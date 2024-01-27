«Будет всегда добиваться своего»: зачем свою третью дочь родители назвали Россией

Анна и ее новорожденная дочка уже выписались из роддома и находятся дома. Пока о характере России понятно немногое, но мама уже смогла поделиться первыми наблюдениями и прогнозом о том, какой вырастет девочка.

— Мне кажется, девочка с именем Россия будет близка к спорту, будет всегда добиваться своего. Наша дочка еще и Козерог по гороскопу — будет вдвойне упертой, — говорит Анна. — Сейчас наша маленькая Россия умеет заявить о своих потребностях. Если хочет кушать, начинает плакать, кукситься, но, если я прошу подождать минутку, не кричит, умеет потерпеть. Дочка спокойная, спит хорошо, подолгу не просыпается. Врачи даже говорят, чтобы я будила ее, чтобы покормить.