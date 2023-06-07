«Меня раздели полностью»: новосибирцу после развода придется продать жилье и машину, но он всё равно будет должен

«Развелся и сижу в долгах»

Сибиряки были женаты около пяти лет. За время совместной жизни они купили себе новую квартиру и обновили автомобили, но брак распался. Иск о разделе имущества подала бывшая супруга мужчины — он направил встречное заявление. Суд первой инстанции (документы имеются в распоряжении НГС) признал за Денисом право собственности на квартиру и одну машину, но взыскал с него часть стоимости в пользу экс-жены.



— Ситуация максимально абсурдная. Зашел в брак, купил общее имущество, набрал займов для этого, чтобы совместно жилось хорошо. О чем знала супруга, — подчеркнул мужчина. — Потому что имущество из воздуха не берется, денег не было. Развелся и сижу в долгах.

