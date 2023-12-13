Сестры-двойняшки из Донбасса встретились после 50 лет разлуки — вот их история

«Иной раз кто-нибудь дверью подъездной ка-а-ак хлопнет, я аж вздрагиваю. Кажется, что это снова взрывы. Давно их не слышала, но забыть это не могу», — рассказывает пенсионерка Вера Яноля, которая всю жизнь прожила на Украине. Весной 2022 года к ней во двор прилетел снаряд, и от ее уютного дома осталась лишь входная дверь. Веру Дмитриевну забрала к себе в Иркутск ее сестра-двойняшка Антонина. И теперь, спустя 50 лет, сестры вновь нашли друг друга и живут вместе. Историю их разлуки и встречи смотрите в коротком видео чуть выше.
Антонина Дмитриевна в апреле 1972 года приехала в Братск вместе с подружкой-авантюристкой Анькой за женихом. Тогда девушке было всего 24 года, но родители настаивали, что ей пора замуж. Братск сразу же удивил Антонину Дмитриевну своим суровым климатом, причем настолько, что тут же захотелось вернуться домой. Но предприимчивая подруга нашла Тоне работу, а чуть позже встретился и кавалер. Девушка вышла замуж, а затем родила в браке трех детей.
Ее сестра-двойняшка Вера вышла замуж на Украине и осталась жить поближе к родителям. Жили нормально, как все, тоже родили детей и нажили небольшое хозяйство. Однако под старость лет Вера Дмитриевна развелась со своим супругом и жила одна в частном доме в городе Ясиноватая в ДНР.
Весной прошлого года во двор к Вере Дмитриевне прилетел снаряд. Летнюю кухню взрывной волной унесло, а от дома осталась лишь одна входная дверь. Ни денег, ни вещей у старушки не осталось. Ее вместе с другими беженцами вывезли в Россию, где Вера Дмитриевна еще полгода жила в пунктах временного размещения.
Узнав об этом, сестра Антонина решила забрать Веру к себе. К тому моменту старушка уже четыре года жила в Иркутске, поближе к детям, но всё равно одна. В ноябре 2022 года сестры-двойняшки спустя 50 лет разлуки снова встретились и теперь уже не расстанутся никогда.
Подробную историю этой семьи наши коллеги из IRCITY рассказывали тут.