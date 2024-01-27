«Будет всегда добиваться своего»: зачем свою третью дочь родители назвали Россией

В Краснокамске в Пермском крае новорожденную девочку назвали необычным именем — Россия. Малышка появилась на свет
Повар Анна Королева и водитель фронтального погрузчика Сергей Матвеев из Краснокамска уже воспитывают двух дочерей с более привычными именами —
— Мы решили, что если будет девочка, то имя ей даст муж, а если мальчик, то я, но всё пошло немного не по плану, — смеется Анна. — Мы оба хотели назвать ребенка необычно. Когда узнали, что будет девочка, подумывали об имени Паулина, но решили, что оно не будет сочетаться с отчеством. На четвертом месяце беременности мне в голову вдруг пришло имя Россия. Родственники сначала упирались, спрашивали: «Что? Зачем такое имя?» Старшая дочка была немножко против, младшая предлагала назвать малышку, как и ее, Эвелиной. Но в итоге я всех уговорила — теперь у нас Россия Сергеевна.
По словам Анны, называя дочь Россией, они с супругом не вкладывали в него патриотический смысл — имя просто понравилось им по звучанию. Молодая мать признаётся, что, когда впервые увидела младшую дочку в родильном зале (она, кстати, родилась с весом 3920 граммов и ростом 53 сантиметра), сразу каким-то материнским чутьем почувствовала: имя Россия ей подходит.
Анна и ее новорожденная дочка уже выписались из роддома и находятся дома. Пока о характере России понятно немногое, но мама уже смогла поделиться первыми наблюдениями и прогнозом о том, какой вырастет девочка.
— Мне кажется, девочка с именем Россия будет близка к спорту, будет всегда добиваться своего. Наша дочка еще и Козерог по гороскопу — будет вдвойне упертой, — говорит Анна. — Сейчас наша маленькая Россия умеет заявить о своих потребностях. Если хочет кушать, начинает плакать, кукситься, но, если я прошу подождать минутку, не кричит, умеет потерпеть. Дочка спокойная, спит хорошо, подолгу не просыпается. Врачи даже говорят, чтобы я будила ее, чтобы покормить.
Сегодня семья России получила ее свидетельство о рождении в ЗАГСе. Мама говорит, что никаких проблем в регистрации ребенка с непривычным именем не было.
— Мы думали, что нам начнут говорить, что такого имени нет и просить придумать другое. Но сотрудники ЗАГСа приняли нас с позитивом, отметили, какое необычное имя мы выбрали, и попросили разрешения нас сфотографировать, — вспоминает собеседница.
Кстати, дома пермскую малышку Россию называют Росей.
О рождении девочки с необычным именем на своей странице во «ВКонтакте» уже написал глава Краснокамска Игорь Быкариз. «С днем рождения, Россия! Поздравляю от всей души родителей новорожденной!» — написал он.
Это не первый случай, когда ребенка называют Россией. Так, в
В том же 2023 году семья из Набережных Челнов зарегистрировала дочь как Россия-Святосия-Святороссия.
— Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось, — рассказывал в интервью изданию «Газета.ру» отец девочки Владимир Сухов.
Известно, что отец России-Святосии-Святороссии имеет 14 детей от разных женщин и несколько лет прожил в лесу как отшельник. Подробно историю Владимира Сухова мы рассказывали ранее.