Сестры-двойняшки из Донбасса встретились после 50 лет разлуки — вот их история

«Иной раз кто-нибудь дверью подъездной ка-а-ак хлопнет, я аж вздрагиваю. Кажется, что это снова взрывы. Давно их не слышала, но забыть это не могу», — рассказывает пенсионерка Вера Яноля, которая всю жизнь прожила на Украине. Весной 2022 года к ней во двор прилетел снаряд, и от ее уютного дома осталась лишь входная дверь. Веру Дмитриевну забрала к себе в Иркутск ее сестра-двойняшка Антонина. И теперь, спустя 50 лет, сестры вновь нашли друг друга и живут вместе. Историю их разлуки и встречи смотрите в коротком видео чуть выше.

