«Выметайтесь отсюда!» Учительницу из России бросили в камеру в Абхазии за то, что забрала внука

Эрику было год и два месяца, когда Матуа забрал его себе.



— Мы гуляли на улице. Он позвонил, спросил, где мы. Думала, как обычно, встретимся и уедет. А он выхватил ребенка из коляски, посадил в машину и уехал, — рассказывает Александра. — Позже я узнала, что он привез ребенка в деревню к другой гражданской жене. В дом к ним меня не пускали. На помощь приехали мама с отцом. Мама пошла на прием в органы опеки Сухума. И через 15 минут приехал Матуа, в милицейской форме, с табельным оружием. Прямо при сотруднице опеки приставил маме пистолет к голове и сказал: «Выметайтесь отсюда всей семьей или в живых не оставлю, застрелю». Сотрудница опеки при этом молчала.



Саша вместе с родителями вернулась домой без сына. Стала собирать документы для суда, чтобы определить место жительства ребенка. Устроилась на работу бухгалтером. Специалисты опеки Орджоникидзевского района по заявлению выехали в двухкомнатную квартиру, где она жила с родителями, составили акт о жилищных условиях, он был положительным. Этот документ есть в распоряжении редакции.