семейной политике, — рассказала Буцкая.



Вопросы к нацпроекту «Семья»

Сейчас суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) в России составляет 1,42, по данным Минэкономразвития (и он рекордно низок: по данным Росстата, для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15. — Прим. ред.). Независимый демограф Алексей Ракша объяснил, что для достижения поставленной президентом цели прирост рождаемости должны наблюдать каждый год. Однако объявленных мер для этого может быть недостаточно.

— Это в основном продление старых, уже существующих мер. Новых мер практически нет, и они все принципиально ничего не изменят. Это в десятки раз меньше, чем необходимо, — считает Ракша.