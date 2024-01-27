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Истории

«Будет всегда добиваться своего»: зачем свою третью дочь родители назвали Россией

Пообщались с многодетной мамой и узнали, почему супруги выбрали такое имя для малышки

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Сергей Матвеев и Анна Королева из Краснокамска назвали дочь Россией

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В Краснокамске в Пермском крае новорожденную девочку назвали необычным именем — Россия. Малышка появилась на свет 20 января и стала третьим ребенком в семье. Подробности — в материале 59.RU.

Повар Анна Королева и водитель фронтального погрузчика Сергей Матвеев из Краснокамска уже воспитывают двух дочерей с более привычными именами — 10-летнюю Марию и 5-летнюю Эвелину. В 2023 году пара узнала, что скоро снова станет родителями.

— Мы решили, что если будет девочка, то имя ей даст муж, а если мальчик, то я, но всё пошло немного не по плану, — смеется Анна. — Мы оба хотели назвать ребенка необычно. Когда узнали, что будет девочка, подумывали об имени Паулина, но решили, что оно не будет сочетаться с отчеством. На четвертом месяце беременности мне в голову вдруг пришло имя Россия. Родственники сначала упирались, спрашивали: «Что? Зачем такое имя?» Старшая дочка была немножко против, младшая предлагала назвать малышку, как и ее, Эвелиной. Но в итоге я всех уговорила — теперь у нас Россия Сергеевна.

Из роддома девочку с необычным именем встречала вся семья

Из роддома девочку с необычным именем встречала вся семья

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По словам Анны, называя дочь Россией, они с супругом не вкладывали в него патриотический смысл — имя просто понравилось им по звучанию. Молодая мать признаётся, что, когда впервые увидела младшую дочку в родильном зале (она, кстати, родилась с весом 3920 граммов и ростом 53 сантиметра), сразу каким-то материнским чутьем почувствовала: имя Россия ей подходит.

Анна и ее новорожденная дочка уже выписались из роддома и находятся дома. Пока о характере России понятно немногое, но мама уже смогла поделиться первыми наблюдениями и прогнозом о том, какой вырастет девочка.

— Мне кажется, девочка с именем Россия будет близка к спорту, будет всегда добиваться своего. Наша дочка еще и Козерог по гороскопу — будет вдвойне упертой, — говорит Анна. — Сейчас наша маленькая Россия умеет заявить о своих потребностях. Если хочет кушать, начинает плакать, кукситься, но, если я прошу подождать минутку, не кричит, умеет потерпеть. Дочка спокойная, спит хорошо, подолгу не просыпается. Врачи даже говорят, чтобы я будила ее, чтобы покормить.

Маленькая Россия, ее мама и сестры — личико малышки мы закрыли по просьбе Анны

Маленькая Россия, ее мама и сестры — личико малышки мы закрыли по просьбе Анны

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Сегодня семья России получила ее свидетельство о рождении в ЗАГСе. Мама говорит, что никаких проблем в регистрации ребенка с непривычным именем не было.

— Мы думали, что нам начнут говорить, что такого имени нет и просить придумать другое. Но сотрудники ЗАГСа приняли нас с позитивом, отметили, какое необычное имя мы выбрали, и попросили разрешения нас сфотографировать, — вспоминает собеседница.

Кстати, дома пермскую малышку Россию называют Росей.

О рождении девочки с необычным именем на своей странице во «ВКонтакте» уже написал глава Краснокамска Игорь Быкариз. «С днем рождения, Россия! Поздравляю от всей души родителей новорожденной!» — написал он.

Это не первый случай, когда ребенка называют Россией. Так, в 2023 году такое имя для ребенка выбрала пара из Ноябрьска — Людмила и Александр Нахрачевы. Они объясняли журналистам, что влияние на их решение оказала политическая ситуация. В момент, когда многие уезжали из страны, они захотели показать, что любят свою Родину и гордятся ей.

В том же 2023 году семья из Набережных Челнов зарегистрировала дочь как Россия-Святосия-Святороссия.

— Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось, — рассказывал в интервью изданию «Газета.ру» отец девочки Владимир Сухов.

Известно, что отец России-Святосии-Святороссии имеет 14 детей от разных женщин и несколько лет прожил в лесу как отшельник. Подробно историю Владимира Сухова мы рассказывали ранее.

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