«Если бы была против, то не стала доктором наук в 31 год». Профессор, назвавшая образование для женщин ошибкой, сказала, зачем оно нужно

Профессор ННГУ им. Лобачевского, доктор биологических наук из Нижнего Новгорода Мария Ведунова большую часть своей жизни посвятила науке. Правда, широкой общественности доктор биологии стала известна по вырванному из контекста высказыванию: «Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование». Интервью YouTube-проекту «Эмпатия Манучи» было дано два месяца назад, однако повально критиковать Ведунову за эти слова начали именно на этой неделе — после того как с подобным высказыванием выступила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Но последняя на полном серьезе заявила, что девушек, да и вообще молодежь, лучше ограничивать в получении высшего образования, мол, всё равно от этого толку немного:
— Нужно перестать плодить молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит, — сказала Павлова, и на нее обрушился вал негодования. И тут, к несчастью, на глаза общественности попало видео с главой Института биологии и биомедицины ННГУ, которое было сказано с научной точки зрения, а не популистской, как в первом случае, но разбираться уже не стали. Наши коллеги из NN.RU поговорили с профессором о ее семье, которая не помешала науке, и дочери, которая тоже стремится в ученые. Мария Ведунова расставила все точки над i: вредит ли высшее образование среди женщин семейному вопросу или нет?
40-летняя профессор стояла у истоков формирования нейронауки в Нижнем Новгороде. Сейчас она преподает и работает в ННГУ имени Лобачевского. Ведунова не раз давала интервью, но в последний раз что-то пошло не так: вырезанные фрагменты облетели весь интернет, вызвав непонимание у россиян.
Мария Валерьевна Ведунова родилась 12 октября 1983 года в городе Горьком, российский ученый-физиолог, специализация — генетические исследования, нейронауки, доктор биологических наук. С 2014 года директор Института биологии и биомедицины (ИББМ) при Нижегородском государственном университете им.
Профессор рассказала, что она и семья встретились с настоящей травлей: по ее словам, фразу про «ошибку человечества» надо воспринимать с иронией. Образование — это всегда время, и в современном мире совмещать материнство и получение научной степени тяжело. Такой выбор часто заставляет женщин отказываться от семьи в пользу карьеры. Доктор биологических наук прочувствовала такие трудности на себе.
— Если бы я была против высшего образования у женщин, наверное, я бы не стала доктором наук в 31 год. Да, мне было тяжело. Но это не значит, что я была готова отказаться хоть от чего-то из этого. Я довольна своей жизнью, всегда чувствовала себя счастливым человеком. И дочку я родила на пятом курсе, и окончила университет с отличием, — поделилась Мария Ведунова.
Загруженность на учебе и работе не помешала профессору преуспеть в семейных делах. У нее двое детей: дочь, которая сейчас учится в вузе, и
— Дочка сама выбирает. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она была химиком, физиком или математиком, но вот она выбрала так. Мне бы хотелось, чтобы она не чувствовала мое присутствие. Чтобы не думала, что какие-то ее успехи связаны со мной. Чтобы она четко знала: умная и талантливая именно она и всего добилась сама, — говорит Мария.
Выбор девушки был во многом очевиден: Марии приходилось часто брать дочку на работу. С малых лет ребенок буквально жил в ученом сообществе:
— Ей всегда было интересно. Потом дочь как-то решила, что биология — это ее. Я не старалась на нее никогда давить. Просто она росла в лаборатории, и для нее этот мир понятный, логичный, интересный. Конечно, она очень много со мной времени на работе проводила, когда это было возможно, — призналась профессор.
По словам Ведуновой, ее дочь — очень самостоятельный человек, повлиять на ее волю довольно сложно. Девушке еще предстоит пройти весь путь по лестнице научной карьеры. Возможность равного доступа к образованию среди женщин стала большим толчком для науки, считает специалист.
Одна из проблем при подготовке молодых специалистов — это качество образования. В современных реалиях студенты учатся долго и при этом, по мнению главы Института биологии и биомедицины ННГУ, неэффективно: советское образование в обоих вопросах было лучше. Особенно в педагогике.
— Да, я считаю, что у школьной педагогики сейчас дважды отрицательный отбор. Есть люди, выбирающие себе призвание педагога. Но, к сожалению, большая часть — это люди, не поступившие в другие вузы, которые приходят в педагогические. Те же люди, которые не смогли найти другую работу, идут в школу. К сожалению, сейчас это во многом так, — резюмировала Ведунова.
— Что вы имели в виду на самом деле, сделав заявление про ошибку человечества и женское образование?
— Несомненно, то, что женщина имеет высшее образование и равные права — это естественно, и уже по-другому не может сложиться и никогда не будет. То, что у женщин есть высшее образование, привнесло очень многое для развития науки, технологий и самой системы, потому что у женщин по-другому устроен мозг, другая логика, очень много абсолютно нетривиальных идей. Много открытий именно в науке, в медицине было сделано женщинами.
Если мы говорим в популяционном контексте, то есть о развитии конкретно человечества, популяции, то это привело к тому, что женщины стали меньше уделять времени семье и детям. Потому что нельзя совместить всё и сразу. Несомненно, это позитивно — то, что у женщин есть образование. И если бы оставались на уровне развития XIX века, когда женщины сидели дома, то у нас было бы меньше проблем с рождаемостью. Но история всегда однонаправленная, и по-другому развитие идти не может.
Мы все прекрасно знаем, что радиоактивные отходы — это плохо, загрязнение радиацией поверхности земной коры — это плохо. Но мы же при этом не отказываемся от использования атомной энергии и радиоактивных источников? Мы не отказываемся, потому что без этого нельзя. Мы живем уже в другом мире и без этого прожить не можем.
Помимо проблемы образования, есть еще одна — низкий уровень рождаемости. Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Видимо, таким образом могут решиться оба вопроса. С таким подходом не согласилась депутат Нина Останина.