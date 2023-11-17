«Если бы была против, то не стала доктором наук в 31 год». Профессор, назвавшая образование для женщин ошибкой, сказала, зачем оно нужно

40-летняя профессор стояла у истоков формирования нейронауки в Нижнем Новгороде. Сейчас она преподает и работает в ННГУ имени Лобачевского. Ведунова не раз давала интервью, но в последний раз что-то пошло не так: вырезанные фрагменты облетели весь интернет, вызвав непонимание у россиян.



Мария Валерьевна Ведунова родилась 12 октября 1983 года в городе Горьком, российский ученый-физиолог, специализация — генетические исследования, нейронауки, доктор биологических наук. С 2014 года директор Института биологии и биомедицины (ИББМ) при Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского . В 2020 году создала в Институте биологии и биомедицины кафедру общей и медицинской генетики. Сфера профессиональной деятельности М. В. Ведуновой лежит на стыке нейронаук и медицинской генетики. М. В. Ведунова опубликовала более 100 научных трудов, несколько учебных пособий и патентов.

