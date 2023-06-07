«Меня раздели полностью»: новосибирцу после развода придется продать жилье и машину, но он всё равно будет должен

Житель Новосибирска Денис несколько лет назад развелся со своей супругой, но отношения между парой продолжаются — в судебном зале. Сибиряк пытается оспорить решение суда о разделе имущества с экс-супругой: квартиры и нескольких автомобилей. По его словам, после судебных разбирательств ему нужно продать жилье и машину и он останется на улице с крупным долгом. О том, как развивается история бывшей пары, — в материале НГС.
«Развелся и сижу в долгах»
Сибиряки были женаты около пяти лет. За время совместной жизни они купили себе новую квартиру и обновили автомобили, но брак распался. Иск о разделе имущества подала бывшая супруга мужчины — он направил встречное заявление. Суд первой инстанции (документы имеются в распоряжении НГС) признал за Денисом право собственности на квартиру и одну машину, но взыскал с него часть стоимости в пользу экс-жены.
— Ситуация максимально абсурдная. Зашел в брак, купил общее имущество, набрал займов для этого, чтобы совместно жилось хорошо. О чем знала супруга, — подчеркнул мужчина. — Потому что имущество из воздуха не берется, денег не было. Развелся и сижу в долгах.
По словам Дениса, он купил часть имущества хоть и во время брака, но за счет личных и заемных средств. Как сообщил сибиряк, половину квартиры он купил за те деньги, которые у него появились после продажи старого жилья, еще столько же средств он внес благодаря займу. Один автомобиль он купил в кредит. За второй они заплатили деньгами, которые выручили за продажу авто мужчины и общей машины супругов.
Между тем суд решил, что купленную до брака квартиру нельзя признать личным имуществом мужчины, хоть он и подписал договор до свадьбы. Сибиряк перечислил средства за передачу прав на жилье после заключения брака.
— Регистрация прошла в день свадьбы, и квартиру нельзя признать личным имуществом, потому что стороны находились в отношениях задолго до официального заключения брака, — вспоминает решение суда сибиряк. — Это равно как если бы я сводил бы сегодня какую-нибудь девушку в кино, и, получается, всё — мы в отношениях, я ей что-то должен. Позже я продал квартиру родственнику.
«По решению суда твоя компания — моя»
Кроме того, суд усомнился, что за новую, спорную квартиру сибиряк внес заемные средства. Под сомнение суд также поставил и факт покупки автомобиля с помощью займа.
— Заём за машину переведен в безналичной форме. Суд указал, что факт его существования ставится под сомнение, потому что компания якобы не осуществляет никакую реальную деятельность и мною контролируется. Я пришел к собственнику фирмы с этим решением и сказал: «По решению суда твоя компания — моя». Я остался должен компенсацию бывшей супруге, а ведь еще есть заемные средства. Мне надо продать квартиру, машину, и я останусь на улице с долгом в пару сотен тысяч. До брака у меня строилась своя квартира, были машина и офис. Получается, что меня раздели полностью.
Как сообщил сибиряк, апелляционное определение отменило решение суда по взысканию с него компенсации в пользу супруги (имеется в распоряжении НГС). В определении не уточняется, в отношении какого именно имущества отменено решение, но, исходя из документов, речь идет о взыскании средств за автомобили. В результате бывшая супруга стала должна новосибирцу за одну из машин.
— Апелляция пишет следующее: «Решение суда в части денежной компенсации отменить». Не написано, за движимое или недвижимое имущество. Здесь речь об обеих компенсациях, — подчеркнул Денис. — В Гражданском кодексе написано, что при определении сути документа нужно руководствоваться буквальным толкованием. Здесь сказано, что с меня всё списали.
«Деньги я взял и сжег, а затем напечатал новые»
В документах отмечается, что суд не согласился с выводами первой инстанции о том, что добрачную квартиру нельзя считать личным жильем сибиряка. Между тем новосибирец не смог доказать, что приобрел спорную квартиру на средства, полученные после продажи старого жилья.
— Я продал квартиру по одному договору, и в этот же день внес деньги за новую по другому договору. Впоследствии его расторгли, так как застройщик был недобросовестным, и я вернул денежные средства, — сообщил сибиряк. — Я не мог заработать несколько миллионов за тот период, когда мы были в браке, но суд считает, что я внес иные средства за нашу общую квартиру — не ту сумму, которую я получил за продажу добрачного жилья. Видимо, те деньги я взял и сжег, а затем напечатал новые. Иного объяснения не вижу.
Решение суда в отношении заемных средств сибиряк также ставит под сомнение. Как сообщил мужчина, договор займа он заключил накануне приобретения квартиры, но суд не нашел подтверждения того, что квартира куплена за счет чужих денежных средств. Кроме того, в суде решили, что бывшая супруга могла не знать о займе.
— Она в суде указала, что квартира приобретена за средства, которые нам принесли. Позиция Верховного суда такая, что, если деньги взяты одним супругом в долг и потрачены на совместное имущество, этот заём считается совместным. Если суд признал, что те средства являются моими личными, то 50% квартиры куплены за мой счет, — сказал Денис. — Здесь или заём должен быть поделен, или половина квартиры входит в мою собственность.
Сибиряк решил пойти в Верховный суд с требованием изменить решение о разделе имущества. НГС запросил комментарий бывшей супруги мужчины, но она не смогла предоставить информацию по существу как частное лицо.
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