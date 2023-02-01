Как развестись через «Госуслуги» и что делать, если один супруг в России, а другой за границей? Отвечают юристы

Сейчас по законодательству РФ возможны несколько вариантов расторжения брака, когда один супруг находится в России, а второй — за границей. Описанные ниже способы доступны, когда мужчина и женщина согласны на развод, но при этом не имеют общих детей и имущества (в иных случаях решать вопрос придется через суд).



Итак, как развестись, когда один из супругов за пределами России?