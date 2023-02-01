Как развестись через «Госуслуги» и что делать, если один супруг в России, а другой за границей? Отвечают юристы

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Как развестись, если один супруг находится в России, а второй — за границей?
Сейчас по законодательству РФ возможны несколько вариантов расторжения брака, когда один супруг находится в России, а второй — за границей. Описанные ниже способы доступны, когда мужчина и женщина согласны на развод, но при этом не имеют общих детей и имущества (в иных случаях решать вопрос придется через суд).
Итак, как развестись, когда один из супругов за пределами России?
- Супруг, который находится в России, должен обратиться в ЗАГС с заявлением о расторжении брака. Супругу, пребывающему за границей, нужно направить нотариально удостоверенное посольством (консульством) личное согласие на развод в тот же самый ЗАГС;
- оба супруга подают заявления о расторжении брака через портал «Госуслуг». Для этого нужно зайти в раздел «Семья» и выбрать «Регистрация расторжения брака».
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Как подать на развод на «Госуслугах»?
Этот вариант возможен, если муж и жена имеют доступ к порталу «Госуслуги». У них должны быть подтвержденные учетные записи и усиленные квалифицированные электронные подписи. На сайте один из супругов заполняет заявление о расторжении брака. Далее оно автоматически направляется ко второму супругу. Когда тот заполнит такое же заявление и оба человека оплатят госпошлину, им назначат время для явки в ЗАГС. Однако развод состоится и в том случае, если туда явится только один из супругов.
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Что делать, если один из супругов не дает согласия на развод?
Бывает так, что один из супругов не согласен на развод. Что тогда делать? В таком случае человеку, который пожелал развестись, нужно обратиться в суд. Рассмотрим варианты, когда инициатор развода находится как в России, так и за границей.
Что нужно делать человеку, который живет за границей и хотел бы развестись?
- Необходимо подготовить исковое заявление в суд о расторжении брака и подписать его в консульстве (посольстве);
- в иске нужно указать, что вы проживаете за границей, поэтому просите рассмотреть заявление без вас;
- просите суд направить итоговое решение в ЗАГС;
- направляйте иск в суд по месту жительства второго супруга;
- дождитесь, когда решение суда вступит в законную силу, сделайте нотариальный запрос о высылке копии свидетельства о расторжении брака.
Если инициатор развода — супруг, который живет в России. Что делать в этом случае?
- Необходимо подать исковое заявление в суд по последнему известному месту жительства второго супруга;
- когда суд вынесет решение, нужно дождаться, когда оно вступит в законную силу (срок — месяц);
- затем тот, кто подал на развод, может прийти в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о расторжении брака.
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Как развестись с супругом, который исчез?
Для начала важно понять, признал ли суд этого человека безвестно отсутствующим. Если да, то вот дальнейшие шаги:
- заявление о расторжении брака нужно подать сразу в ЗАГС по месту жительства инициатора развода или по месту регистрации брака (вне зависимости от того, есть ли у вас общие несовершеннолетние дети);
- спустя месяц заявитель получает свидетельство о расторжении брака.
Другой случай: супруг не признан безвестно отсутствующим (то есть с момента его исчезновения прошло меньше года). Такой брак расторгается в суде:
- исковое заявление подается мировому судье по последнему известному месту жительства пропавшего супруга или по месту, где находится его имущество;
- заявление можно подать по вашему месту жительства, если у вас есть несовершеннолетний ребенок, либо из-за состояния здоровья выезд к месту жительства супруга для вас затруднителен.
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Как при разводе с пропавшим супругом делят имущество?
Говоря о разделе совместного имущества и взыскании алиментов, юристы отмечают, что в случае с исчезнувшим человеком всё сложнее. В суде необходимо признать супруга безвестно отсутствующим (иск подается в суд спустя год с момента исчезновения супруга и вестей о нем).
Когда суд признает человека безвестно отсутствующим, определяется тот, кому по доверительному договору передается имущество (чтобы хранить его и распоряжаться). Он заключается с максимальным сроком на 5 лет.
— Для того чтобы в дальнейшем получить имущество пропавшего супруга, по истечении пяти лет с момента последних известных сведений о его месте жительства или о месте пребывания необходимо в судебном порядке признавать супруга умершим и уже в рамках наследственного дела принимать имущество, находящееся в доверительном управлении, в наследство, — сообщили в юридической компании «Ф-Групп».
Дети от супруга, которого признали безвестно отсутствующим, а в дальнейшем умершим, имеют право на социальную пенсию по потере кормильца.
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