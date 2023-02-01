freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняДаты внеплановых выходных в феврале
Как развестись через «Госуслуги» и что делать, если один супруг в России, а другой за границей? Отвечают юристы
Карточки

Как развестись через «Госуслуги» и что делать, если один супруг в России, а другой за границей? Отвечают юристы

Рассказываем, как расторгнуть брак по удаленке

340

От развода никто не застрахован. На самые популярные вопросы о том, как развестись, ответили юристы

Поделиться

Можно ли развестись по удаленке, что делать, если один из супругов исчез, и как тогда решать вопрос с имуществом? Разобраться в этой теме нашим коллегам из NGS55.RU помогли председатель Исполнительного комитета омского отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор юридической компании «Ф-Групп» Елена Богданова и юрисконсульт компании «Ф-Групп» Дарья Левщанова.

1

Как развестись, если один супруг находится в России, а второй — за границей?

Сейчас по законодательству РФ возможны несколько вариантов расторжения брака, когда один супруг находится в России, а второй — за границей. Описанные ниже способы доступны, когда мужчина и женщина согласны на развод, но при этом не имеют общих детей и имущества (в иных случаях решать вопрос придется через суд).

Итак, как развестись, когда один из супругов за пределами России?

  • Супруг, который находится в России, должен обратиться в ЗАГС с заявлением о расторжении брака. Супругу, пребывающему за границей, нужно направить нотариально удостоверенное посольством (консульством) личное согласие на развод в тот же самый ЗАГС;
  • оба супруга подают заявления о расторжении брака через портал «Госуслуг». Для этого нужно зайти в раздел «Семья» и выбрать «Регистрация расторжения брака».

Поделиться

2

Как подать на развод на «Госуслугах»?

Этот вариант возможен, если муж и жена имеют доступ к порталу «Госуслуги». У них должны быть подтвержденные учетные записи и усиленные квалифицированные электронные подписи. На сайте один из супругов заполняет заявление о расторжении брака. Далее оно автоматически направляется ко второму супругу. Когда тот заполнит такое же заявление и оба человека оплатят госпошлину, им назначат время для явки в ЗАГС. Однако развод состоится и в том случае, если туда явится только один из супругов.

Поделиться

3

Что делать, если один из супругов не дает согласия на развод?

Бывает так, что один из супругов не согласен на развод. Что тогда делать? В таком случае человеку, который пожелал развестись, нужно обратиться в суд. Рассмотрим варианты, когда инициатор развода находится как в России, так и за границей.

Что нужно делать человеку, который живет за границей и хотел бы развестись?

  • Необходимо подготовить исковое заявление в суд о расторжении брака и подписать его в консульстве (посольстве);
  • в иске нужно указать, что вы проживаете за границей, поэтому просите рассмотреть заявление без вас;
  • просите суд направить итоговое решение в ЗАГС;
  • направляйте иск в суд по месту жительства второго супруга;
  • дождитесь, когда решение суда вступит в законную силу, сделайте нотариальный запрос о высылке копии свидетельства о расторжении брака.

Если инициатор развода — супруг, который живет в России. Что делать в этом случае?

  • Необходимо подать исковое заявление в суд по последнему известному месту жительства второго супруга;
  • когда суд вынесет решение, нужно дождаться, когда оно вступит в законную силу (срок — месяц);
  • затем тот, кто подал на развод, может прийти в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о расторжении брака.

Поделиться

4

Как развестись с супругом, который исчез?

Для начала важно понять, признал ли суд этого человека безвестно отсутствующим. Если да, то вот дальнейшие шаги:

  • заявление о расторжении брака нужно подать сразу в ЗАГС по месту жительства инициатора развода или по месту регистрации брака (вне зависимости от того, есть ли у вас общие несовершеннолетние дети);
  • спустя месяц заявитель получает свидетельство о расторжении брака.

Другой случай: супруг не признан безвестно отсутствующим (то есть с момента его исчезновения прошло меньше года). Такой брак расторгается в суде:

  • исковое заявление подается мировому судье по последнему известному месту жительства пропавшего супруга или по месту, где находится его имущество;
  • заявление можно подать по вашему месту жительства, если у вас есть несовершеннолетний ребенок, либо из-за состояния здоровья выезд к месту жительства супруга для вас затруднителен.

Поделиться

5

Как при разводе с пропавшим супругом делят имущество?

Говоря о разделе совместного имущества и взыскании алиментов, юристы отмечают, что в случае с исчезнувшим человеком всё сложнее. В суде необходимо признать супруга безвестно отсутствующим (иск подается в суд спустя год с момента исчезновения супруга и вестей о нем).

Когда суд признает человека безвестно отсутствующим, определяется тот, кому по доверительному договору передается имущество (чтобы хранить его и распоряжаться). Он заключается с максимальным сроком на 5 лет.

— Для того чтобы в дальнейшем получить имущество пропавшего супруга, по истечении пяти лет с момента последних известных сведений о его месте жительства или о месте пребывания необходимо в судебном порядке признавать супруга умершим и уже в рамках наследственного дела принимать имущество, находящееся в доверительном управлении, в наследство, — сообщили в юридической компании «Ф-Групп».

Дети от супруга, которого признали безвестно отсутствующим, а в дальнейшем умершим, имеют право на социальную пенсию по потере кормильца.

Поделиться

По теме

БракРазводСемья
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter